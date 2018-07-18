Раскат грома. Как прошел первый день Роналду в «Ювентусе»

Появление Криштиану Роналду в качестве игрока «Ювентуса» в прошедший понедельник было впечатляющим. «Ювентусу» пришлось задуматься о многом — в том числе, похоже, и о погоде. Ближе к концу дня, когда тысячи фанатов наблюдали за прибытием своего нового кумира, появление Роналду на стадионе для официальной презентации сопровождалось звучным раскатом грома.

Это было похоже на то, как игроки «Ювентуса» выходят на разминку перед матчами под песню «Thunderstruck» от «AC/DC», а также продемонстрировало, хотя и ненамеренно, уровень подготовки к трансферу, который может войти в историю туринского клуба как самый грандиозный из когда-либо совершенных «бьянконери».

Вот как проходил день Роналду.

Первое впечатление

После того, как семья и друзья Роналду появились в компании с Джанни и Умберто Аньелли на стадионе «Ювентуса» — место было выбрано для того, чтобы удовлетворить запросы медиа, в зале для пресс-конференций было втрое больше людей, чем свободных мест — Роналду прибыл с опозданием в две минуты (начало пресс-конференции было назначено на 18:30) и вошел в помещение следом за спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи. Именно он на правах архитектора данного трансфера был выбран «Ювентусом» для того, чтобы представлять клуб на пресс-конференции.

Роналду с семьей twitter.com/Cristiano

CR7 не впервые видеть такие толпы людей. Он выглядел как обычно расслабленным и занял свое место посередине стола — прямо в центре внимания всех мировых СМИ. Журналисты начали тянуть руки с энтузиазмом школьников, которые знают правильные ответ на поставленный вопрос.

Первый вопрос был для Роналду, по его собственному признанию, «не очень сложным» — почему он решил присоединиться к «Юве»? «Это один из лучших клубов в мире», ответил португалец, удовлетворив этим всех присутствующих в комнате.

Без усталости

Роналду совершенно не демонстрировал усталость после интенсивного дня, в ходе которого ему приходилось раздавать автографы, позировать для фото, проходить медосмотр, а также, возможно, пройти самое сложное испытание — медвежьи объятия от капитана команды Джорджо Кьеллини. Конечно же, он будет признателен за столь теплый прием от итальянского защитника, который ранее усложнял португальцу жизнь во время их противостояний на футбольном поле. И как всегда с идеальной прической Роналду занял свое место перед камерами

Джорджо Кьеллини и Криштиану Роналду twitter.com/juventusfc

Что он говорил?

Роналду стремился подчеркнуть, что переход в «Ювентус» — это не шаг назад. При этом он упомянул своих ровесников, отметив, что даже в 33 года он может похвастаться таким новым вызовом.

«Я в хорошей физической форме и в отличном эмоциональном состоянии. Переход в "Ювентус" — это большая мотивация для меня. Я рад быть 33-летним футболистом, который может прийти сюда и показать, что отличается от других. Будь мне 23 или 33 — в любом случае меня переполняют эмоции о того, что я нахожусь здесь», — сказал Роналду.

«Я здесь, потому что это огромный вызов для меня. Футболисты моего возраста обычно едут в Китай или Катар, при всем моем уважении к ним. Поэтому трансфер в такой большой клуб делает меня счастливым. Хочу поблагодарить 'Ювентус' за предоставленную мне возможность», — отметил португалец.

Роналду также рассказал о своих амбициях, которые позволят ему продолжать играть еще четыре года, до 37 лет.

Роналду на медосмотре twitter.com/juventusfc

«Я хочу показать итальянским фанатам, что я все еще нахожусь на топ-уровне. Я буду усердно работать и тренироваться. Однако мне нечего доказывать, цифры все говорят за меня. Я амбициозен, я люблю новые вызовы и мне не нравится находиться в зоне комфорта. Хочу вписать свое имя в историю 'Ювентуса' так же, как я делал это в 'МЮ' и 'Реале'.

