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    «Спартак» не готов. «Краснодар» — номер один и пример для всей РПЛ

    Победа «Краснодара» на Кубке Матч Премьер — в нашем обзоре СМИ

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    «Краснодар» выиграл все матчи
    «Краснодар» выиграл все матчи
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    «Краснодар» в матче Кубка Матч Премьер победил «Спартак» со счетом 2:1 и стал чемпионом «турнира четырех» в Австрии. Краснодарцы одержали три подряд победы и выиграли товарищеское первенство.

    Сигнал от «Краснодара»

    «Судьба первого места в "турнире четырех" решалась в заключительном поединке между "Краснодаром" и "Спартаком". Москвичи в этих трех контрольных встречах не изменили своей крайне изменчивой и непостоянной натуре, угостив публику (в основном — телевизионную) сборной солянкой противоречивых впечатлений. Это нашло отражение даже в результатах: "минус два" с "Ростовом", "плюс два" в дерби, "минус один" с "быками".

    Но главное — все та же игровая нестабильность, все та же свистопляска в центре обороны (здесь еще и травма Георгия Джикии в поединке с ЦСКА добавила тренерам головной боли), все те же проблемы в позиционном нападении.

    Федун обнародовал две ключевые составные части идеального красно-белого футбола в его понимании: предельно высокий прессинг и максимально быстрая игра в пас. Для реализации первого пункта необходима отличная функциональная подготовка, осуществить второй силами российских футболистов практически нереально. Да и что такое игра в пас без завершения? И потом, быстро — далеко не всегда умно и точно. Значит, нужны соответствующие исполнители. А с ними пока в "Спартаке" не очень.

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    • Хотя, безусловно, нельзя не отметить запредельное рвение Зелимхана Бакаева, да и Эсекиэль Понсе со временем, наверное, принесет красно-белым не меньше пользы, чем отбывший в "Порту" Зе Луиш. Но пока команда Олега Кононова так и остается, по большому счету, загадкой, от которой на старте сезона непонятно чего ждать.

    Зато с оптимизмом, пусть и осторожным, могут предвкушать первый тур нового чемпионата болельщики "Краснодара". И даже прилетевшая из-за бугра новость о недопуске Мурада Мусаева к непосредственному исполнению тренерских обязанностей в еврокубках не должна их серьезно расстраивать. В конце концов, Мусаев и в РПЛ долгое время "маскировался" под ассистента Олега Фоменко, не имея тренерской лицензии высшей категории.

    Ключевой момент в сегодняшнем состоянии "быков" — наличие поставленной игры, на что не может коренным образом повлиять даже серьезная перетряска кадров, особенно в полузащите, нынешним летом. "Краснодар" узнаваем в своем стремлении играть в атаку, но не с шашками наголо, а основательно и без лишнего риска — и эта манера не меняется, будь в середине поля Юрий Газинский с Маурисио Перейрой (первый нынче травмирован, второй уже покинул команду) или Руслан Камболов с Юнесом Намли.

    Кстати, мы еще толком не видели в деле Тонни Вилену и всю "голландскую диаспору" южан в полном составе. Вот будет круто, если сигнал "Краснодара" услышат другие — и вся лига заиграет в ярко-оранжевый футбол», — отметил обозреватель «Советского спорта» Захар Мощенко.

    Оборона и командная игра «Спартака» подкачала

    «Спартак» практически ничего не показал
    twitter.com/fcsm_official

    «Попадание в штангу от вездесущего Ольссона "красно-белых" не взбодрило, так что следующая остановка была пропущенный гол. И снова отличился шведский хавбек — Ольссон разогнался по центру и вырезал отличную передачу на Камболова, ударившего в касание.

    Здесь безобразно сыграла опорная зона команды Кононова. Фернандо сопровождал Камболова, но почему-то в самый острый момент бросил его, а Джикия и Кутепов не успели перегруппироваться и занять новые позиции.

    Так получилось, что начавший за здравие "Спартак" минимально горел после первого тайма. Для победы в турнире "красно-белым" надо было забивать уже три мяча.

