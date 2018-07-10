Роналду легко адаптируется к чемпионату Италии, считает Гуренко

Ранее стало известно, что клубы согласовали условия трансфера португальского нападающего.
«Вы сами видите, что лучшие нападающие сейчас в Испании, которые забивают больше всех.
В Испании меньше времени уделяется тактике игры в обороне, меньше игроков, хорошо обученных обороняться.
С другой стороны, будет интересно посмотреть, как Роналду будет справляться с обороной в Италии.
Но это зрелый футболист, которому не составит большого труда адаптироваться», — цитирует Гуренко ТАСС.
По словам специалиста, сейчас чемпионат Италии уступает по своему уровню английской премьер-лиге и чемпионату Испании.
«По накалу итальянский чемпионат занимает третье — четвертое место, там где и чемпионат Франции.
Не знаю, что побудило его перейти в "Ювентус" — если это было бы 15 лет назад, то тогда было бы понятно.
Знаю, что в Италии чемпионат не самый простой, все команды хорошо обучены тактически, но Роналду поиграл на всех уровнях, и итальянским чемпионатом его не удивишь», — отметил он.
В составе «Реала» Роналду стал двукратным чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира. 0