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    Бриллиант, забракованный «Порту». Кого купил «Атлетико»

    «Атлетико» совершил самый крупный трансфер в истории клуба, сделав ставку на 19-летнего португальца

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    Жоау Фелиш
    Жоау Фелиш
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    Жоау Фелиш был куплен мадридским «Атлетико» у португальской «Бенфики» за 126 миллионов евро, что стало рекордом в истории испанского клуба. Автор Sky Sports Рон Уокер рассказывает о всех аспектах данной сделки и характеристиках новичка.
    Фелиш дебютировал в «Бенфике» только в прошлом сезоне, но менее чем через год он вошел в топ-5 самых дорогих футболистов в истории футбола. «Атлетико» заплатил за него 126 миллионов евро.

    Превосходный показатель — 15 голов в 21 матче чемпионата ПОртугалии, а также хет-трик в четвертьфинале Лиги Европы сделали нападающего известным во всей Европе и помогли ему дебютировать в сборной Португалии. В борьбу за игрока были готовы вступить «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

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    Почему так дорого?

    Фелиш выстрелил на взрослом уровне в дебютном сезоне
    A Bola

    В момент, когда нападающий стал самым молодым автором гола в лиссабонском дерби, он гарантировал себе место в основе самой успешной команды Португалии и привлек к себе огромное внимание.

    Его дебют за «Бенфику» состоялся в августе прошлого года против «Боавишты», но именно гол в ворота «Спортинга» дал ему первые гарантии.

    Вскоре Фелиш привлек внимание из-за рубежа, но прогрессировать он продолжил, когда «Бенфику» возглавил экс-наставник молодежки клуба Бруну Лаже. После его назначения форвард забил 13 из 15 своих голов, начиная с января.

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    • Стремительный прогресс и успешные выступления на самом высоком уровне в 19 лет позволили топ-клубам убедиться, что у парня есть огромная перспектива. И только «Атлетико» решился активировать пункт выкупа с огромной суммой.

    Каков его стиль?

    Фелиш забил 15 голов за сезон
    globallookpress.com

    Фелиш начинал карьеру во взрослом футболе в роли вингера, а не центрфорварда, но Лаже решил сделать из него чистого нападающего.

    Парня уже успели сравнить с Кака, которого Жоау называет своим кумиром детства. оба являются отличными распасовщиками и мастерами в завершающей стадии, способными действовать под нападающим или даже на острие.

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    • Фелиш, безусловно, является мастером забивать голы. В детстве он находился в академии «Порту», но в итоге клуб от него отказался из-за слабых физических данных. Потом годамми Фелиш упорно работал над своим телом в тренажерном зале и прошел просмотр в «Бенфике».

    Сейчас форварда нельзя назвать крупным парнем, но с физикой у него все в полном порядке.

    Жизнь подарила Фелишу твердый характер

    «Порту» забраковал будущего новичка «Атлетико»
    twitter.com/fcporto

    Фелиш покинул «Порту», когда ему было 15 лет. В клубе старались зарабатывать на воспитанниках, но не поверили, что из Жоау что-то выйдет в будущем.

    Позже форвард начал стремительно крепнуть и довольно быстро догнал своих сверстников. Еще в 2017 году его уже называли новым Бернарду Силвой, хотя до дебюта в основе «Бенфики» был еще целый год.

    В резервной команде «Бенфики» он дебютировал в 16 лет, записав на свой счет три мяча в 12 поединках второго дивизиона чемпионата Португалии. Фелиш выглядел совершенно спокойно и уверенно. Уже через год он был ведущим бомбардиром молодежки и помог ей завоевать титул Campeonato Nacional de Juniores, обратив на себя внимание тренерского штаба первой команды.

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    • После всех испытаний у новичка «Атлетико» теперь есть крепкие нервы и характер, которые обязательно помогут ему быстрее адаптироваться в Испании.

    Похвала от мастеров

    Когда Фелиш прорвался в первую команду, то сразу получил похвалу от опытного партнера Жонаса.

    «Он — игрок, который способен обратить на себя внимание не только фанатов "Бенфики", но и всей Европы. Этот парень имеет огромный потенциал и спокойствие в распоряжении мячом», — отметил бразилец.

    Высказался и бывший лидер «Бенфики» Нуну Гомеш:

    «Жоау Фелиш очень силен уже сейчас, но впереди его ждет долгий путь в сборную Португалии. Но не стоит исключать, что все случится очень быстро, как это было с Ренату Санчешом». 0

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