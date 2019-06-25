Трансферная политика «Ливерпуля». Как терпение помогло выиграть Лигу чемпионов

В конце своего семилетнего этапа работы на посту главного тренера дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп часто задавался вопросом «а что, если бы?».

Что, если быостались бы в команде, а не перешли в «Реал», «Баварию» и «Манчестер Юнайтед»? Что, если бы эта чрезвычайно талантливая, молодая и сплоченная команда, которую он сам построил, смогла бы продержаться вместе еще несколько сезонов?

Для Клоппа удивление было естественным, потому что ответ очевиден: «Боруссия» выиграла бы как минимум один титул в Лиге чемпионов и больше чем два раза стала бы чемпионом Бундеслиги в период с 2007 по 2015 год. Об этом пишет журналист ESPN Мелисса Редди.

И хотя 52-летний специалист ценит хаос, созданный футболом из-за его непредсказуемости и эмоционального напряжения, в действительности он жаждет постоянства и целостности. На «Энфилде» эти два термина имеют решающее значение для команды, которая в прошлом сезоне заработала 97 очков в Премьер-лиге, прежде чем выиграть Лигу чемпионов, победив в финале «Тоттенхэм».

В то время как «Боруссия» так и не смогла полностью укрыться от футбольных хищников на трансферном рынке, усиленный «Ливерпуль» без серьезных проблем сумел сохранить мощный костяк.

Мохамед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино, Джордан Хендерсон, Джо Гомес, Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон подписали новые контракты с «Ливерпулем» за последний год. Вирджил ван Дейк сделает это в ближайшее время, а Дивок Ориги раздумывает над поступившим предложением, как и Алекс Окслейд-Чемберлен, Жоэль Матип и Джеймс Милнер.

«Реал», «Бавария», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» вынуждены тратить огромные средства на трансферном рынке, тогда как мерсисайдцы решили сделать ставку на политику удержания уже имеющихся футболистов.

Источник ESPN в клубе все объяснил: «Эти клубы с удовольствием поменялись бы с "Ливерпулем" местами. У нас есть стабильность, тогда как по всей Европе возникают разного рода истории с уходами топ-игроков, среди которых Неймар и Поль Погба».

Нынешнее положение «Ливерпуля» является результатом сотрудничества между Клоппом, спортивным директором Майклом Эдвардсом и президентом группы Fenway Sports Майком Гордоном. Они сделали клуб местом, где их действующие звезды видят свое будущее и строят амбициозные планы.

Нынешняя ситуация резко контрастирует с тем, что было раньше, когда экс-капитан «красных» Стивен Джеррард буквально сам составлял список трансферных целей «Ливерпуля». В свое время он пытался переманить в клуб Тони Крооса, Виллиана и Алексиса Санчеса.

В клубе всегда прислушивались к мнению своей легенды, но, учитывая скромные результаты во внутренних и европейских турнирах, игроки наивысшего уровня предпочитали отказывать «Ливерпулю».

Как «Ливерпуль» построил эту команду

С момента своего прихода в клуб в октябре 2015 года Клопп упростил работу Эдвардса за счет своего четкого видения развития команды. С немецким специалистом процесс продаж и покупок стал более гладким. В офисе появилась политика открытых дверей, подкрепленная взаимным уважением и доверием. У клуба возникла единая стратегия, в которой нет места конкурирующим эго. Обратным примером, где нет прозрачности и отсутствует четкий план развития, может служить «Манчестер Юнайтед». У «Ливерпуля» же лишь одно видение, на которое все подписываются.

Гордон, главный представитель владельца клуба, может спокойно одобрить планы Клоппа и Эвардса, поскольку знает, что процесс полностью согласован. Все они твердо уверены, что состав «Ливерпуля» — один из самых ценных и гармоничных в Европе.

Ключевые игроки приобретались постепенно, но за последние два года большинство футболистов пришло, поскольку у Клоппа появилась концепция тактики на поле.

