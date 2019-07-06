Бриллиант, забракованный «Порту». Кого купил «Атлетико»

Фелиш дебютировал в «Бенфике» только в прошлом сезоне, но менее чем через год он вошел в топ-5 самых дорогих футболистов в истории футбола. «Атлетико» заплатил за него 126 миллионов евро.

Превосходный показатель — 15 голов в 21 матче чемпионата ПОртугалии, а также хет-трик в четвертьфинале Лиги Европы сделали нападающего известным во всей Европе и помогли ему дебютировать в сборной Португалии. В борьбу за игрока были готовы вступить «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Новичок «матрасников» присоединился к Давиду Луису, Неманье Матичу и Яну Облаку в компанию к знаменитым выпускникам «Бенфики». Пойдет ли он по стопам звезд?

Почему так дорого?

Фелиш выстрелил на взрослом уровне в дебютном сезоне A Bola

В момент, когда нападающий стал самым молодым автором гола в лиссабонском дерби, он гарантировал себе место в основе самой успешной команды Португалии и привлек к себе огромное внимание.

Его дебют за «Бенфику» состоялся в августе прошлого года против «Боавишты», но именно гол в ворота «Спортинга» дал ему первые гарантии.

Вскоре Фелиш привлек внимание из-за рубежа, но прогрессировать он продолжил, когда «Бенфику» возглавил экс-наставник молодежки клуба Бруну Лаже. После его назначения форвард забил 13 из 15 своих голов, начиная с января.

Стремительный прогресс и успешные выступления на самом высоком уровне в 19 лет позволили топ-клубам убедиться, что у парня есть огромная перспектива. И только «Атлетико» решился активировать пункт выкупа с огромной суммой.

Каков его стиль?

Фелиш забил 15 голов за сезон globallookpress.com

Фелиш начинал карьеру во взрослом футболе в роли вингера, а не центрфорварда, но Лаже решил сделать из него чистого нападающего.

Парня уже успели сравнить с Кака, которого Жоау называет своим кумиром детства. оба являются отличными распасовщиками и мастерами в завершающей стадии, способными действовать под нападающим или даже на острие.

Фелиш, безусловно, является мастером забивать голы. В детстве он находился в академии «Порту», но в итоге клуб от него отказался из-за слабых физических данных. Потом годамми Фелиш упорно работал над своим телом в тренажерном зале и прошел просмотр в «Бенфике».

Сейчас форварда нельзя назвать крупным парнем, но с физикой у него все в полном порядке.

Жизнь подарила Фелишу твердый характер

«Порту» забраковал будущего новичка «Атлетико» twitter.com/fcporto

Фелиш покинул «Порту», когда ему было 15 лет. В клубе старались зарабатывать на воспитанниках, но не поверили, что из Жоау что-то выйдет в будущем.

Позже форвард начал стремительно крепнуть и довольно быстро догнал своих сверстников. Еще в 2017 году его уже называли новым Бернарду Силвой, хотя до дебюта в основе «Бенфики» был еще целый год.

В резервной команде «Бенфики» он дебютировал в 16 лет, записав на свой счет три мяча в 12 поединках второго дивизиона чемпионата Португалии. Фелиш выглядел совершенно спокойно и уверенно. Уже через год он был ведущим бомбардиром молодежки и помог ей завоевать титул Campeonato Nacional de Juniores, обратив на себя внимание тренерского штаба первой команды.

После всех испытаний у новичка «Атлетико» теперь есть крепкие нервы и характер, которые обязательно помогут ему быстрее адаптироваться в Испании.

Похвала от мастеров

Когда Фелиш прорвался в первую команду, то сразу получил похвалу от опытного партнера Жонаса.

«Он — игрок, который способен обратить на себя внимание не только фанатов "Бенфики", но и всей Европы. Этот парень имеет огромный потенциал и спокойствие в распоряжении мячом», — отметил бразилец.

Высказался и бывший лидер «Бенфики» Нуну Гомеш:

«Жоау Фелиш очень силен уже сейчас, но впереди его ждет долгий путь в сборную Португалии. Но не стоит исключать, что все случится очень быстро, как это было с Ренату Санчешом». 0