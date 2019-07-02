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    Испания получила своего Месси и вернулась на вершину

    Как ей удалось выиграть молодежный Евро U21?

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    Фабиан Руис
    Фабиан Руис
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    В финале молодежного чемпионата Европы среди игроков в возрасте до 21-го года сборная Испании победила команду Германии со счетом 2:1. Анализируем успех пиренейцев.

    Испания вернулась к победным истокам

    Молодежная сборная Испании в пятый раз выиграла чемпионат Европы после победы в финале над Германией, в котором она продолжила демонстрировать ту отличную форму, что отличала ее на протяжении всего турнира. Это была кампания, начавшаяся с неблагоприятного результата против Италии в первом туре, но с тех пор игра «Фурия» только прибавляла, пока вечером, 30 июня не блеснула эффектным выступлением.

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    • В этом случае можно было увидеть две стороны сборной: ее выдающуюся способность от начала до конца контролировать мяч, но также и решительность, выдержку и хорошую оборонительную организацию в середине фазы игры, когда немцы проявили свою характерную уверенность в себе, благодаря которой сумели собраться и создать проблемы сопернику.

    «Ла Рохита» выглядела впечатляюще на протяжении всего этого чемпионата Европы. Она обладает все той же способностью диктовать свою игру при владении сферой, что было отличительной чертой сборной Испании со времен, когда ее возглавлял Луис Арагонес, но эта команда больше сосредоточена на ворота оппонентов, чем команды, которые предшествовали ей на протяжении нескольких последних лет. Именно это — главный секрет успех пиренейцев.

    Фабиан Руис — ключевой фактор успеха Испании

    Испанцев нельзя было обвинять в том, что они слишком долго держат мяч, поскольку как только снаряд оказывался у их ног, они в первую очередь думали о том, как поскорее доставить его на ударную позицию. Этот турнир открыл нескольких игроков, за которыми обычный болельщик, возможно, не следит каждую неделю. От Дани Ольмо, покинувшего академию «Барселоны» и отправившегося в Хорватию, где выступает за «Динамо» Загреб, до Фабиана Руиса, который прошлым летом сменил «Бетис» на «Наполи».

    Превзойдя Дани Себальоса, который порой, кажется, запутывается в работе с мячом, хотя и всегда на своем месте во время наступления команды, именно Фабиан Руис был заслуженно назван игроком турнира. С его лидерством, его прекрасным контролем мяча и его нацеленностью на ворота, стоит ему оказаться на линии штрафной (это привело к обоим голам Испании в ворота Германии), полузащитник «Партенопеи» был лучшим выбором в данной номинации.

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  • 30/06/2019

    • Испания, наконец, нашла своего Месси

    Накануне финала менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп отправил своим соотечественникам из немецкой молодежной сборной специальное видеообращение, в котором недвусмысленно намекнул, что несколько недель назад его подопечные показали, что испанцев можно победить — даже когда у них есть Лионель Месси.

    Тем не менее, хотя у «Фурии» не было на поле Месси в воскресенье вечером, или кого-то, кто был весьма похож на него, у них был Фабиан Руис — столь же важная фигура для «Рохиты», как аргентинец для «Барселоны», как он ясно дал понять это в решающем поединке. Конечно, его влияние было очевидно уже в первом матче против Италии, когда он получил травму и вынужден был покинуть поле в перерыве. Без него команда потеряла контроль над игрой и уступила 1:3.

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    • Руис — лидер нового поколения Испании

    Испании нужен был гол в концовке поединка против Бельгии во втором туре группового этапа, и его, что не удивительно, удалось забить, когда на поле вернулся Руис. И как раз он отличился эффектным голом ударом издалека в матче третьего тура, когда Польша была разгромлена со счетом 5:0. Благодаря этим его вмешательствам в игру коллектив вышел в полуфинал Евро.

    Не удивительно, что еще в ранние годы он получил прозвище «Маленький Месси», прежде чем более высокий рост парня привел к тому, что он стал действовать в центре поля. Приобрести его за 30 миллионов евро было грамотным шагом от Карло Анчелотти. Сейчас он является лидером нового поколения испанских игроков, у которого есть потенциал, чтобы добиться многого. 0

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