Дерби осталось за «Спартаком». «Красно-белым» помогло численное преимущество

«Спартак» во втором туре Кубка Матч Премьер обыграл ЦСКА со счетом 3:1. Победу «красно-белым» в московском дерби обеспечили голы Зелимхана Бакаева, Ильи Гапонова и Софьяна Ханни. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Спокойствие Федуна

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов заострил внимание на спокойствии Леонида Федуна, который в этом межсезонье чувствует себя гораздо комфортнее.

«Кажется, что в межсезонье Федуну намного комфортнее. Нет нужды объяснять каждую локальную неудачу, можно рассуждать о планах на будущее, стратегии и прочих масштабных вещах. Леонид Арнольдович раскован, когда не чувствует давления. Чуть ли не каждая фраза — мем. "Зимой выиграли турнир в Катаре, говорили — вот идиоты! Сейчас один матч проиграли — и опять не то".

И произносил он это без нервов, с юмором, разрезая горячий австрийский воздух белоснежным козырьком модной бейсболки.

Точно так же, без нервов, действовал и "Спартак". Быстро открыл счет после реактивного прорыва Айртона по флангу, напомнившего Набакину о его возрасте, прострела, который уронил Магнуссона, и уверенного завершения в исполнении Бакаева. К слову, Зелимхан провел свой час на хорошем уровне.

Как и Айртон. На мой взгляд, это еще один важный участник этой победы. Бразилец, кажется, вообще освоился в "Спартаке". Если полгода назад парень не мог найти свое место на поле и часто совершал холостые рывки и непонятные передачи, то теперь это — абсолютный хозяин левого фланга», — считает Зеленов.

Роковое удаление

Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев подробно рассказал о моменте, который случился в концовке первого тайма при счете 1:1.

«Желтые карточки — это редкость для подобных матчей. Но только за первый тайм "Спартак" и ЦСКА на двоих набрали четыре штуки! Бенефисом первой половины встречи стала стычка Кирилла Набабкина и Луиса Адриано. Защитник ЦСКА чересчур агрессивно действовал против бразильца из "Спартака" и ударил его после свистка арбитра. Адриано вспылил и накинулся на соперника — оба получили по желтой карточке, но ничуть не успокоились.

Буквально через 30 секунд игроки встретились снова, Адриано укрыл мяч корпусом, но озверевший Набабкин начал молотить бразильца сзади ногами. За такое поведение австрийский арбитр Александр Харкам мгновенно удалил армейца. Однако момент, когда Адриано развернулся и ударил Набабкина кулаком в плечо, словно ушел из поля зрения рефери. Армейцы окружили судью с требованием удалить и игрока "Спартака", но тот стоял на своем. Поэтому концовку тайма армейцы доиграли в меньшинстве, рассчитывая в перерыве сделать замену удаленного Набабкина и продолжить встречу в равных составах.

Однако регламент Кубка Париматч Премьер не подразумевает подобных изменений состава. Если удален, то остаешься в меньшинстве — других вариантов нет. ЦСКА узнал об этом только в перерыве матча. Армейцы пытались надавить на судью, тем более "Спартак" был не против продолжить игру в равных составах. Но австриец Александр Харкам беспокоился, что из-за отхода от правил регламента турнира, он может получить наказание от УЕФА и лишиться лицензии арбитра. Перерыв затянулся из-за того, что ЦСКА пытался обойти правила регламента, но второй тайм "Спартак" все равно начал с преимуществом в составе», — констатирует Валеев.

Интрига умерла быстро

Григорий Каленов в своем материале для Rusfootball.info отметил, что ЦСКА во втором тайме быстро пропустил два мяча, после которых встреча превратилась в формальность.

«ЦСКА вроде бы достойно держался в меньшинстве, но после первой же осмысленной атаки соперника пропустил. Ещё одну ключевую ошибку в игре допустил Тинкизян, выдавший внутри штрафной передачу на Гапонова. Защитнику "Спартака" удался роскошный выстрел.

А сразу после этого отличился Ханни. И на этом интрига умерла. После того, как стало ясно насчёт победителя, игра действительно превратилась в товарищескую. Эмоции сошли, да и в плане футбола не происходило практически ничего интересного: "Спартак" не пытался наседать так же активно, как до этого, а ЦСКА этого и не мог. Правда, после ошибки Ещенко ещё мог сократить отставание Н'Диайе, но в ближнем бою Максименко удар парировал.

В итоге встреча получилась не самой удачной для обеих команд. Кононов добился приятной победы, которая чуть охладит классические возмущения болельщиков (на трибунах, кстати, опять вспоминали про Массимо Карреру), но потерял Джикию (на сколько, пока неизвестно). А Гончаренко не смог провести нормальный спарринг из-за удаления, перегрузил подопечных, так ещё и уступил в дерби», — подчеркивает Каленов.

«Спартак» останется прежним

Колумнист Soccer.ru Станислав Горин, проанализировав австрийские матчи «Спартака», пришел к выводу, что в новом сезоне от «красно-белых» не стоит ждать серьезного прогресса.

«Матчи в Австрии не дают надежды на чудесное превращение "Спартака" в первую команду России. А трансферный бюджет и навыки Цорна не подсказывают, что приедет выдающийся вингер и невероятный плеймейкер — а два футболиста этих амплуа всегда могут изменить характер игры. Нужно говорить правду. Разве болельщики "красно-белых" хотят, чтобы им врали? Символом нового "Спартака" пока является Ломовицкий, и "неуд" как команда могут получить не только за прошлый сезон от Джикии, но и за будущий от соперников.

Пусть не смущает полностью заслуженная победа над ЦСКА в большинстве — "Спартак" больше хотел выиграть и лучше бил по воротам во втором тайме. Но раз остается вот этот состав, а первый на выход — Зе Луиш, то в новом сезоне будут конкурировать с "армейцами" в борьбе за четвертое место. И пока сложно сказать, кто в этой парочке окажется хуже, когда Акинфеев, Фернандес и Сигурдссон выйдут за ЦСКА. Но нет хороших новостей ни для тех, ни для других.

"Спартак" останется таким, как был. А был он пятой командой РПЛ с 7 ничьими и 9 поражениями за чемпионат. Если продолжат следовать своему ритму, то угадывается ход матча против "Краснодара" — москвичи вряд ли сыграют качественнее», — убежден Горин.

Для ЦСКА результат вторичен

Максим Квятковский из Bobsoccer.ru считает, что неудачи на австрийском турнире могут пойти на пользу ЦСКА.

«Расстраивает, что совсем не идут стандарты. И в обороне не все получается. Безусловно, когда вернется в строй Игорь Дивеев, станет получше. Но есть ли сейчас ответ на вопрос, в каком сочетании предстанет защитная линия в первом матче чемпионата России, который ЦСКА проведет уже через две недели?

За две игры команда сама не забила ни одного гола (сегодня мяч в собственные ворота отправил спартаковец Ломовицкий с передачи своего партнера Аиртона). Но здесь поводов для волнений не так много. Когда в составе появятся ключевые футболисты — Марио Фернандес и Никола Влашич — команда заиграет по-иному. Плюс еще Арнор Сигурдссон. Рядом с ними иначе будут выглядеть Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Федор Чалов.

Результат вторичен, более того, возможно, поражения на сборах пойдут на пользу. Фаворитами будут называть других, команда избежит излишнего давления, с которым, как показала весенняя часть минувшего сезона, она не всегда справляется. К тому же эти матчи высвечивают проблемы. Смотрим на игроков, редко появляющихся в основе, на молодежь. Делаем выводы», — призывает Квятковский. 0