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    Топ-3 качества Роналду, которые открыл переход в «Ювентус»

    Мы всегда знали, что он достойный человек. Теперь об этом знают все

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    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Переход португальского феномена в туринский клуб открыл нам нового Криштиану Роналду, более светлого и человечного.
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    Земля полнится слухами, будто Роналду ушел из «Реала» из-за маленького ценника на себя любимого. И много болельщиков вновь стали фыркать на португальца, мол, зажрался парень. Хотим ответить: во-первых, это только слухи. Гораздо более вероятная причина — конфликты с руководством по амбициям, составу и управлению клубом.

    Во-вторых, никто даже не попробовал взглянуть на этот трансфер с другой стороны. С позитивной и светлой. По скромному мнению редакции LiveSport.Ru, самый громкий трансфер лета открыл несколько прекрасных личностных качеств главного героя. Вот они.

    Отсутствие корыстолюбия

    Криштиану Роналду
    GettyImages

    Да-да, за слухами о неуплате налогов трудно разглядеть в Криштиану бескорыстного добряка. Однако это так. Тому есть несколько признаков.

    Первый. Футболисты с таким доходом, как у Роналду, не ведут свои финансовые дела самостоятельно. Зачастую они даже не знают, куда, как и в каком количестве идут деньги. О налогах слышали только из новостей о других богатых футболистах. Потому безоговорочно чернить игрока из-за долгов перед страной не стоит.

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    • Второй признак. Португальский феномен регулярно жертвует деньги на добрые дела. Например, за выигрыш Лиги чемпионов 2016 кошелек КР7 распух на 600 тысяч евро. Однако деньги быстро слетели на счет благотворительного фонда ООН. Только на 2016 год общая сумма, которую пожертвовал Криш, составила 10 млн евро.

    Третий признак. Этот непосредственно связан со свежим трансфером. Знаете ли Вы, что незадолго до перехода Роналду отклонил многомиллионное предложение из Китая? В то время, как многие звезды в его возрасте уезжают почивать в Америку или Поднебесную, Криштиану продолжает батрачить в Европе «за копейки».

    Чего греха таить — в Китае португальцу обещали около 100 млн долларов годового дохода. Нехило? А то.

    Поиск себя

    Криштиану Роналду
    GettyImages

    Роналду — человек, который «сделал себя сам». Что прельщает в нем, так это постоянный поиск. В свои 33 года Криштиану по-молодому голоден.

    Не только к победам, но больше к новым вызовам. Каждый новый турнир для него — своеобразная миссия. Из раза в раз португалец доказывал, что невыполнимых миссий не существует.

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    • Теперь он попробует свои силы в Италии. Очень рационально — кстати, еще одно качество, которое мы открыли в нападающем. Посудите сами: Серия А традиционно считается одной из самых возрастных, да и чисто визуально скорости там не чета английским.

    Чтобы завершить комплектацию и «найти себя полностью», Роналду должен за оставшиеся спортивные годы навести шороху в чемпионатах Италии, Франции («ПСЖ», привет!) и Германии («Бавария»?!).

    Вера в себя

    Криштиану Роналду
    GettyImages

    Для того, чтобы сложить паззл самого себя, определенно нужна уверенность. А в спортивном мире такая, которая будет граничить с самоуверенностью.

    Однако за внешними жестами Криштиану Роналду можно рассмотреть того зеленого 18-летнего паренька, которого бросили на растерзание в пекло АПЛ. Первым масштабным символом веры для него стала футболка с номером «7», которую вручил ему сэр Алекс Фергюсон.

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    • Мальчишка просил «28-й», а получил на спину легендарную цифру. Так был открыт источник нескончаемой мотивации. Спустя много лет, мы по-прежнему видим мощный свет веры Роналду в самого себя.

    В его возрасте многие игроки перестают относиться к футболу, как к делу всей жизни. А Криш продолжает пахать и «делать ветер» в каждой лиге, в которую приходит. Его трансфер в «Ювентус» лишний раз подтверждает это: стать лучшим в одной из самых «замкнутых» лиг — амбиции и вера всегда гармонировали с Роналду.

    И швец, и жнец, и на дуде… Словом, «Старая Синьора» нашла себе достойного кавалера. 0

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