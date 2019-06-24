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    Скалони вышел из ловушки Сампаоли. Аргентина и Месси в четвертьфинале

    Аргентинцы сумели выйти в плей-офф Кубка Америки, однако команда все еще не понимает, как воспользоваться сильными сторонами Лионеля Месси

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    Серхио АгуэроСкалони вышел из ловушки Сампаоли. Аргентина и Месси в четвертьфинале Лионель МессиНет тренера, нет капитана, нет игроков. Сборная Аргентины в упадке Роберто ФирминоБразилия ушла из-под давления. Команда Тите завершила групповой этап победой над Перу
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    Серхио Агуэро
    Серхио Агуэро
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    Автор ESPN Тим Викери рассуждает о том, как играет сборная Аргентины в нынешнем розыгрыше Кубка Америки. Команда сумела обыграть Катар и вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Венесуэлой.

    Главное — игроки, а не идея

    Существует ловушка, которую должен избегать каждый менеджер: не дайте вашей идее стать более важной, чем игроки, которые есть в составе. Другими словами, работать надо с тем материалом, который есть под рукой.

    Эта ловушка объясняет совершенно предсказуемую катастрофу для Аргентины на чемпионате мира в прошлом году. Хорхе Сампаоли — прекрасный тренер, но для его смелой тактики с высоким прессингом нужны быстрые защитники и голкипер, классно играющий ногами. У Аргентины этого не оказалось, в результате чего на поле творился хаос.

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    • У Сампаоли был долгосрочный контракт с хорошей зарплатой. Чтобы избавиться от него, аргентинская футбольная ассоциация была вынуждена выплатить большие деньги. Неопытный Лионель Скалони заменил Сампаоли на долгосрочной основе, потому что у него были хорошие результаты в квалификации. Кроме того, этот специалист стоил относительно дешево.

    Скалони быстро попал в ситуацию, похожую на ту, в которой находился Сампаоли. Он объявил о своей смелой стратегии для Аргентины: создать команду, которая быстро переходит из защиты в атаку, используя двух вингеров, и широко разыгрывает мяч. Беда в том, что все это не подходит Лионелю Месси.

    Изменения сработали

    Под Месси требовалось убрать одного из вингеров, что рушило весь план. Скалони понимал это. Когда в марте Лео вернулсяя в команду для товарищеской игры с Венесуэлой, тренер выставил трех центрбеков, что позволило ему использовать крайних защитников для обеспечения ширины. Но дело в том, что три защитника просто не справлялись с мощностью Саломона Рондона и темпа венесуэльских вингеров.

    В итоге тренерский штаб вернулся к первоначальной идее, понимая, что она не сработает с Месси. Итог — поражение в первой игре Кубка Америки против Колумбии (0:2). С тех пор Скалони пытается выкопать себя из ямы, в которой оказался по своей воле.

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    • Ситуация улучшилась, когда в перерыве матча с Парагваем Серхио Агуэро заменил Роберто Перейру. Аргентина начала действовать более последовательно, что подтвердилось в игре с Катаром, которую удалось выиграть со счетом 2:0. Этот успех позволил обеспечить команде место в четвертьфинале, где аргентинцев ждет Венесуэла.

    Агуэро сейчас действует в атаке с молодым Лаутаро Мартинесом, Леандро Паредес руководит полузащитой с Родриго Де Паулем и Джовани Ло Чельсо на флангах, а Месси остается свободным художником. Вместо фланговых атак команда старается пройти через центр. Иногда Месси или кому-то из партнеров приходится отходить на фланг для создания ширины, но главное — Лео теперь понимает, что ему делать на поле.

    Все эти изменения сработали еще и благодаря сопернику, который после первого моментально перестал прессинговать. В концовке катарцы убрали одного защитника и пошли на огромный риск, результатом которого стал пропущенный мяч от Агуэро.

    Впереди — очень опасный соперник

    Аргентина начала показывать хорошую игру не сразу. По ходу турнира команда постепенно прогрессирует. Никакие решения главного тренера не улучшат индивидуальные качества его защитников. Недостатков все еще хватает. Кроме того, Аргентина играет без опорного центрального полузащитника.

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    • Будет ли Скалони осторожничать в четвертьфинале? Он прекрасно понимает, что соперник опасен в атаке, ведь это те самые венесуэльцы, которые сумели победить в мартовской товарищеской игре (3:1).

    Фанаты из Аргентины, разумеется, предпочли бы увидеть атакующий футбол, но все будет зависеть от главного тренера и его понимания ситуации. 0

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