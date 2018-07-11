Роналду — в «Ювентусе». Трансфер, от которого выиграют все

В этот раз все по-настоящему. В этот раз он действительно ушел. Ушел после девяти сезонов, 450 голов, четырех побед в Лиге чемпионов и четырех «Золотых мячей».

Трансфер Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» — не просто один самых крупных трансферов в истории. Если сложить стоимость перехода, комиссионные и зарплату игрока — получится порядка 350 миллионов долларов. Превосходит эту сумму только трансфер Неймара, который тоже был огромной ставкой для всех участников.

«Реал» лишился своего талисмана, своего альфа и омега, игрока, который был способен на то, чтобы забивать в среднем по голу в каждом матче в прошлом сезоне. «Ювентус» растянул свои ресурсы в попытке совершить огромный скачок вперед, отказавшись от плана органического роста, которым клуб руководствовался на протяжении последних семи сезонов. В мире финансового фэйр-плей «Ювентус» бросил кости, чтобы посмотреть, придется ли клубу перетряхивать состав.

Для Роналду это может быть самым большим скачком в неизвестность. Он покидает, возможно, самый большой клуб в мире, город, в котором он поселился, чемпионат, в котором чувствует себя комфортно и доминирует, для того, чтобы перебраться в Серию А, которая на данный момент является шагом назад по сравнению с Ла Лигой.

И прежде чем люди назовут его жадным и начнут размахивать счетами перед его лицом, вспомните, что основываясь на опубликованных цифрах, он не будет зарабатывать больше (а, возможно, даже и меньше), чем он мог бы получать, если бы подписал новый контракт, который «Реал» предлагал ему в прошлом месяце.

Роналду — 33 года. В этом возрасте большинство профессиональных спортсменов пытаются выжать из своего тела еще один или два сезона на высоком уровне. А если у них уже не получается это сделать, они понижают передачу и делают выбор «для жизни». Но не в этом случае. Чтобы вы не думали о Серии А или «Ювентусе», для Роналду это лишь наполовину отставка.

Что побудило его к этому шагу? В окружении Роналду затянули старую историю о том, что он «не чувствовал должной любви» на «Бернабеу». В прошлые два сезона это встречалось с цинизмом и насмешками. Но не теперь, так так Роналду показал все своим уходом от трех гарантированных лет контракта и 100 миллионов долларов.

Создается впечатление, что проблема связана не столько с болельщиками или партнерами по команде, сколько с президентом клуба Флорентино Пересом. Между ними нет доверия. Для Роналду это проявилось в нескольких эпизодах. Начиная от того, что клуб не сделал больше, чем мог, чтобы обжаловать пятиматчевую дисквалификацию игрока в начале сезона, и, заканчивая тем, что в руководстве клуба разработали план перестройки команды после ухода Зинедина Зидана, в котором не нашлось места для Роналду.

Флорентино Перес GettyImages

По правде говоря, правы, скорее всего, оба — и Роналду, и Перес. Когда вы можете получить 100 миллионов за игрока и сбросить 55 миллионов из своей платежной ведомости, вы это делаете. В таких ситуациях ты не можешь думать о том, что игрок уже дал твоему клубу. Ты должен просчитать, что он может дать в следующие годы. Даже несмотря на то, что Роналду помешан на физической форме и работает над своим телом больше, чем почти кто-либо еще, он не может победить возраст.

И это ключевое в этой проблеме. Важная часть причины, по которой «Реал» был открыт к продаже Роналду как минимум с весны 2016 года. На тот момент у португальца оставалось чуть больше двух лет по контракту, и клуб находился на распутье. В феврале 2016-го Роналду исполнился 31 год, и его продуктивность снизилась. Если бы в тот момент поступило подходящее предложение, клуб задумался бы над тем, что Роналду можно продать до его неизбежного спада и до того, как клуб оказался бы в ситуации с необходимостью продлевать огромный контракт.

Роналду завершил тот сезон, забив в его концовке 21 гол в 19 матчах во всех турнирах и привел «Реал» к одиннадцатой победе в главном клубном турнире Европы. Кроме того, он помог сборной Португалии выиграть их первый большой трофей — Евро-2016.

Сборная Португалии выиграла Евро-2016 GettyImages

В какой-то степени его успех стал для клуба палкой о двух концах. Перес, человек который заботится об имидже клуба и о своем имидже, не мог продать Роналду на этом этапе, к тому же ни один клуб не смог бы позволить себе такую сумму. Клуб продолжал полагать, что Роналду неизбежно ждет спад, и продление контракта станет неблагоразумным. Однако все закончилось тем, что «Реал» выпустил пулю — в ноябре 2016 года контракт Роналду был продлен до 2021 года.

Роналду обрадовался новому соглашению, но в той же степени был разочарован тем, что в клубе не верили в его способность продолжать выступать на высоком уровне. Естественно, он был не согласен с этим, как и любой другой спортсмен, который чувствует, что его начинают списывать со счетов. В том сезоне он помог «Реалу» вновь добиться успеха на евроарене. Но противостояние продолжилось. Виртуальный ярлык «на продажу» никуда не делся, и это задевало португальца.

