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    Marca: «Реал» и «Ювентус» согласовали трансфер Роналду за 105 миллионов евро

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    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду перейдет в «Ювентус» за 105 миллионов евро, утверждает Marca.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    По информации издания, клубы достигли договоренности, о чем может быть объявлено в ближайшие 48 часов.

    В Греции, где отдыхает Роналду, должен состояться финальный раунд переговоров между Джанни Аньелли, который представляет семью, владеющую туринским клубом, и самим игроком.

    По сообщениям СМИ, в составе туринского клуба Роналду будет получать 30 миллионов евро в год.

    Роналду выступает за «Реал» с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов.

    В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола. 0

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