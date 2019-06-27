И по счету, и по качеству. «Ростов» спокойно разобрался со «Спартаком»

Московский «Спартак» в стартовом поединке Кубка Матч Премьер потерпел поражение от «Ростова» со счетом 0:2. Итоги минувшего матча — в нашем обзоре прессы.

В первом тайме футбола не было

«Послеотпускное настроение, тяжёлые ноги, отсутствие сильнейших сочетаний, сильная жара — все эти факты в совокупности привели к тому, что в первом тайме мы футбола не увидели. "Спартак" в него не играл вовсе — занимался физкультурой, выполнял непонятные действия с мячом, спотыкался на каждому шагу и загорал под австрийским солнышком. "Ростов" играл крайне редко, лишь эпизодически, да и забивал он не столько сам, сколько при помощи соперника.

Первый гол Полоза, который готовится подписать контракт с донским клубом, — это следствие нелепого промаха по мячу Гапонова, вялых действий в отборе в исполнении Кутепова и медленной реакции на ленточке Максименко. Случился эпизод в самом начале — уже на 3-й минуте.

Второй гол — следствие плохого прессинга, инертной игры защитников против Попова и позиционного провала Айртона, упустившего после навеса Ивелина на дальней штанге Саплинова, ещё одного новичка "Ростова". Максименко снова не смог выручить. Но обязательно стоит отметить качественное исполнение Попова — это и есть редкая вспышка футбола в матче.

Мог "Ростов" до перерыва забить и в третий раз, но Сигурдарссон не реализовал выход один на один. "Спартак" же ни разу не пробил из штрафной, да и из-за её пределов бил так, что лучше бы не делал этого вовсе.

А в самой концовке тайма случилась ещё одна неприятность: Айртон после единоборства врезался в стену и получил травму. Кажется, голеностопа. Поднять бразильца на ноги удалось не сразу и с большим трудом», — отметил автор «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Ростовские джокеры оказались круче

«Спартак» практически ничего не создал twitter.com/rostovfc

Фраза про то, что большой футбол вернулся к российским болельщикам ровно через месяц после окончания предыдущего чемпионата РПЛ, была бы, пожалуй, перебором. Все-таки межсезонный турнир, проходящий в тиши тренировочных альпийских кущ и собирающий на трибунах десятки, от силы сотни зрителей, вряд ли может быть назван большим футболом. Пока это разминочно-прикидочные встречи — и не более того. Или, по Станиславу Черчесову, кстати, приехавшему посмотреть этот турнир воочию, контрольные поединки.

Конечно, интригу можно углядеть в любом противостоянии на нынешнем междусобойчике. Вот, к примеру, Карпин против «Спартака»: чем не громкая вывеска? Особенно с учетом того, что наставник «Ростова» в прошлом сезоне дважды расправился с красно-белыми: в Москве он обыграл еще Массимо Карреру, а весной на берегах Дона — уже Кононова.

Можно даже не сомневаться, что и теперешняя встреча со «Спартаком» — пусть неофициальна, в полутренировочном режиме — была для Валерия Георгиевича принципиальной. Иначе не шлепал бы он расстроенно ладонью о ладонь, когда Бьорн Сигурдарсон, выйдя в концовке первого тайма один на один с Александром Максименко, катнул мяч мимо ворот. И это, заметьте, уже при счете 2:0 в пользу «Ростова»!

Но все же главная задача любого тренера на подобных турнирах — посмотреть в деле новичков. У ростовчан таковых официально пока лишь двое: защитник Дмитрий Чистяков из «Тамбова» и форвард Александр Саплинов, перебравшийся из «Балтики». И плюс вернувшийся из аренды Хорен Байрамян и приехавший в хорошо ему знакомый «Ростов» на просмотр Дмитрий Полоз. Так вот Карпин всему этому квартету дал возможность сыграть с первых минут. И все, впрочем, как и «Ростов» в целом, не разочаровали. Более того, Полоз стал автором быстрого гола, наказав привычно развалившийся центр спартаковской обороны, а Саплинов блеснул умением завершать атаки со второго этажа, когда ему удобно набросил мяч на голову Ивелин Попов«, — пишет обозреватель "Советского спорта" Захар Мощенко.

Артем Ребров Вратарь «Спартака» Это предсезонный турнир, предсезонная подготовка. Понятно, что мы всегда хотим выиграть, но сейчас это не главное. И зимой это было не главное. Сегодня проиграли, но идет нагрузка, подготовка к сезону. Результат важен, но не настолько, как в чемпионате.

