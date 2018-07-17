ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Почему английские журналисты запомнят Россию: топ-5 причин

    Британские «операторы» слов всего за месяц набрались впечатлений на всю жизнь

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Болельщики Светская жизнь Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Вся лентаСамое главное
    Шаппи Корсанди, журналистПочему английские журналисты запомнят Россию: топ-5 причин На стадионе «Фишт» должен сыграть ФК «Сочи»27-й сезон ФНЛ: с новыми стадионами и старыми проблемами Новак Джокович и Анжелик КерберУимблдон-2018. Возрождение «Большой тройки», мать-героиня и громкие провалы
  • 11:40
    • ЦСКА усилился защитником сборной Италии
  • 11:31
    • Зубков переизбран на пост главы Федерации бобслея России
  • 10:22
    • «Зенит» может подписать защитника киевского «Динамо»
  • 08:06
    • Роналду: Надеюсь, смогу помочь «Юве» выиграть Лигу чемпионов
  • 07:52
    • Российские арбитры назначены на матчи Лиги Европы
  • 07:28
    • Защитник «Манчестер Юнайтед» перешел в «Аякс»
  • 07:16
    • Муса может стать самым высокооплачиваемым африканским футболистом
    Все новости спорта
    Шаппи Корсанди, журналист
    Шаппи Корсанди, журналист
  • 100 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    Корреспонденты британского интернет-издания «The Independent» совсем недавно опубликовали свой мегатоп из 45-ти вещей, которым они удивились в России. Смотрим на нашу жизнь через заграничные очки.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •
    «The Independent» до 2016 года была ежедневной утренней газетой. Потом она переформатировалась в передовое интернет-издание. Однако за два года новой жизни не удалось полностью искоренить старый образ мышления.

    Или у всех британцев жизнь настолько практична, сера и обыденна, что их удивляет обычная российская действительность. Ниже мы собрали пять вещей, которые удивили англичан больше всего.

    5. Комментаторы из России ничего не мыслят в футболе

    Георгий Черданцев
    Tengrinews

    Для всех адекватных людей очевидно, что спортивный журналист должен разбираться во всех тонкостях «своего» вида спорта. Но только русскому человеку также очевидно, что у нас «другая схема».

    Причин много. Понять несуразные фразы наших комментаторов тоже можно, учитывая, что для нормального заработка им приходится «крутиться» во многих видах спорта, да еще и пописывать статьишки левой ногой. Потому на тонкости просто нет времени и желания.

  • «Они кричат при любом касании мяча, когда тот пересекает центральную ось. И не важно, что сзади пять человек, а вероятность гола катастрофически мала»
  • The Independent

    • Если футбольные россияне уже спокойно относятся к такой ситуации, то английские журналисты были крайне удивлены. Согласно материалу «The Independent», наши комментаторы даже не могут подобрать соответственный моменту тон голоса.

    4. Русский народ — как их комментаторы

    Болельщики сборной России
    The Duran

    Не в восторге бритиши были и от понимания футбола самими болельщиками. Пускай акулы пера выразились мягко, сказав, «русские иначе смотрят футбол», но мы-то знаем…

  • Короче, ЧМ. 15 июля и 2022 год
  • Читайте по теме

    • После традиционного заряда «Рос-си-я!» английские журналисты ожидали услышать экспертные комментарии от простых болельщиков, которые в свое время были звездами «дворовой лиги». Но — не срослось.

    «Они (российские болельщики — прим. LiveSport.Ru) каждый раз аплодировали и хвалили своих игроков, когда т отбирали мяч. Даже если это было около угла поля. В то же время российские фанаты воспринимали классные сейвы Игоря Акинфеева как должное — сдержанно и молчаливо».

    Справедливости ради британские мастера слова привели пример странности английских фанатов — радоваться каждому угловому своей команды. У каждого свои заморочки.

