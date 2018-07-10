Роналду: Настало время начать новый этап в моей жизни

Нападающий, покидающий мадридский, обратился к болельщикам испанского клуба.

Напомним, что ранее «Реал» официально объявил, что одобрил переход португальского форварда в туринский «Ювентус».

«Эти годы в "Реале" и в Мадриде, возможно, были самыми счастливыми в моей жизни. Я бесконечно благодарен клубу и городу. Могу лишь поблагодарить всех за любовь и поддержку, которые я получил здесь.

Тем не менее я считаю, что настало время начать новый этап в моей жизни. Именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Прошу всех болельщиков понять меня.

Фанаты были невероятны все девять лет. Это были уникальные девять лет. Захватывающее время для меня, но одновременно очень тяжелое, потому что в "Реале" очень высокие требования.

Я точно знаю, что никогда не забуду, какое невероятное наслаждение от футбола я получил здесь.

У меня были потрясающие партнеры как на поле, так и в раздевалке. Я чувствовал тепло людей, с которыми мы выиграли три Кубка чемпионов подряд, а также четыре раза в течение пяти лет выиграли этот трофей.

И благодаря им я выиграл четыре "Золотых мяча" и три "Золотых бутсы". Все это время я был в большом, невероятном клубе.

"Реал Мадрид" покорил мое сердце и мою семью, поэтому я хочу благодарить вас: клуб, президента, директоров, партнеров, врачей, физиотерапевтов и всех работников.

Бесконечное спасибо еще раз нашим болельщикам и всему испанскому футболу. На протяжении всех девяти лет я имел перед собой великих игроков. Выражаю мое уважение и признание им всем.

Я много размышлял и убежден, что пришло время для нового цикла. Я ухожу, но эта форма, эта эмблема и "Сантьяго Бернабеу" будут для меня родными, где бы я ни был.

Спасибо всем и, как и в первый раз на стадионе 9 лет назад, я говорю: Hala Madrid!», — заявил Роналду клубной пресс-службе. 0