Без Глушакова лучше не стало

«Спартак» пока не готов к сезону twitter.com/fcsm_official

Судя по тому, что в старт "красно-белых" попал Зе Луиш, его продажа в Китай или "Порту" откладывается — на время или насовсем (иначе зачем его выпускать?). У болельщиков был и другой повод для радости — Кононов выпустил сразу и Глушенкова, и Умярова, за отсутствие которых наставника москвичей ругали весной. Забегая вперёд: шанса они, учитывая, насколько вяло "Спартак" разгонялся в центре, не оправдали.

У "Ростова" в основе оказался игрок питерского "Зенита". Полоз активно ищет новую (хотя какой "Ростов" для него новый) команду для аренды и таким образом оказался в составе дончан. Ещё вернулся из казанской ссылки Байрамян.

И оба здорово проявили себя в первом тайме. Байрамян регулярно цеплялся на мячи на правом краю, придерживал и обострял. Полоз так вообще спустя две минуты забил. Дмитрий воспользовался неудачной игрой Гапонова, качнул Кутепова — а Максименко из-за небольшого рикошета не смог спасти.

В тесных условиях игроки обеих команд браковали слишком много. Мяч почти не держался. Но если получалось выйти на простор, удобно забросить, игра смотрелась более-менее. И в этом плане предпочтительнее оказывался "Ростов".

Ему, по крайней мере, удавалось переходить в атаку. "Спартак" неуверенно топтался в центре и всё чаще катал поперёк. Джано, вернувшийся из Самары не мог ничего изменить в этом болоте, Мелкадзе был в своём стиле, а Зе Луиш не мог дождаться достойного броска на ход. В результате до перерыва "красно-белые" ни разу не попали в створ, да и вообще по-настоящему опасно не выходили на ворота.

В это же самое время "Ростов" превращал хрупкий счёт в комфортный. Всё для второго мяча сделал Попов, оформивший роскошную подачу на Саплинова.

Не мешавший автору второго мяча Айртон отметился не только ужасным сопротивлением при взятии "спартаковских" ворот. Поборовшись с тем же Саплиновым, он улетел за пределы поля, после чего не смог продолжить игру. Если смотреть с близкого плана, нарушение выглядит довольно жутко. И не было даже предупреждения от судьи.

"Спартак" и за весь второй тайм не показал ничего особенно интересного. Так, чтобы забить, был только один по-настоящему хороший момент, но в ближнем бою спасовал Зобнин, вынужденный бил с разворота. За все прочие попытки удалось заработать только два удара в створ. Песьяков вроде как и не напрягался особо.

У "Спартака" возникали всё те же проблемы — технические, в плане продвижения мяча дальше центра поля», — констатировал Григорий Каленов из Rusfootball.info.

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Не могу сказать, что всем доволен. Чтобы играть при любой схеме, нужно, чтобы футболисты выполняли беговую работу на сто процентов. Работы непочатый край. Во втором тайме мы поменяли четырёх футболистов. Понятно, что игра уже другая была. Посмотрели молодых ребят, получили информацию, публично оценивать не буду. Пока ещё основные игроки не вписываются в игру «Ростова», так что о молодых тем более рано говорить.

Холостой дебют Понсе

Понсе не успел проявить себя twitter.com/fcsm_official

Во втором тайме скорости упали, хотя и до перерыва никто по газону не носился. И это странно, ведь свежих футболистов в перерыве вышло почти два десятка. У «Спартака» — много игроков основы. Красно-белые во втором тайме действовали чуть лучше и создали два по-настоящему опасных момента. Но оба упустил Ломовицкий: в первом случае он промазал с пары метров по воротам, а в другом — Песьяков сложился и поймал мяч после удара хавбека.

После перерыва на водопой в середине второго тайма Кононов сделал анонсированную на пресс-конференции замену: выпустил новичка, нападающего Эсекиэля Понсе. На трибунах обрадовались — ждали, что аргентинец расцветит это торжество красно-белого уныния. Но форвард ничем не запомнился, а первым действием даже разочаровал — не смог остановить мяч после простой передачи с фланга.

В концовке еще один жирный момент упустил Зобнин, и это был последний шанс «Спартака» хотя бы забить гол престижа. В Катаре красно-белых выручил Глушаков на последних минутах, но теперь он ищет работу, а «Спартак» проигрывает в первом матче в Австрии. Карпин же в третий раз за последний год побеждает «Спартак», — отметил корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов. 0