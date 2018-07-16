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    Короче, ЧМ. 15 июля и 2022 год

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    Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

    Дидье Дешам с кубком мира
    Дидье Дешам с кубком мира
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    Что вчера?

    Финал. Сборная Франции уверенно разобралась с командой Хорватии 4:2 (фото, видео). Французы стали чемпионами мира во второй раз в истории (впервые — в 1998 году).

  • Заработали вторую звезду. Франция повторила успех 20-летней давности
  • СМИ — о победе сборной Франции над командой Хорватии в финале ЧМ-2018
  • Вчера

    • Команда Дидье Дешама была одной из самых молодых на турнире, потому вполне вероятно, что в ближайшие годы французы наделают еще много шума на футбольных полях.

  • А если подробнее?
  • Дневник ЧМ-2018. Торжествующие французы и несбывшаяся хорватская мечта

    • Это всё?

    Да, всё. Россия впервые провела чемпионат мира по футболу и, по мнению большинства, справилась с этим успешно.

  • Франция — чемпион!
  • 33 фото
  • Вчера

    • Сборная России добилась рекордного для себя результата — 1/4 финала.

    Что дальше?

    Игроки из сборных разбредутся на небольшие каникулы, чтобы уже совсем скоро вернуться на стадионы в футболках своих клубов.

    Все прогнозы на футбол

    А следующий чемпионат мира пройдет через 4 года — в Катаре. Причем впервые не летом, и зимой: с 21 ноября по 18 декабря. Но на два года раньше состоится очередной чемпионат Европы, часть матчей которого примет Санкт-Петербург.

    Если вы читали «Короче, ЧМ», вы знаете о чемпионате мира по футболу-2018 абсолютно всё, что нужно знать. 0

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