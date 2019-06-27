Ставка на фолы. «Краснодару» хватило одного гола для победы над ЦСКА

Московский ЦСКА в рамках турнира Кубок Матч Премьер потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 0:1. Единственный гол в концовке первого тайма забил защитник «горожан» Александр Мартынович. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Нелогичный гол

Обозреватель «Спорта День за Днем» Анатолий Иванов признал, что «Краснодар» активнее начал встречу, затем ЦСКА перехватил инициативу, но, несмотря на это, перед перерывом пропустил.

«В начале "Краснодар" имел преимущество. Ари искал свободные зоны и несколько раз осуществлял задуманное. "Быки" репетировали задумку на РПЛ — активный прессинг на чужой половине на старте встречи.

Несмотря на нагрузки, "Краснодар" не уменьшил прессинг и к 15–20-й минуте. На 22-й минуте Сафонов сотворил безумный сейв после удара Ефремова в упор. Черчесов, наверняка, впечатлился. Через несколько минут Чалов упустил выход "два в один", отдав плохой пас. Черчесов, наверняка, не впечатлился.

Когда "Краснодар" снизил прессинг — ЦСКА перехватил инициативу, упускал моменты и доминировал безальтернативно. Зря "быки" играли в прессинг под нагрузками? Или в этом и была задумка и репетиция Мурада Мусаева? Забавный момент произошел в концовке — Яка Бийол и Никита Чернов разыграли тонкую атаку. Центральный защитник пробил выше ворот метров с двух.

На 45-й "Краснодар" как-то нелогично и внезапно получил право на угловой. Мартынович пробил в угол несильно — но Акинфеев не прыгнул — 1:0», — констатирует Иванов.

Впечатлила краснодарская молодежь

Автор «Советского спорта» Захар Мощенко похвалил молодых игроков «Краснодара», которые во втором тайме достойно смотрелись на фоне ЦСКА.

«Традиционная для подобных матчей череда замен, начавшаяся в перерыве и продолжавшаяся по ходу второго тайма, пожалуй, в большей степени пошла на руку команде Мусаева.

Разумеется, нельзя не отметить дебют в составе ЦСКА хорватского защитника Звонимира Шарлии, контракт с которым вот-вот должен быть подписан. Но куда ярче проявили себя молодые игроки "Краснодара", заполонившие более половины состава команды во второй половине встречи.

В одном из эпизодов после штрафного удара и рикошета лишь мастерство и реакция Игоря Акинфеева спасли "красно-синих" от второго пропущенного мяча.

Теперь на турнире — пауза до воскресенья. В последний день июня мы станем свидетелями сразу двух дерби — южного и главного российского», — отмечает Мощенко.

Агрессия зашкаливала

Журналист «Чемпионата» Михаил Гончаров отметил агрессивность в действиях обеих команд, которая в целом ему понравилась.

«Команды дружно отказались от участия в схожем турнире зимой, выбрав тогда вместо поездки в далёкий и неизведанный Катар и подстройки под общий график индивидуальный план подготовки. Зато сейчас, когда вся Премьер-Лига традиционно гостила в Австрии на Кубке Матч Премьер, оба уже оказались не против — и в первом же туре проверили текущее состояние и силу на фоне друг друга.

Увиденное понравилось немного больше, чем тот футбол, который продемонстрировали накануне "Ростов" и "Спартак". В четверг в Пёллау и общее качество игры было лучше, и скорости — выше, и агрессивных единоборств — больше. Порой агрессия даже зашкаливала: в одном только первом тайме постоянно с гримасами боли на лице лежали на газоне Стоцкий и Скопинцев, Ефремову минуты две оказывали помощь после столкновения, а Васину и вовсе перебинтовали голову.

Во втором тайме в глаз получил ещё и Фьолусон. Никто друг друга не жалел — и этой бескомпромиссностью матч однозначно понравился», — подчеркивает Гончаров.

Тактические задумки

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов заострил внимание на том, каких игроков выбрали тренеры на этот матч, а также высказался о применяемых тактических схемах.

«Виктор Гончаренко перед встречей признался, что дал Влашичу отпуск до 6 июля — хорвату нужно и восстановиться (он получил небольшую травму на молодежном Евро), и просто отдохнуть. Но вернется к тренировкам Влашич уже в статусе полноценного игрока ЦСКА.

Пока его нет, Гончаренко тестирует других футболистов. Например, Бийола — он вышел в первом тайме и почти все время провел в атаке. Вообще ЦСКА играл по схеме 4-3-3 с Нисимурой и Ефремовым на флангах и Обляковым в роли Вернблума. При этом Ивану в опорной зоне помогал 19-летний Марадишвили — и выполнил за 90 минут (что важно) немалый объем работы.

"Краснодар" действовал по похожей же расстановке с Сулеймановым, Ари и Вандерсоном впереди. Классона не будет в команде еще долго, так что это сочетание можно считать основным для "быков" на старте следующего сезона. Но куда интереснее, что четвертым игроком атаки стал новичок Намли. Мароканский датчанин занял место "десятки" — Мусаев очень хотел посмотреть на него именно в этой роли. И справился лишь частично — часто уходил вглубь, а впереди раскручивали атаки другие футболисты», — пишет Чернов.

Парад замен

Антон Мозговой в своем материале для Rusfootball.info рассказал о большом количестве сделанных замен во втором тайме.

«Главные тренеры команд воспользовались предоставленным шансом посмотреть в деле максимальное количество игроков. Так, "Краснодар" в итоге сделал 10 замен, а ЦСКА — 6. Во втором тайме составы команд и вовсе напоминали игру дублей. У ЦСКА, наконец, игровое время было предоставлено Лассане Н’Диайе, который после ухода Абеля Эрнандеса имеет неплохие шансы на то, чтобы стать игроком ротации. Но форвард из Мали ничем себя не проявил, покинув поле без ударов по чужим воротам.

Вообще, ЦСКА хоть и старался уйти от поражения, но делал это не слишком мастеровито. Чалов продолжал оставаться главной ударной силой москвичей, но и ему не хватало изобретательности. А в концовке "Краснодар", выдержав 15-20 минут давления соперника, прибрал мяч к ногам и спокойно довёл дело до победы. Южане вполне могли забить второй мяч, но после очень опасного удара со штрафного свою команду выручил Акинфеев.

В целом, команды так и не порадовали немногочисленных болельщиков, присутствовавших на трибунах. Зато наставник сборной России Станислав Черчесов явно расширил познания о подрастающем поколении отечественных клубов», — считает Мозговой. 0