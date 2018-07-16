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    ЧМ-2018 подарил миру будущего короля спорта

    На мундиале в России новыми красками засияла карьера француза Килиана Мбаппе

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    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
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    В воскресенье, 15 июля, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялся финальный матч, в котором Франция обыграла Хорватию (4:2). Обозреватель ESPN Марк Огден считает, что минувший турнир подарил миру будущую легенду — Килиана Мбаппе, у которого есть шанс превзойти даже Лионеля Месси и Криштиану Роналду, что ему уже частично удалось.
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    Этому парню только 19 лет, но он уже имеет в кармане золотую медаль Кубка мира, тогда как Месси и Роналду всю жизнь преследуют этот неуловимый кусок золота, но достать его так и не удалось.

    Теперь победа на ЧМ — главный аргумент тех, кто не считает Месси и Роналду величайшими за всю историю футбола. Это то, что выделяет Пеле и Диего Марадону на фоне остальных. Мбаппе ждет еще догий путь до момента, когда его имя окажется в одном ряду с великими. Но именно Килиан — идеальная кандидатура на эту роль, ведь рядом с ним не будет звездочки с оговоркой о том, что золота ЧМ у него нет.

  • Франция — чемпион!
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    • Мбаппе считается наследником Месси и Роналду, а мундиаль-2018 стал передачей эстафеты. Килиан не только выиграл Кубок мира, но и присоединился к рекордсменам, став первым после Пеле столь молодым игроком, который забил в финале ЧМ. Этот гол в ворота хорватов стал для него четвертым за семь матчей в России, что также говорит о важности его фигуры для команды.

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    • Дубль Мбаппе помог выбить Аргентину в Казани (4:3), если мы говорим о фактах. Вообще вся история французов на этом ЧМ-2018 пронизана успешными действиями Мбаппе на поле.

    Мбаппе не избежал сравнений с Пеле
    twitter.com

    Еще перед финалом Килиан был звездой, ведь прорыв с «Монако» в Лиге чемпионов и громкий трансфер в ПСЖ не могли не сделать его популярной фигурой на турнире в России. Теперь многие уверены, что именно этот парень станет доминатором европейского футбола на долгие годы.

  • Юрген Клинсманн
  • Немецкий футболист и тренер
  • Мбаппе встряхнул рынок. С переходом Роналду в «Ювентус» и слухами о будущем Неймара, где в итоге окажется сам Килиан? Меня особенно впечатляет тот факт, насколько он гармоничнно влился в состав сборной Франции. Эти ребята напоминают мне семью. Такое ощущение, что Мбаппе играет в команде уже лет десять.

    • Слова Клинсманна имеют очень важный смысл, ведь Мбаппе все равно остался частью механизма машины, которая шла к успеху, а не отдельной от остальных звездой. Команда оставалась сплоченной единицей. Этом аспект не всегда характеризовал французов в прошлом. Их провал на ЧМ-2010 напоминал о том. что может произойти, когда отношения в коллективе портятся.

    Дешам взял молодых ребят и сделал из них чемпионов после того, как Франция уступила Португалии в финале чемпионата Европы-2016.

    Франция сумела стать командой-звездой
    fifa.com

    Только Бразилия в 1970-м выиграла Кубок мира в более молодым составом, чем у французов. Средний возраст бразильской команды был 25 лет и 9 месяцев, тогда как у обладателей Кубка мира-2018 этот показатель — 25 лет и 10 месяцев. Мбаппе — молодая звезда, Полю Погба всего 25, а Усману Дембеле, Тома Лемару, Бенжамену Павару и Лукасу Эрнандесу — чуть больше 20-ти. Этот коллектив ждет большое будущее.

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    • Французы могут доминировать в ближайшее время, как это делала Испания в начале нынешнего десятилетия. Дальше будет очередной чемпионат Европы. Вполне возможно, что именно Дешам и компания отберут корону у Португалии.

    Сравнивать Францию с той же Англией не стоит. У англичан нет фигуры уровня Мбаппе. Темп, способность завершать эпизоды и зрелость в принятии решений отличают Килиана от его талантливых коллег. Весь мир уже у его ног, но это далеко не предел. 0

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