    3. Серия фильмов «Такси» имеет российскую основу

    Типичная ситуация в Москве
    VideoBlocks

    Сценарист известного фильма про автомобильного лихача Люк Бессон наверняка обрел идею будущего творения именно в России. По крайней мере, такое впечатление сложилось у бритишей после опыта езды на нашем таксомоторе.

    Первое, на что они пожаловались — страшные пробки, которые оказались «самыми плохими за пределами Сан-Паулу». Поэтому крайне быструю езду таксистов журналисты связали с попыткой водителей компенсировать время, потраченное в пробке. Ну, как им переведешь «жажда скорости»?..

    Но главное, что их удивило в наших «водилах» — многозадачность. «Российские таксисты беспардонно смотрят телевизор, пишут смс-ки или подпевают радиоприемнику за рулем. Такие дела».

    2. Еда в ресторанах по весу

    Чайная
    Food Lover Girl

    Этот пункт удивил уже нас. Оказывается, англичане не знали, что в российских кафетериях есть «странный» обычай — указывать вес блюда в меню.

    Что сказать — тощее английское воображение… Ведь им непонятно, «возможно ли представить, как выглядят 180 грамм тартара?»

    Естественно, размером порций британцы остались недовольны.

    1. Укроп — всему голова

    Первый пункт британского рейтинга удивительных российских вещей — любовь к укропу. Этот абзац текста был самым эмоциональным в обзоре. Англичане даже приравняли укроп к главному российскому продукту.

  • ЧМ-2018 подарил миру будущего короля спорта
  • На мундиале в России новыми красками засияла карьера француза Килиана Мбаппе
  • Вчера

    • Мол, наши люди «посыпают укропом все, что угодно, даже лосось». «Привычные травы — в сторону. Петрушка, кориандр, мята — забудьте. Дорогу укропчику!»

    Интересно только, чем им лосось в укропе не угодил. Это они просто еще кишечную колбасу не видели. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Хорватия почти взобралась на вершину. Что дальше?
  • 00:55
    •
  • Прогноз
  • «Сутьеска» — «Астана»
  • 1,77
  • Завтра в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Варди не удалось спасти положение для сборной Англии
  • Сборная Англии сама отдала победу Хорватии
    • 02:13 12/07/2018     Сборная Франции
  • Франция убила игру, задушила Бельгию и вышла в финал
    • 02:24 11/07/2018     Викор Гончаренко
  • Летнее обновление: Гончаренко строит новый ЦСКА
    • 20:07 14/07/2018
    Тоже интересно
    Иван Ракитич Футбол Хорватия почти взобралась на вершину. Что дальше?Что ждет Хорватию после грандиозного успеха на чемпионате мира-2018 00:550
  • 07:07
    • Стало известно, когда Головин пройдет медосмотр в «Челси»
  • 12:41
    • Нападающий «Локомотива» перешел в «Химки» на правах аренды
  • 12:26
    • Матч за Суперкубок России покажут на общедоступном канале
    Килиан Мбаппе Футбол ЧМ-2018 подарил миру будущего короля спортаНа мундиале в России новыми красками засияла карьера француза Килиана Мбаппе Вчера в 16:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бразильцы «Лудогорца» жаждут голов
  • 4,92
    •
  • 12:12
    • «Лион» поборется с «Зенитом» за полузащитника сборной Хорватии
  • 11:55
    • «Анжи» отдал нападающего в аренду в «Тобол»
  • 09:50
    • «Милан» интересуется Моратой и Игуаином
    Сборная Франции Футбол Дневник ЧМ-2018. Торжествующие французы и несбывшаяся хорватская мечтаО главных событиях заключительного игрового дня на чемпионате мира по футболу в России Вчера в 02:120
  • 09:38
    • «Аякс» раскрыл финансовые детали трансфера Блинда
  • 09:28
    • «Нэшвилл» продлил контракт с вратарем
  • 09:14
    • Чемпион мира перешел в нижегородское «Торпедо»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие