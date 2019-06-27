И по счету, и по качеству. «Ростов» спокойно разобрался со «Спартаком»

В первом тайме футбола не было
«Послеотпускное настроение, тяжёлые ноги, отсутствие сильнейших сочетаний, сильная жара — все эти факты в совокупности привели к тому, что в первом тайме мы футбола не увидели. "Спартак" в него не играл вовсе — занимался физкультурой, выполнял непонятные действия с мячом, спотыкался на каждому шагу и загорал под австрийским солнышком. "Ростов" играл крайне редко, лишь эпизодически, да и забивал он не столько сам, сколько при помощи соперника.
Первый гол Полоза, который готовится подписать контракт с донским клубом, — это следствие нелепого промаха по мячу Гапонова, вялых действий в отборе в исполнении Кутепова и медленной реакции на ленточке Максименко. Случился эпизод в самом начале — уже на 3-й минуте.
Второй гол — следствие плохого прессинга, инертной игры защитников против Попова и позиционного провала Айртона, упустившего после навеса Ивелина на дальней штанге Саплинова, ещё одного новичка "Ростова". Максименко снова не смог выручить. Но обязательно стоит отметить качественное исполнение Попова — это и есть редкая вспышка футбола в матче.
Мог "Ростов" до перерыва забить и в третий раз, но Сигурдарссон не реализовал выход один на один. "Спартак" же ни разу не пробил из штрафной, да и из-за её пределов бил так, что лучше бы не делал этого вовсе.
А в самой концовке тайма случилась ещё одна неприятность: Айртон после единоборства врезался в стену и получил травму. Кажется, голеностопа. Поднять бразильца на ноги удалось не сразу и с большим трудом», — отметил автор «Чемпионата» Михаил Гончаров.
Ростовские джокеры оказались круче
Фраза про то, что большой футбол вернулся к российским болельщикам ровно через месяц после окончания предыдущего чемпионата РПЛ, была бы, пожалуй, перебором. Все-таки межсезонный турнир, проходящий в тиши тренировочных альпийских кущ и собирающий на трибунах десятки, от силы сотни зрителей, вряд ли может быть назван большим футболом. Пока это разминочно-прикидочные встречи — и не более того. Или, по Станиславу Черчесову, кстати, приехавшему посмотреть этот турнир воочию, контрольные поединки.
Конечно, интригу можно углядеть в любом противостоянии на нынешнем междусобойчике. Вот, к примеру, Карпин против «Спартака»: чем не громкая вывеска? Особенно с учетом того, что наставник «Ростова» в прошлом сезоне дважды расправился с красно-белыми: в Москве он обыграл еще Массимо Карреру, а весной на берегах Дона — уже Кононова.
Можно даже не сомневаться, что и теперешняя встреча со «Спартаком» — пусть неофициальна, в полутренировочном режиме — была для Валерия Георгиевича принципиальной. Иначе не шлепал бы он расстроенно ладонью о ладонь, когда Бьорн Сигурдарсон, выйдя в концовке первого тайма один на один с Александром Максименко, катнул мяч мимо ворот. И это, заметьте, уже при счете 2:0 в пользу «Ростова»!
Но все же главная задача любого тренера на подобных турнирах — посмотреть в деле новичков. У ростовчан таковых официально пока лишь двое: защитник Дмитрий Чистяков из «Тамбова» и форвард Александр Саплинов, перебравшийся из «Балтики». И плюс вернувшийся из аренды Хорен Байрамян и приехавший в хорошо ему знакомый «Ростов» на просмотр Дмитрий Полоз. Так вот Карпин всему этому квартету дал возможность сыграть с первых минут. И все, впрочем, как и «Ростов» в целом, не разочаровали. Более того, Полоз стал автором быстрого гола, наказав привычно развалившийся центр спартаковской обороны, а Саплинов блеснул умением завершать атаки со второго этажа, когда ему удобно набросил мяч на голову Ивелин Попов«, — пишет обозреватель "Советского спорта" Захар Мощенко.
