Приятный бонус для «Краснодара». «Быки» близки к победе на Кубке Матч Премьер

Во втором туре Кубка Матч Премьер «Краснодар» одержал уверенную победу над «Ростовом» со счетом 3:0. По голу на свой счет записали Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров. Мы решили узнать, как на это отреагировали СМИ.

Позитивный Карпин

Редактор «Спорта День за Днем» Руслан Семенеев отметил Валерия Карпина, который по ходу матча редко кричал на своих игроков.

«Какой бы разминочный, тренировочный, подготовительный характер ни носили игры Кубка Париматч Премьер, стадиончик в Пеллау продолжает собирать неплохую посещаемость, а команды прибавляют с каждой игрой.

Встреча "Краснодар" — "Ростов", назначенная из-за жары в 30 с лишним градусов на 11:30 по местному времени, по общему признанию, получилась пока лучшей из трех на турнире. Даже несмотря на то, что футболисты по большей части берегли друг друга, а тренеры перетряхивали составы только так. Присутствовавшим на матче Станиславу Черчесову и Сергею Галицкому явно было что отметить для себя.

Один из важных показателей "дружеского" характера турнира — сплошной позитив от Валерия Карпина, который (пока счет не стал 0:3) подсказывал игрокам только по делу, никого не поругал ни разу и лишь исключительно хвалил за удачные действия.

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» В первом тайме все очень понравилось. Понравилось и то, что были ошибки, которые мы против «Краснодара» и планировали. Попробовали этот высокий прессинг для того, чтобы посмотреть, какие проблемы у нас могут возникнуть в сезоне, если будем использовать такой прессинг. А во втором тайме акцент был на том, чтобы те, кто после травмы и те, кому надо набирать форму, просто получили игровую практику. Тем более что через два дня у нас игра с ЦСКА. По такой жаре давать кому-то играть 60 минут было нецелесообразно. В общем, в первом тайме все очень понравилось — и с точки зрения игры, и с точки зрения информации.

Даже если подключения Евгения Чернова ни к чему не приводили, бывший левый защитник "Зенита" удостаивался похвалы за то, что фланговая атака закончилась его прострелом», — пишет Семенеев.

Активный старт «Ростова»

Журналист «Чемпионата» Павел Пучков похвалил «Ростов» за стартовый отрезок игры, в котором подопечные Валерия Карпина смотрелись достойно.

«В игре "Ростова", особенно первые 20-25 минут матча, было очень много высокого и активного прессинга. Учитывая функциональную готовность и погоду, было странно ожидать, что сил хватит на больший отрезок. Но пока все получалось, "Ростов" регулярно создавал опасные моменты за счет давления на оборону "Краснодара". Это замечал Мурад Мусаев и много подсказывал своим игрокам — настолько громко, что даже в трансляции было слышно. В эти моменты "Ростову" не хватало только завершения. Полоз слишком часто сваливался слишком глубоко на фланг или в глубину, а Шомуродов не открывался так, как этого хотел Карпин.

Сложилось ощущение, что в оптимальной физической форме "Ростов" готовится в новом сезоне выдавать какие-то невероятные объемы работы. Крайние форварды команды против "Краснодара" отрабатывали вообще максимально глубоко, в итоге создавая очень плотную линию обороны. В которой "Краснодар" практически регулярно вяз.

У команды Мусаева на матч, кажется, были свои цели. И "Ростов" со своим прессингом для этого подходил идеально. "Краснодар" продолжает выстраивать модель игры, при которой атаки команды фактически начинаются с паса вратаря от ворот. Короткий розыгрыш, активное взаимодействие защитников — как у "Манчестер Сити". Прессинг "Ростова" стал отличной проверкой для попыток "быков". И долгое время они не могли к нему привыкнуть. По сути, помогла жара, из-за которой ростовчанам пришлось снизить активность», — подчеркивает Пучков.

Заслуженный гол Ари

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов назвал форварда «Краснодара» Ари одним из лидеров команды и заявил, что он заслужит забить первый гол в матче.

«Футбол, который показывали соперники, получился достаточно интересным и живым. Борьба шла корректно, грубости почти не было. Единственный жесткий момент — столкновение Глебова и Олссона (ростовчанин срубил шведа), но обошлось без травм.

И Олссон уже в конце тайма отомстил: заработал пенальти, который реализовал Ари. Натурализованный бразилец заслужил этот гол — смотрелся лидером, вел игру. Со стороны кажется, что форвард еще больше оброс мышцами: в единоборствах соперники от него отлетали, Ари цеплялся за каждый мяч, разгонял атаки, которые сам же старался завершить, много бил по воротам.

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» Мы сделали шаг вперед в плане качества игры и физического состояния. Я не учитываю счет матча. Первый тайм был достаточно динамичным, мы увидели высокий прессинг с обеих сторон, получилось создать ряд неплохих моментов. Во втором тайме порадовало, что смогли забить два мяча. На поле вышли молодые ребята, которые сыграли достаточно уверенно. Но нам не стоит надевать розовые очки, нужно поскорее забыть этот матч и двигаться дальше. Это был очень интересный спарринг в том плане, что в России мало кто играет так высоко и агрессивно. Надеюсь, что «Ростов» и дальше будет играть подобным образом. Дебют де Вильены? Мы увидели высокую мобильность и то, что он может пробить без подготовки и с двух ног. Но пока рано делать выводы. Мы не хотим рисковать, будем потихоньку его вводить. Он получил 25 минут, в следующем матче будет 45.

По краям от него вышли Шапи и Вандерсон Масиэл. Но больше остроты шло из глубины — от новичка Намли (пока видится удачной покупкой) и того же Олссона. У "Краснодара" хорошо ходил мяч, "быки" действовали быстро, Мурад Мусаев с бровки постоянно просил не замедлять темп, держать его», — отмечает Зеленов.

«Краснодар» — лидер турнира

Григорий Каленов в своем материале для Rusfootball.info заявил, что победа на турнире может стать для «Краснодара» приятным бонусом перед стартом сезона.

«К традиционным кадровым переменам на товарищеском турнире тренеры подошли по-разному. Карпин поменял весь состав, Мусаев выпустил только четверо свежих футболистов. Естественно, это лишь упрочило положение "Краснодара". Глобальные перемены по ходу игры добавляют мало сыгранности и цельности.

Ещё до середины второго тайма "быки" сделали после стандарта счёт комфортным. Мяч на свой счёт записал молодой Уткин, но крутым был весь розыгрыш. А ведь в прошлом сезоне стандартные положения были слабым местом "Краснодара". Хорошо, если тренерский штаб сможет окончательно исправить этот момент до квалификации Лиги чемпионов.

А третий гол "Краснодара" сделал Иван Игнатьев. Он здорово протащил мяч с центра поля и сделал удобную голевую на Рустама Халназарова. Так "быки" заканчивали игру.

В результате разгромной победы "Краснодар" с шестью очками стал лидером Кубка "Париматч Премьер". Вряд ли это сильно радовало Мусаева, у которого все мысли только о грядущей Лиге чемпионов и РПЛ, но такой трофей мог бы стать приятным бонусом», — считает Каленов. 0