Конечно, я хотел выиграть 'Золотой мяч', но я никогда не думал о двух или трех 'Золотых мячах', не говоря уже о пяти. Я всегда хочу побеждать, и кто знает, может мне удастся завоевать 'Золотой мяч' и в 'Ювентусе' — почему бы и нет? Однако это не является навязчивой идеей. Вещи происходят, потому что должны происходить. Мне удалось выиграть 'Золотой мяч' в 'МЮ' и 'Реале', так почему бы не сделать это и здесь?», — подчеркнул Роналду.

Как Роналду вел себя с журналистами

Находясь во главе комнаты, заполненной людьми, которых можно было спутать с курсантами Военно-воздушных сил — все они были в наушниках, Роналду терпеливо слушал вопросы на португальском, испанском и итальянском без синхронного перевода в ухе (и следовательно без риска повредить свои сережки). Только один раз он попросил дополнительно перевести вопрос, так как был не уверен, что правильно понял его. Вопрос был на итальянском. Он отвечал с улыбкой и без колебаний на все вопросы.

Криштиану Роналду twitter.com/juventusfc

Даже когда ему задали не самый приятный вопрос о том, был ли «Ювентус» единственным клубом, который пытался подписать его в это межсезонье, Роналду ушел от попытки журналиста раздобыть какие-то трансферные слухи с апломбом, которого годами боялись крайние защитники. «Да, единственным», — сказал Роналду с улыбкой.

Лучшая цитата

«Знаю, что мне будет непросто. Однако по ходу карьеры я никогда не сталкивался с чем-то простым. В противном случае я бы просто сидел в своем кресле у себя дома. Я уверен в себе и в своих одноклубниках, а также уверен в том, что все будет хорошо. Я благодарен всем фанатам, которые меня встретили здесь — большое спасибо!».

Что Роналду даст «Ювентусу»?

«Это будет прекрасное время для моей жизни. Я подписал контракт на четыре года и надеюсь серьезно помочь команде», — отметил Роналду. Это также будет прекрасное время и для фанатов «Ювентуса».

Рекордный трансфер «Ювентуса» (112 миллионов евро) — это что угодно, но не авантюра. Футболки с фамилией Роналду разлетаются с полок каждую минуту после его прихода в «Ювентус». При таком раскладе «бьянконери» только благодаря мерчендайзингу отобьют все расходы на зарплату Роналду. Не говоря уже о значительном увеличении стоимости сезонных абонементов на следующий сезон, что еще две недели назад было источником недовольства фанатов туринского клуба, однако теперь они принимают это.

Криштиану Роналду twitter.com/juventusfc

Однако CR7 — не только магнит для маркетинга. Главная причина, по которой «Ювентус» подписал португальца, заключается в последней частичке паззла, которую они хотят добавить в следующем году в Мадриде, чтобы впервые с 1996 года поднять над головой главный клубный трофей Европы.

Роналду пять раз выигрывал Лигу чемпионов, и «Юве» будет надеяться на то, что португалец увеличит этот персональный рекорд в следующие четыре года, которые он проведет в Турине. Кроме того, возможно, дополнительный престиж добавит им наличие в составе обладателя «Золотого мяча» — первого с 2003 года, когда им становился нынешний вице-президент клуба Павел Недвед.

Довольны все

Роналду был искренним и убедительным. Он постоянно благодарил «Ювентус» за предоставленную возможность продолжить выигрывать трофеи за пределами Мадрида, подчеркивая свою готовность к трудностям. И клуб, и игрок выглядят довольными самым громким трансфером этого лета, а для итальянского футбола — это, безусловно, большое приобретение. Возможно, не случайно у Серии А в следующем сезоне будет четыре места в групповом этапе Лиги чемпионов. Чемпионат Италии снова становится стильным — спасибо, Криштиану. 0