Левый защитник Робертсон, приобретенный у «Халл Сити» за 8 миллионов фунтов в июле 2017 года, теперь мог бы стоить более 65 миллионов, учитывая предложения «Манчестер Юнайтед» по Эрону Уан-Биссаке. Фирмино, Салах и Мане обошлись менее чем в 100 миллионов фунтов, хотя сейчас считаются одними из самых опасных и результативных форвардов в Европе.

«Ливерпуль» сделал ван Дейка самым дорогим защитником в мире, купив его за 75 миллионов, но прямо сейчас мог бы требовать за него втрое большую сумму. Как полузащитник Фабиньо (43 миллиона), так и вратарь Алиссон (65 миллионов), сыгравший ключевую роль в победе в Лиге чемпионов, были куплены лишь за часть той стоимости, которая появилась у них летом 2019 года. Эксперты и болельщики связывали приобретение бразильской пары и ван Дейка с необходимостью сделать состав более глубоким, но самое главное, что их трансферы не ударили по карману «Ливерпуля» слишком больно.

Клубу давно были нужны центральный защитник, доминирующий на втором этаже и комфортно владеющий мячом, талантливый вратарь, а также качественный опорник. Всех их «Ливерпуль» и получил, компенсировав затраты одной лишь продажей Филиппе Коутиньо в «Барселону» за 142 миллиона фунтов.

Три приобретения и лишь одна потеря ознаменовали серьезные изменения для клуба в сравнении с недавним прошлым, когда расставания с лидерами парализовали «красных». Хаби Алонсо, Хавьеру Маскерано и Луису Суаресу клуб не нашел достойных замен. В наши же дни «Ливерпуль» готов усиливаться даже после продажи топ-игроков.

Трио Клопп-Эдвардс-Гордон спокойно ведет себя на рынке. Оно не растерялось, когда летом 2017 года «Саутгемптон» обвинил «Ливерпуль» в несанкционированных переговорах с ван Дейком. Мерсисайдцам даже пришлось извиниться и отозвать предложение. Несмотря на это, «красные» все же выждали нужный момент, восстановили связи со «святыми» и договорились о трансфере ван Дейка в январе прошлого года. Многие высмеивали «Ливерпуль» за то, что он сразу не нашел альтернативу, но в итоге трансфер голландца стал одним из самых значимых в эпоху Клоппа.

Терпение в действиях «Ливерпуля» просматривалось и по другим делам. Когда «Рома» надеялась воспользоваться ошибками Лориса Кариуса в финальном матче Лиги чемпионов с «Реалом», требуя за Алиссона 90 миллионов фунтов, «красные» не поддались эмоциям. «Ливерпуль» не пошел на отчаянные меры, а продолжил переговоры и уже через пару месяцев добился снижения цены на 25 миллионов.

Поскольку трансфер Набиля Фекира из «Лиона» за 53 миллиона фунтов сорвался в последний момент из-за медицинского обследования, которое выявило у футболиста травму правого колена, Клопп не запаниковал, хотя понимал, что ему нужен плеймейкер, способный заменить травмированного Алекса Окслейда-Чемберлена. И вот мерсисайдцы приобрели Шердана Шакири из «Сток Сити» за 13 миллионов фунтов, обеспечив себе дополнительную глубину состава.

«Ливерпуль», несомненно, является привлекательным местом для любого футболиста, учитывая его победу в Лиге чемпионов и общий прогресс, но именно осмысленный подход к трансферам позволяет «красным» нанести удар, если другой «трансформер» (так в клубе называют ван Дейка и Алиссона) находится в пределах досягаемости.

Почему этим летом «Ливерпуль» будет вести себя тихо

Клопп не считает, что «лучшей команде, с которой он когда-либо работал», крайне нужна еще одна суперзвезда в 2019 году. Ожидается, что летние движения на трансферном рынке будут минимальными, в основном сосредоточенными вокруг глубины состава и зависящими от потерь. Клуб готов действовать, если появятся возможности повлиять на ситуацию в долгосрочной перспективе, но тренер убежден, что существующий состав и так способен к прогрессу.

