Почему английские журналисты запомнят Россию: топ-5 причин

Корреспонденты британского интернет-издания «The Independent» совсем недавно опубликовали свой мегатоп из 45-ти вещей, которым они удивились в России. Смотрим на нашу жизнь через заграничные очки.

«The Independent» до 2016 года была ежедневной утренней газетой. Потом она переформатировалась в передовое интернет-издание. Однако за два года новой жизни не удалось полностью искоренить старый образ мышления.

Или у всех британцев жизнь настолько практична, сера и обыденна, что их удивляет обычная российская действительность. Ниже мы собрали пять вещей, которые удивили англичан больше всего.

5. Комментаторы из России ничего не мыслят в футболе

Георгий Черданцев Tengrinews

Для всех адекватных людей очевидно, что спортивный журналист должен разбираться во всех тонкостях «своего» вида спорта. Но только русскому человеку также очевидно, что у нас «другая схема».

Причин много. Понять несуразные фразы наших комментаторов тоже можно, учитывая, что для нормального заработка им приходится «крутиться» во многих видах спорта, да еще и пописывать статьишки левой ногой. Потому на тонкости просто нет времени и желания.

«Они кричат при любом касании мяча, когда тот пересекает центральную ось. И не важно, что сзади пять человек, а вероятность гола катастрофически мала» The Independent

Если футбольные россияне уже спокойно относятся к такой ситуации, то английские журналисты были крайне удивлены. Согласно материалу «The Independent», наши комментаторы даже не могут подобрать соответственный моменту тон голоса.

4. Русский народ — как их комментаторы

Болельщики сборной России The Duran

Не в восторге бритиши были и от понимания футбола самими болельщиками. Пускай акулы пера выразились мягко, сказав, «русские иначе смотрят футбол», но мы-то знаем…

После традиционного заряда «Рос-си-я!» английские журналисты ожидали услышать экспертные комментарии от простых болельщиков, которые в свое время были звездами «дворовой лиги». Но — не срослось.

«Они (российские болельщики — прим. LiveSport.Ru) каждый раз аплодировали и хвалили своих игроков, когда т отбирали мяч. Даже если это было около угла поля. В то же время российские фанаты воспринимали классные сейвы Игоря Акинфеева как должное — сдержанно и молчаливо».

Справедливости ради британские мастера слова привели пример странности английских фанатов — радоваться каждому угловому своей команды. У каждого свои заморочки.

3. Серия фильмов «Такси» имеет российскую основу

Типичная ситуация в Москве VideoBlocks

Сценарист известного фильма про автомобильного лихача Люк Бессон наверняка обрел идею будущего творения именно в России. По крайней мере, такое впечатление сложилось у бритишей после опыта езды на нашем таксомоторе.

Первое, на что они пожаловались — страшные пробки, которые оказались «самыми плохими за пределами Сан-Паулу». Поэтому крайне быструю езду таксистов журналисты связали с попыткой водителей компенсировать время, потраченное в пробке. Ну, как им переведешь «жажда скорости»?..

Но главное, что их удивило в наших «водилах» — многозадачность. «Российские таксисты беспардонно смотрят телевизор, пишут смс-ки или подпевают радиоприемнику за рулем. Такие дела».

2. Еда в ресторанах по весу

Чайная Food Lover Girl

Этот пункт удивил уже нас. Оказывается, англичане не знали, что в российских кафетериях есть «странный» обычай — указывать вес блюда в меню.

Что сказать — тощее английское воображение… Ведь им непонятно, «возможно ли представить, как выглядят 180 грамм тартара?»

Естественно, размером порций британцы остались недовольны.

1. Укроп — всему голова

Первый пункт британского рейтинга удивительных российских вещей — любовь к укропу. Этот абзац текста был самым эмоциональным в обзоре. Англичане даже приравняли укроп к главному российскому продукту.

Мол, наши люди «посыпают укропом все, что угодно, даже лосось». «Привычные травы — в сторону. Петрушка, кориандр, мята — забудьте. Дорогу укропчику!»

Интересно только, чем им лосось в укропе не угодил. Это они просто еще кишечную колбасу не видели. 0