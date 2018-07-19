Выше только звёзды: пять героев ЧМ-2018

В воскресенье, 15 июля, в России завершился чемпионат мира по футболу. Крупные турниры — вещь непредсказуемая. Даже признанная звезда может провалить мундиаль. В то же время, на любом чемпионате мира находятся свои герои — как ожидаемые, так и не очень.

Денис Черышев (Россия)

Несмотря на то, что Черышев-младший — единственный в последние годы россиянин, играющий в неплохих командах в топовом европейском чемпионате, со сборной России у него никак не складывалось.

Фабио Капелло воспитанник «Реала» не приглянулся и на мундиаль в Бразилию не поехал, а перед Евро-2016 Денис получил очередную травму, которых за последние годы его карьеры было огромное количество.

«Хороший футболист, но хрустальный», — вздыхали эксперты. В итоге, до выступления в марте этого года против Франции Черышев сыграл лишь девять матчей за сборную.

На ЧМ-2018 он тоже был запасным, но «не было бы счастья, да несчастье помогло». Из-за травмы Алана Дзагоева Денис вышел на замену уже в первом тайме матча открытия, в котором оформил дубль.

Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90) 8 Июл 2018 в 3:00 PDT

Забив в следующем матче с Египтом, хавбек даже на какое-то время ворвался в гонку бомбардиров. А точкой его выступлению на турнире стал шикарный гол Хорватии в четвертьфинальном матче.

Черышев, с его европейским менталитетом, выделялся раскрепощенностью, играл в кайф и не боялся лупить с дальних дистанций.

Мундиаль в России стал для него вознаграждением за годы упорного труда по ходу непросто складывавшейся карьеры.

Златко Далич (Хорватия)

История Далича похожа на сюжет голливудского фильма. Еще десять месяцев назад он был абсолютным ноунеймом в европейском футболе.

Поработав в паре заштатных клубов на родине и в хорватской молодежке, последние шесть лет тренер работал на Ближнем Востоке, где его главным достижением стал финал азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Айном» из ОАЭ.

Но, когда сборная Хорватии оказалась на грани непопадания на ЧМ-2018, президент хорватской федерации футбола Давор Шукер набрал номер именно Далича, а не кого-то другого — и не прогадал.

Принявший команду за сутки до решающего выездного матча с Украиной Златко сумел вновь сплотить и мотивировать коллектив, который сначала завоевал путевку в стыки, а затем и билет на ЧМ-2018.

За оставшееся до мундиаля время Златко Далич сделал из сборной Хорватии семью, в которой каждый выкладывался на поле и был готов разорвать соперника за своих товарищей.

Публикация от Hrvatski nogometni savez (@hns_cff) 1 Июл 2018 в 3:55 PDT

Тренер не боялся принимать рискованные и непопулярные решения, вроде отчисления основного форварда команды Николы Калинича, отказавшегося выходить на замену.

Далич умело подстраивал игру своей команды под соперника и использовал сильные стороны своих игроков.

В итоге команда, с трудом отобравшаяся на турнир и возглавляемая тренером-ноунеймом дошла до финала.

Эден Азар (Бельгия)

Если бельгиец в чем-то серьезно и уступает Криштиану Роналду и Лионелю Месси, так лишь в медийной узнаваемости — пиарщики игрока «Челси» пока послабее, чем у звездной парочки.

После этого чемпионата мира Азару удалось немного выровнять баланс — он стал одним из самых ярких футболистов турнира и, если бы играл в финале, вполне мог получить приз лучшему игроку.

Именно его скорость и техника превратила Бельгию в одного из фаворитов. Эден завораживал своим обращением с мячом, он совершил четыре десятка удачных обводок — больше чем кто-то другой на турнире.

При этом забивал и создавал моменты, выступая то техничным нападающим и финишером, то вингером, то плеймейкером, и даже крайним защитником.

Публикация от Belgian Red Devils (@belgianreddevils) 1 Июл 2018 в 7:53 PDT

Азар показывал, насколько разнообразна и полезна его игра в каждом матче, получив в итоге «Серебряный мяч» турнира и бронзовую медаль.

Теперь настало время капитализировать успех — уже вовсю говорят о переходе бельгийца в «Реал», где освободилось местечко, а там и о «Золотом мяче» подумать можно.

Хотя тут у Эдена найдутся конкуренты...

Лука Модрич (Хорватия)

Хорватский «фантазиста» был признан лучшим игроком турнира, хотя его команда проиграла в финале, и это неслучайно.

Обычно лучшими игроками признают куда более ярких футболистов, звезд, снайперов и бомбардиров, тех, чьи достижения сложно пропустить.

Работа Модрича менее заметна поверхностному взгляду, но именно он управлял и регулировал игру Хорватии на всей дистанции чемпионата мира, доведя ее до финала.

Он перестраивался по ходу матчей, менял стиль игры и позиции, быстро и правильно находил решения, позволяющие держать игру под контролем. И всегда оставался полезен.

Публикация от Luka Modric (@lukamodric10) 7 Июл 2018 в 8:18 PDT

Лука проявил мастерство, самоотверженность и лидерские качества. К концу полуфинального овертайма с англичанами Модрич выложился без остатка, но к финалу снова был во всеоружии.

32-летний полузащитник провел лучший сезон в карьере, по итогам которого вполне может вмешаться в вечную борьбу Роналду и Месси за «Золотой мяч», сделав то, что в свое время не удалось Андресу Иньесте.

Килиан Мбаппе (Франция)

Звезда французского вундеркинда, разгоравшаяся последние годы, окончательно воссияла на чемпионате мира, где он в 19 лет дебютировал четырьмя забитыми мячами, выиграв золото турнира и прил лучшему молодому игроку.

Ну а больше всего болельщикам и экспертам запомнилась его сумасшедшая скорость. Рывки Мбаппе, улетающего в атаку, уничтожили Аргентину в 1/8 финала, затерроризировали Бельгию и Уругвай, а в финале добили Хорватию, повлияв на три из четырех забитых французами мячей.

Впрочем, «всадников без головы» в мировом футболе хватает, Килиан же футболист другого рода, мысли в его игре хоть отбавляй, а его работа с мячом вызывает восхищение — он лучший игрок турнира по количеству передач пяткой. На его счету 9 таких пасов, причем два их них — в одной атаке.

Публикация от Kylian Mbappé (@k.mbappe29) 16 Июл 2018 в 1:40 PDT

Отличный футболист оказался еще и достойным человеком: Мбаппе отказался от всех денег, заработанных в составе национальной команды на чемпионате мира-2018, передав их на благотворительность.

Полмиллиона евро призовых и премий Килиан передал в благотворительную организацию Premiers de Cordée, которая помогает юным спортсменам с инвалидностью, организует спортивные мероприятия в больницах.

Похоже, именно этот парень, а отнюдь не Неймар, займет место постепенно сдающих свои позиции Лео Месси и Криштиану Роналду.

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