Фабиньо и Наби Кейта, которым потребовались месяцы, чтобы адаптироваться на «Энфилде» после переходов из «Монако» и «Лейпцига», уже полностью влились в коллектив. Окслейд-Чемберлен, который в прошлом сезоне лишь четырежды попадал в заявку команды из-за травмы связок, близок к оптимальному состоянию и входит в планы Клоппа.

Достойная игра Гомеса и Матипа наряду с ван Дейком создала внутрикомандную конкуренцию в центре обороны, при которой Деян Ловрен глубоко сел на скамейку запасных. Хорват, оцененный в 25 миллионов фунтов, хочет играть, но «Ливерпуль» пока не дает ему никаких гарантий. Не исключено, что он решит остаться и доказать свою силу тренерскому штабу. Симон Миньоле тоже может остаться в качестве сменщика Алиссона, если на него не будет спроса.

Можно ожидать большего от Шакири и Адама Лалланы, которые перенесли травмы в сезоне 2018/19 и даже не полетели на финал Лиги чемпионов, оставшись в Мелвуде, где тренировались по индивидуальной программе. Этим летом полузащитник даже сократил свой отдых, чтобы поскорее вернуться к пиковому физическому состоянию. При этом Клопп и его помощник Пеп Линдерс сообщили ему, что его универсальность станет важным активом во время плотного графика.

Ориги, забивший несколько решающих голов в прошлом сезоне, например, победный мяч на 96-й минуте в ворота «Эвертона», дубль в ответном матче против «Барселоны», а также решающий удар в финале Лиги чемпионов, этим летом продан не будет. В связи с уходом Даниела Старриджа у 19-летнего таланта Риана Брустера будет больше шансов проявить себя. Ждем также ярких дебютов, например, от 17-летнего защитника Ки-Яна Хувера.

«Ливерпуль» планировал подписать контракт с Ллойдом Келли из «Бристоль Сити», рассматривая его в качестве сменщика Робертсона на левом фланге, но вклинился «Борнмут», предложивший ему больше игрового времени. Данную позицию «красные» еще могут укрепить, хотя Джеймс Милнер и Гомес теоретически могут на ней сыграть. Можно было бы вспомнить и Натаниэля Клайна, но он планирует уйти после проведенного сезона в «Борнмуте» на правах аренды.

В то же время «Манчестер Сити» планирует потратить 120 миллионов фунтов на полузащитника «Атлетико» Родри и защитника «Ювентуса» Жуана Канселу, и все это после оформленного требла в прошлом сезоне. Впрочем, триумфаторы Лиги чемпионов не собираются идти по стопам своего конкурента. «Ливерпуль» верит в свои процессы, а Клопп не сомневается в своих нынешних игроках.

За месяц до того, как «красные» победили «Баварию» на «Альянц Арене» со счетом 3:1 в 1/8 финала Лиги чемпионов, чемпионы Бундеслиги приехали на «Энфилд», где больше стремились не себя показать, а всеми силами сдержать атакующую мощь Салаха, Фирмино и Мане. Клопп почувствовал, что это был самый высокий комплимент для его команды, тем более что в начале сезона в подобном ключе против мерсисайдцев играл и «Манчестер Сити».

«Мы должны смотреть на себя глазами других команд. Они очень уважают нас, но я не уверен, что мы с таким же уважением относимся сами к себе», — заявил Клопп.

После того, как «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, Клопп сказал своему штабу, что команда, поверившая в собственные силы, наконец добилась наивысшего прогресса за его 18-летнюю тренерскую карьеру. Теперь он надеется, что футболисты укрепят свою веру, независимо от того, как много денег потратят конкуренты этим летом. 0