Без Глушакова лучше не стало
Судя по тому, что в старт "красно-белых" попал Зе Луиш, его продажа в Китай или "Порту" откладывается — на время или насовсем (иначе зачем его выпускать?). У болельщиков был и другой повод для радости — Кононов выпустил сразу и Глушенкова, и Умярова, за отсутствие которых наставника москвичей ругали весной. Забегая вперёд: шанса они, учитывая, насколько вяло "Спартак" разгонялся в центре, не оправдали.
У "Ростова" в основе оказался игрок питерского "Зенита". Полоз активно ищет новую (хотя какой "Ростов" для него новый) команду для аренды и таким образом оказался в составе дончан. Ещё вернулся из казанской ссылки Байрамян.
И оба здорово проявили себя в первом тайме. Байрамян регулярно цеплялся на мячи на правом краю, придерживал и обострял. Полоз так вообще спустя две минуты забил. Дмитрий воспользовался неудачной игрой Гапонова, качнул Кутепова — а Максименко из-за небольшого рикошета не смог спасти.
В тесных условиях игроки обеих команд браковали слишком много. Мяч почти не держался. Но если получалось выйти на простор, удобно забросить, игра смотрелась более-менее. И в этом плане предпочтительнее оказывался "Ростов".
Ему, по крайней мере, удавалось переходить в атаку. "Спартак" неуверенно топтался в центре и всё чаще катал поперёк. Джано, вернувшийся из Самары не мог ничего изменить в этом болоте, Мелкадзе был в своём стиле, а Зе Луиш не мог дождаться достойного броска на ход. В результате до перерыва "красно-белые" ни разу не попали в створ, да и вообще по-настоящему опасно не выходили на ворота.
В это же самое время "Ростов" превращал хрупкий счёт в комфортный. Всё для второго мяча сделал Попов, оформивший роскошную подачу на Саплинова.
Не мешавший автору второго мяча Айртон отметился не только ужасным сопротивлением при взятии "спартаковских" ворот. Поборовшись с тем же Саплиновым, он улетел за пределы поля, после чего не смог продолжить игру. Если смотреть с близкого плана, нарушение выглядит довольно жутко. И не было даже предупреждения от судьи.
"Спартак" и за весь второй тайм не показал ничего особенно интересного. Так, чтобы забить, был только один по-настоящему хороший момент, но в ближнем бою спасовал Зобнин, вынужденный бил с разворота. За все прочие попытки удалось заработать только два удара в створ. Песьяков вроде как и не напрягался особо.
У "Спартака" возникали всё те же проблемы — технические, в плане продвижения мяча дальше центра поля», — констатировал Григорий Каленов из Rusfootball.info.
Холостой дебют Понсе
Во втором тайме скорости упали, хотя и до перерыва никто по газону не носился. И это странно, ведь свежих футболистов в перерыве вышло почти два десятка. У «Спартака» — много игроков основы. Красно-белые во втором тайме действовали чуть лучше и создали два по-настоящему опасных момента. Но оба упустил Ломовицкий: в первом случае он промазал с пары метров по воротам, а в другом — Песьяков сложился и поймал мяч после удара хавбека.
После перерыва на водопой в середине второго тайма Кононов сделал анонсированную на пресс-конференции замену: выпустил новичка, нападающего Эсекиэля Понсе. На трибунах обрадовались — ждали, что аргентинец расцветит это торжество красно-белого уныния. Но форвард ничем не запомнился, а первым действием даже разочаровал — не смог остановить мяч после простой передачи с фланга.
В концовке еще один жирный момент упустил Зобнин, и это был последний шанс «Спартака» хотя бы забить гол престижа. В Катаре красно-белых выручил Глушаков на последних минутах, но теперь он ищет работу, а «Спартак» проигрывает в первом матче в Австрии. Карпин же в третий раз за последний год побеждает «Спартак», — отметил корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов. 0