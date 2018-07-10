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    «Реал» объявил о переходе Роналду в «Ювентус»

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    Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о достигнутой с туринским «Ювентусом» договоренности о переходе португальского форварда Криштиану Роналду в итальянский клуб.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Ранее издание Marca сообщило, что сумма трансфера Роналду в туринский клуб составит 105 миллионов евро.

    Президент «Реала» Флорентино Перес пошел навстречу желанию 33-летнего игрока покинуть клуб — мадридцы отказались от прописанной в контракте Роналду суммы выкупа в 1 миллиард евро.

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    • «Мадридский "Реал" сообщает, что согласно просьбе и воле, высказанной Криштиану Роналду, он согласился перейти в "Ювентус".

    "Реал" выражает благодарность игроку, который доказал, что является лучшим в мире. Футболисту, ставшему одним из самых ярких в истории клуба и мирового футбола.

    Помимо завоеванных титулов, трофеев и триумфов, достигнутых на полях в течение этих 9 лет, Криштиану Роналду стал примером самоотверженности, работоспособности, ответственности, таланта и прогресса.

    Он также стал лучшим бомбардиром в истории "Реала" с 451 голом в 438 играх.

    Для "Реала" Криштиану Роналду всегда будет одним из его великих символов и уникальной примером для следующих поколений. "Реал" всегда будет твоим домом», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

    По сообщениям СМИ, в составе туринского клуба португалец будет получать 30 миллионов евро в год. Контракт с «Ювентусом» будет заключен до 2023 года.

    Криштиану Роналду выступает за «Реал» с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов.

    В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола. 0

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