С момента продления контракта он забивал голы в промышленных масштабах, побеждал в еврокубках и выигрывал «Золотые мячи». Но при этом каждый год он становился старее. Теперь он уже был Сизифом. Что бы он ни делал, с течением времени у его критиков появлялось все больше боеприпасов. И теперь, чтобы доказать, что скептики ошибались, он готов отправиться в другую страну.

Криштиану Роналду GettyImages

Как мы уже отмечали, с финансовой точки зрения «Реалу» тут не о чем даже думать. Речь идет не только о балансе счетов, но и о том, что без Роналду у клуба появляется больше возможностей для того, чтобы перестроить состав, в котором большая часть игроков основы — возрастные футболисты.

Конечно же, это «Реал», и это Флорентино. Учитывая его историю подписания больших звезд, нельзя не почувствовать, что это первый и болезненный шаг на пути к новым «Галактикос» — таким, как Килиан Мбаппе, Неймар или Эден Азар. Это то, чем «Реал» не занимался на протяжении некоторого времени. Это не будет легко, и это очень амбициозно. Но если бы «Реал» ограничивал себя только простыми вещами, это бы уже был не «Реал», а просто какой-то другой клуб.

«Ювентусу» не нужен Роналду, чтобы выиграть Серию А. Об этом говорят семь чемпионских титулов кряду. Лига чемпионов — это уже другой вопрос. «Ювентусу» удавалось дважды за последние четыре сезона доходить до финала, и Роналду может стать тем, кто поможет клубу взобраться на вершину. Однако даже не это главная цель, которую преследует «Ювентус». Цель заключается в том, чтобы сделать последний шаг в коммерческом направлении и присоединиться к четырем топ-клубам («Реал», «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед»), которые затмевают всех остальных с точки зрения спонсорских контрактов и ценности бренда. Роналду, статус которого в мире не может подвергаться сомнению, является ключом к этому.

«Юве» делает ставку на 33-летнего игрока. Стоит ли оно того — другой вопрос. После многих лет, которые клуб завершал с прибылью, «Ювентус» наверняка будет в убытке по итогам сезона 2017-2018. А вместе с Роналду добавятся еще 80 миллионов долларов к расходам на амортизацию и зарплату. Туринцам почти наверняка гарантирован убыток на сезон 2018-2019.

Им может помочь уход нескольких высокооплачиваемых ветеранов (Джиджи Буффон, Квадво Асамоа и Штефан Лихтштайнер уже покинули клуб), а также принесение в жертву нескольких звезд команды (Гонсало Игуаина, или, возможно, Пауло Дибалы и Миралема Пьянича). Но ввести в состав Роналду и не окружить его качественными игроками, особенно по сравнению с теми, к которым он привык на «Бернабеу» — не поможет стать «Ювентусу» лучше.

Доходы от спонсоров будут расти, но неизбежно произойдет задержка между новой сделкой и свежим доходом. Вот почему есть основания для скептицизма и вопроса о том, стоит ли игра свеч. Если вы фанат «Ювентуса», учитывая то, как осторожно клуб и их исполнительных директор Беппе Маротта, подходили к росту доходов на протяжении последних лет, вам остается надеяться, что они знают, на что идут.

Джузеппе Маротта GettyImages

Для Серии А трансфер Роналду — это, безусловно, настоящий подарок. Возможно, стоит вернуться на 20 лет назад, чтобы обнаружить, когда в этот чемпионат приходил один из лучших футболистов мира — бразилец Роналдо. Вопрос в том, как долго это продлится.

Роналду, конечно же, уверен, что он может играть на высоком уровне еще много лет, и, основываясь на увиденном, вы не станете с ним спорить.

Криштиану Роналду GettyImages

Вы, наверное, слышали о том, как Роналду наблюдал за победой «Ювентуса» в ЛЧ по телевизору, когда еще был ребенком и о том, как он почти переехал в Турин из «Спортинга», будучи тинейджером. Трудно представить, как многие другие игроки взваливают на себя задачу такого масштаба, как Роналду, после столь успешного сезона. Столь же трудно представить, как кто-то уходит от трехлетнего контракта и сотен миллионов долларов на самой большой сцене только по той причине, что президент клуба относится к нему не должным образом.

Флорентино очень старался не стать президентом, который продаст Роналду. Но на бумаге у него есть алиби — Роналду захотел уйти, а он сделал все, что мог, чтобы его удержать, предложив улучшенный контракт — однако это было безрезультатно. Но по-настоящему сейчас имеет значение то, что в руках Переса находится перестройка клуба, и у «Реала» все еще есть Гарет Бейл, Иско, Лукас Васкес, Марко Асенсио, и пока есть Карим Бензема.

Сможет ли «Реал» сотворить новых «Галактикос»? Не заменить Роналду, потому что его невозможно заменить. Однако укрепить вековую аксиому «Бернабеу» — любой игрок не больше, чем клуб. Король мертв (или точнее — занял свой трон в другом месте), да здравствует новый король! 0