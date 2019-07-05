Лэмпард вернулся. «Челси» становится на новый путь

никогда не отличался излишней сентиментальностью. Его правление в «Челси» всегда было безжалостным стремлением к успеху. За 16 лет клуб поменял 14 тренеров. Этот поход позволил завоевать 16 крупных трофеев, поэтому неудивительно, что «синие» так легко отпустили, несмотря на победу в Лиге Европы. Обычный бизнес.

В то же время, впрочем, невозможно не заметить долю сентиментальности в решении назначить Фрэнка Лэмпарда преемником Сарри. Бывший полузащитник «Челси» хорошо зарекомендовал себя в «Дерби», выведя команду в финал плей-офф Чемпионшипа в своем первом сезоне, но причиной его возвращения на «Стэмфорд Бридж» все же стала его легендарная история в «Челси».

Лэмпард занимает почетное место в книге рекордов «Челси». Он остается лучшим бомбардиром команды с 211 голами в 648 матчах. Во время своего блестящего 13-летнего пребывания в клубе он был той движущей силой, которая привела «синих» к завоеванию 13 трофеев, включая три титула Премьер-лиге и победу в Лиге чемпионов в 2012 году. Его обожают фанаты, и он знает клуб так, как никто другой.

Время перемен

Назначение бывшего игрока клуба — не совсем новый подход для Абрамовича. Семь лет назад после победы в Лиге чемпионов россиянин доверил место наставника экс-партнеру Лэмпарда Роберто Ди Маттео. И все же, безусловно, владелец «Челси» отошел от идей, которыми руководствовался при назначении последних тренеров.

До Сарри в клубе работали Антонио Конте, Гус Хиддинк, Жозе Моуринью и Рафаэль Бенитес. Кто-то из них был более популярным, чем другие, но все равно все четверо прибыли на «Стэмфорд Бридж» с большим послужным списком. За их плечами были большие успехи, так что они должны были вести «Челси» вперед. Другими словами, это были типичные назначения для Абрамовича.

Лэмпард, напротив, возвращается в клуб, имея за плечами всего один сезон тренерского опыта. До своего назначения в «Дерби» он никого не тренировал, в том числе на младшем уровне. Даже Ди Маттео, уволенный через несколько месяцев после своего назначения в 2012 году, работал в «Милтон Кинс Донс» и «Вест Бромвиче», а также входил в штаб Андре Виллаш-Боаша.

Настолько неопытный тренер, как Лэмпард, является беспрецедентным случаем в «Челси» при Абрамовиче. Такой же беспрецедентной является и ситуация, в которой находится клуб. «Челси», который при правлении россиянина так щедро тратил деньги на новичков, оказался под угрозой трансферного запрета на два окна. Окончательное решение должен принять Спортивный арбитражный суд.

Другая работа

Теперь это совсем другая работа. Прошлым летом «Челси» потратил 129 миллионов фунтов на новичков, чтобы помочь Сарри изменить стиль игры, однако его видение так и не было реализовано. Всего за несколько недель до победы в Баку фанаты на «Стэмфорд Бридж» ясно заявили о недовольстве тренером в своей речевке: «Ты сам не знаешь, что тут делаешь».

Кто лучше может воодушевить фанатов, если не столь легендарная личность, как Лэмпард? В 2014 году его уход в «Манчестер Сити» был не лучшим шагом, зато в октябре прошлого года он получил теплый прием на «Стэмфорд Бридж», куда приезжал с «Дерби». «Вечно синий, навеки легенда» — гласил один из баннеров на трибуне Мэтью Хардинга.

«Дерби» очень не повезло проиграть той ночью, так что неудивительно, что болельщики «Челси» теперь рады видеть Лэмпарда в своих рядах. Его назначение меняет всю атмосферу вокруг клуба, и оно должно воодушевить в том числе игроков. Лэмпард — чрезвычайно уважаемая личность в раздевалке, в которой до сих пор находятся его некоторые бывшие партнеры по команде.

Состав, который он унаследовал, остался без Эдена Азара, который все-таки реализовал свою месту о переходе в «Реал», но нет никаких сомнений в том, что оставшиеся игроки получат удовольствие, играя под руководством нового наставника. Тренерская сообразительность Лэмпарда пройдет проверку в Лондоне, но одна только его репутация даст ему такую свободу действий, которой никогда не было у Сарри.

Молодежь превыше всего

Лэмпард может еще больше влюбить в себя болельщиков «Челси», если отойдет от тактики, основанной на владении мячом, которую часто связывают с «Сарриболом».

«Я хочу иметь агрессивную, трудолюбивую команду, которая будет играть в смелый и захватывающий футбол, за которым мы все хотим наблюдать», — сказал Лэмпард в октябре, когда пришел в «Дерби». Это именно та философия, которая обязательно найдет отклик в «Челси», где фанаты стремятся к более динамичной и гибкой игре.

Лэмпард также кажется отличным кандидатом на то, чтобы, наконец, в полной мере задействовать когорту молодых игроков «Челси», что приобретает еще большее значение в свете трансферного запрета. Защитник Фикайо Томори и плеймейкер Мейсон Маунт, к счастью для них, уже блистали под руководством Лэмпарда в аренде в «Дерби».

Действительно, Лэмпард делал ставку на молодежь на «Прайд Парк». 22-летний Гарри Уилсон и 18-летний Джейден Богл стали его ключевыми игроками в прошлом сезоне, также тренер доверял другим выпускникам академии.

«С момента своего прихода Лэмпард ясно дал понять, что ему нужны молодые профессионалы. Ребята сразу осознали, что у них есть возможность пробиться наверх», — сказал в марте тренер академии «Дерби» Даррен Уосалл.

Такой подход вряд ли остался незамеченным для руководства «Челси», которое столкнулось с трансферным запретом. Маунт и Томори — не единственные кандидаты на возвращение из аренды. Также есть Тэмми Абрахам, забивший 26 голов за «Астон Виллу», и защитники Курт Зума и Рис Джеймс.

Некоторые из этих игроков уже известны Лэмпарду, как и Рубен Лофтус-Чик. 23-летний футболист, как и его коллега по академии Каллум Хадсон-Одои, сейчас восстанавливаются после травмы ахилла, но Лэмпард ранее говорил, что у полузащитника «есть все» для попадания в состав. И уважение, безусловно, взаимно.

«Я много изучал его игру в академии с местными тренерами. Я стремлюсь быть таким же полузащитником, способным забивать голы», — заявил недавно Лофтус-Чик.

Кто лучше может помочь ему добиться прогресса, если не тот человек, на которого он все время равнялся? 0