    Сразу после возобновления "Краснодар" мог снимать уже все вопросы. Опять неловко действовала оборона москвичей, в результате чего Вандерсон бил с убойной позиции, но попал в штангу. После этого команды прервались на небольшую разборку, возникшую после конфликта Джикии и Спайича, а затем выдали просто огненный отрезок.

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    • Перед тем, как "Спартак" сравнял счёт, Кононов выпустил ряд футболистов, принимавших участие во вчерашней контрольной игре против "Дьёра" — Адриано, Джано и Ломовицкого. Именно последний и начал голевую атаку, разогнавшись на левом фланге, но куда большая заслуга в этом мяче была Бакаева. Полузащитник, которого очень хвалят на этом товарищеском кубке, получил свободное пространство на правом фланге, разогнался и сочно вмазал в ближний угол.

    Но "Краснодар" ответил просто моментально. После прострела с фланга Ари результативно замкнул передачу Петрова. Что делал де-юре державший нападающего Кутепов — загадка.

    Позже составы обновились ещё сильнее и, как это часто было на турнире, матч насовсем утратил цельность. Ещё были хорошие прорывы, яркие индивидуальные действия, но командная игра почти не складывалась», — пишет корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.

    Ари, Ольссон и Камболов — топ-3 «Краснодара»

    «Краснодар» ярко проявил себя в атаке
    twitter.com/FCKrasnodar

    «Футбол получился очень живым и весёлым — команды не отсиживались в обороне, с первых минут старались атаковать встречными курсами, и, несмотря долгое отсутствие голов, матч смотрелся.

    "Спартак" в стартовые полчаса выглядел немного острее — красно-белые провели несколько быстрых атак с использованием флангов (в первую очередь — правого, где активную деятельность вёл Бакаев). Два момента получил Понсе. Один — хороший, когда после разрезающего паса Игнатова он выскочил на воротам под углом, но не смог точно прострелить. Второй — просто прекрасный, когда аргентинец выиграл верх после углового, пробил — и мяч после отскока от земли предательски прыгнул выше перекладины.

    Позже "Спартак" даже забил. Бакаев в очередной раз улетел от Стоцкого, сместился ближе к центру, отпасовал к линии штрафной на Фернандо. Бразилец отправил мяч в угол, однако официальному взятию ворот помешал Понсе, застрявший в офсайде и закрывший Сафонову обзор.

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    • У "Краснодара" лучшими на поле были Ари, цеплявшийся за множество мячей и нагнетавший давление, а также Ольссон и Камболов. Они втроём и соорудили первый легальный гол. Бразилец прошёл по левой бровке, увидел гигантскую дыру в опорной зоне соперника, мигом доставил туда мяч на Ольссона, а швед мастерски разобрался в эпизоде — замахнулся для удара и одним ложным движением отправил всю оборону в буфет.

    Камболов, внезапно оказавшийся на позиции форварда, уже расстреливал Максименко с 13-14 метров», — написал Михаил Гончаров из «Чемпионата».

    Бакаев — будущая звезда «Спартака»

    Зелимхан Бакаев
    twitter.com/fcsm_official

    Джикия злится, поскольку не обрел легкость, как и Зобнин. Фернандо в нормальной для себя физической форме, но ему футбольная бразильская религия не велит выкладываться в товарищеских матчах, хотя велит размахивать локтями.

    Жиго пока не готов выделяться, как год назад, судя по решениям Кононова. Понсе, как и Ханни, не играют круто, хотя аргентинца не спешите ругать — есть в нем что-то от качественного футболиста, по ходу сезона может начать забивать мячи. Кто же тогда лидер этого «Спартака»? Точно не Денис Глушаков, а вот Зелимхан Бакаев, судя по поведению на кубке, метит в основу.

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    • Благодаря живости мысли и движения, когда наберет оптимальную официальную форму, легко может быть в центре внимания«, — сделал вывод автор Soccer.ru Станислав Горин. 0

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