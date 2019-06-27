Лето «Спартака». С надеждой вернуться в топ-3

Минувший сезон московский «Спартак» откровенно провалил, заняв лишь пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, принесшее команде утешение в виде путевки в Лигу Европы. Справедливым итогом этого выступления стала смена руководства: Наиль Измайлов и Сергей Родионов клуб покинули, а их места заняли Сергей Михайлов и Томас Цорн, на которых возложена непростая задача — вернуть «красно-белых» в элиту российского футбола.

Трехнедельный отдых

Проведя заключительный матч сезона 26 мая, футболисты «красно-белых» отправились на трехнедельные каникулы. Впрочем, были и те, кому свой отдых пришлось отложить. В первую очередь речь идет о сборниках.

Так, от «Спартака» активную помощь сборной России в матчах квалификации Евро-2020 против команд Сан-Марино и Кипра оказали полузащитник Роман Зобнин и защитник Георгий Джикия, сыгравшие в обеих встречах.

Основная масса игроков вышла из отпуска 15 июня, пройдя традиционное медицинское обследование. Врачи проверили общее состояние здоровья футболистов, а также их физическую форму и готовность к нагрузкам.

В этот день в расположении «Спартака» оказались Джано Ананидзе и Артем Тимофеев, вернувшиеся из аренды в «Крыльях Советов».

Зобнин и Джикия, а также некоторые игроки юношеских и молодежных сборных России получили дополнительное время на отдых, поэтому прошли обследование 20 июня. Среди них и вернувшийся из аренды в тульском «Арсенале» Зелимхан Бакаев.

Тренировки в Тарасовке «Спартак» возобновил 16 июня, а уже 22 июня подопечные Олега Кононова провели первый контрольный матч межсезонья против новичка РПЛ ФК «Сочи», который разгромили 7:1.

Семь голов в ворота «Сочи»

Дублем в составе «красно-белых» отметился Луис Адриано, еще по голу забили Солтмурад Бакаев, Александр Ломовицкий, Зе Луиш, Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе.

Вылет в Австрию

Спустя еще два дня футболисты «Спартака» собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы вылететь в Грац — столицу австрийского региона Штирия. Оттуда команда на автобусе отправилась в Лойперсдорф, где пройдет основная часть подготовки к сезону до 4 июля.

В Австрии «Спартак» примет участие в турнире Кубок Матч Премьер, в рамках которого ему предстоит сыграть с «Ростовом», ЦСКА и «Краснодаром».

Олег Кононов Главный тренер «Спартака» Зимой турнир в Катаре прошел на высоте, и мы уверены, что матчи в Австрии также будут со всех точек зрения интересными. У нас сейчас плотный график подготовки. Поэтому турнир мы расцениваем в большей степени как тренировочный. Но любой футболист и тренер всегда хочет выиграть. Само соревнование заставляет жить желанием победы: соперничество между клубами никуда не денешь. И даже несмотря на серьезные нагрузки на тренировках, игроки будут отдавать на поле все силы. В частности, нас ждет принципиальная встреча с ЦСКА.

Если быть точнее, то с «желто-синими» подопечные Кононова уже сыграли, потерпев поражение со счетом 0:2.

Уже на 3-й минуте ворота Александра Максименко поразил Дмитрий Полоз, а на 32-й минуте Александр Саплинов удвоил преимущество ростовчан, которые взяли реванш у «Спартака» за зимнее поражение в Катаре.

Дорога в Австрию

Однако у «красно-белых» еще будет шанс реабилитироваться, ведь 30 июня они сыграют с ЦСКА, а 4 июля — с «Краснодаром».

Возвращение на родину

Сразу после матча с «Краснодаром» у «Спартака» запланировано возвращение в Москву, где команда и продолжит подготовку к старту нового сезона.

Для «красно-белых» сезон, к слову, начнется домашней встречей против «Сочи», которая запланирована на 13 июля.

Далее команду Олега Кононова ждут выезды в гости к «Ростову» и «Тамбову», а уже в начале августа состоится московское дерби с «Динамо» на «Открытие Арене».

Расставания

Официально этим летом «Спартак» пока расстался с двумя футболистами — Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым. Оба они стали свободными агентами.

32-летний Глушаков выступал за «красно-белых» с лета 2013 года. В 2017 году он в статусе капитана команды стал чемпионом России, записав на свой счет ряд важнейших голов, а также выиграл Суперкубок страны. Всего Глушаков провел за «Спартак» 173 матча и забил 23 мяча.

32-летний Комбаров играл за «Спартак» с 2010 года. С тех пор он сыграл за команду в 274 матчах, войдя в топ-20 футболистов клуба по этому показателю. За 9 сезонов он забил за клуб 27 мячей.

Дмитрий Комбаров Бывший защитник «Спартака» Обиды никакой нет ни на болельщиков, ни на клуб. Мы расстались в добрых отношениях. Болельщикам хочу сказать спасибо за поддержку. Я ее чувствовал на протяжении всех этих девяти лет. И сейчас чувствую тоже. Много очень комментариев написали мне под прощальным постом. 99,9 процента пишут очень теплые, добрые слова, слова благодарности. Все хорошо. Я останусь спартаковцем навсегда. «Спартак» — то место, которое дало мне все эти минуты счастья в футболе. Я навсегда останусь в красно-белом, у меня красно-белая кровь.

По количеству матчей в чемпионатах России Комбаров занимает второе место: больше него в красно-белой форме сыграл только Егор Титов.

По данным СМИ, летом из «Спартака» также могут уйти Айртон Лукас, Сальваторе Боккетти и Зе Луиш.

Новички

Первым летним новичком «Спартака» стал нападающий Эсекьель Понсе, заключивший с «красно-белыми» долгосрочный контракт.

Понсе родился 29 марта 1997 года в аргентинском Росарио. Он обучался футболу в родном городе в академии клуба «Ньюэллс Олд Бойз» и уже в 16 лет дебютировал за первую команду.

В 2015 году Эсекьель перешел в итальянскую «Рому», а затем на правах аренды выступал за испанскую «Гранаду», французский «Лилль» и греческий АЕК. В сезоне 2018/2019 форвард забил 21 мяч в 43 матчах за клуб из Афин и стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.

Эсекьель Понсе Нападающий «Спартака» Я читал о «Спартаке», имел представление о клубе. Но когда увидел стадион и музей своими глазами, был приятно удивлен масштабами. Впечатления самые наилучшие. Переход в такой большой клуб — важный шаг в моей карьере. Знаю, что «Спартак» — титулованная команда с богатой историей, и счастлив стать ее частью. Почувствовал, что клуб по-настоящему заинтересован во мне. Это очень важно. Со своей стороны я готов делать все возможное, чтобы как можно чаще забивать голы за «Спартак». Хочется скорее стать одним целым с командой и побеждать вместе с ней!

Вслед за ним в расположение «Спартака» прибыл вратарь «Ромы» Андреа Романьоли. Московский клуб пока официально не подтвердил сделку, но итальянец на своей странице в Instagram раскрыл все секреты.

Кроме того, на просмотре у «Спартака» находится 22-летний немецкий полузащитник Малкольм Баду из «Вольфсбурга». Он может сыграть на обоих флангах в обороне и полузащите. