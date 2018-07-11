Бейл после ухода Роналду решил остаться в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала»принял решение остаться в команде после ухода нападающегов «Ювентус», утверждает AS.

Накануне стало известно, что Роналду подписал с туринским клубом четырехлетний контракт с зарплатой 31 миллион евро за сезон. «Ювентус» заплатит «Реалу» 100 миллионов евро.

После этого трансфера Бейл сообщил руководству «сливочных» о желании остаться, и в клубе его поддержали. По неофициальной информации, у валлийца были натянутые отношения с Роналду.

Ранее сообщалось, что на 28-летнего Бейла претендует «Манчестер Юнайтед», который готов предложить «Реалу» 85 миллионов фунтов, а самому игроку — оклад в 500 тысяч фунтов в неделю. 0