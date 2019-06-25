Дани Алвес: куда податься?

Дани Алвес объявил об уходе из ПСЖ. Вспоминаем главные вехи в карьере защитника, а также пытаемся понять, где он продолжит выступления.

Самый титулованный в истории

Дани Алвес решил покинуть ПСЖ через два года после своего перехода. За два года в составе парижан латераль сыграл в 73-х матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал 18 результативных передач. Но более примечательны другие цифры в его досье, которые сложились по итогам двухлетнего выступлений во французском гранде.

Завоевав чемпионство в Лиге 1 по итогам минувшего сезона, бразилец стал самым титулованным футболистом в истории. Теперь в его активе 42 трофея, которые он выиграл в «Байе», «Севилье», «Барселоне», «Ювентусу», «Пари Сен-Жермен» и сборной своей родины. В каждой из стран, где он выступал, за исключением Бразилии, он становился чемпионом (шесть раз — в Испании), трижды завоевал Лигу чемпионов, дважды — Кубок УЕФА (сейчас — Лига Европы).

Примечательно, что тем самым он обошел египтянина Хоссама Хассана, у которого 41 трофей явно не такой же ценности, как у Алвеса, что лишь подчеркивает ту блестящую карьеру, которую провел защитник. И это еще не конец, ведь он не собирается вешать бутсы на гвоздь и наверняка найдет себе новый клуб этим летом.

«Барселона»

По информации медиа, сам футболист хотел бы вернуться в «Барселону», где провел восемь невероятно успешных лет своей карьеры. Тем самым он не просто возвращается в привычную среду, где большинство все еще составляют его хорошие приятели из игроков команды. Так он получает возможность пополнить свою и так внушительную коллекцию новыми трофеями.

Для каталонского клуба это хорошая возможность решить ситуацию на правом фланге обороны. Да, вероятно, Дани Алвес в 36 лет — не лучший вариант в основной состав коллектива, но зато он может стать хорошей подменой для Серхи Роберто, тогда как Нелсона Семеду можно будет продать. Таким образом, чемпион Испании без кадровых потерь получит столь нужные ему дополнительные финансы на усиление состава — допустим, на покупку Неймара.

«Манчестер Сити»

Хорошим вариантом для бразильского фулбека видится и переход в «Манчестер Сити». Здесь он также получает хороший шанс продолжить выигрывать титулы и кубки, да еще и под руководством Пепа Гвардиолы, который помог в 2008-2012 годах превратиться в едва ли не лучшего правого защитника планеты, не говоря уже о командных достижениях в «Барселоне». Тем более, что это будет новым для игрока опытом — в Англии он еще не выступал.

Довольно выгодным видится это сотрудничество и для «Горожан», которые заняты поиском нового правого защитника. Манкунианцы хотят найти если не полноценного конкурента, то качественную подмену для Кайла Уокера, и Дани Алвес вполне способен справиться с данной задачей, будучи прекрасно знаком с футболом их менеджера. Между тем, на фоне непростых переговоров с «Ювентусом» по поводу приобретения Жоау Канселу потенциальный новичок перейдет бесплатно, а значит клуб сможет выделить дополнительные средства на другие трансферы.

«Манчестер Юнайтед»

Пусть и менее привлекательный, но зато довольно интересный вариант для латераля — подписание контракта с «Манчестер Юнайтед». Да, здесь он вряд ли пополнит свой послужной список новыми трофеями — по крайней мере, в первом сезоне, но зато получит статус одного из вожаков коллектива. И кроме возможности поиграть в Англии фулбек наверняка может получить больший оклад — на сегодня это чуть ли не единственный козырь «Красных Дьяволов» в борьбе за новичков.

Сам клуб получает еще больше выгоды от такой сделки. Во-первых, в непростой период перестройки команды он усиливает состав действительно качественным, опытным и харизматичным исполнителем, способным заставить молодежь рядом с собой учиться и быть настоящими профессионалами, с которыми у «МЮ» в последние годы серьезные проблемы. Во-вторых, вынужденный несколько экономить в силу огромных расходов на трансферы и зарплаты «Юнайтед», решит проблемы с правым защитником за счет бесплатного подписания, высвободив средства на другие проблемные позиции. 0