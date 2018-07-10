Роналду легко адаптируется к чемпионату Италии, считает Гуренко

Бывший полузащитник «Локомотива»прокомментировал переход нападающегоиз

Ранее стало известно, что клубы согласовали условия трансфера португальского нападающего.

«Вы сами видите, что лучшие нападающие сейчас в Испании, которые забивают больше всех.

В Испании меньше времени уделяется тактике игры в обороне, меньше игроков, хорошо обученных обороняться.

С другой стороны, будет интересно посмотреть, как Роналду будет справляться с обороной в Италии.

Но это зрелый футболист, которому не составит большого труда адаптироваться», — цитирует Гуренко ТАСС.

По словам специалиста, сейчас чемпионат Италии уступает по своему уровню английской премьер-лиге и чемпионату Испании.

«По накалу итальянский чемпионат занимает третье — четвертое место, там где и чемпионат Франции.

Не знаю, что побудило его перейти в "Ювентус" — если это было бы 15 лет назад, то тогда было бы понятно.

Знаю, что в Италии чемпионат не самый простой, все команды хорошо обучены тактически, но Роналду поиграл на всех уровнях, и итальянским чемпионатом его не удивишь», — отметил он.

В составе «Реала» Роналду стал двукратным чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира. 0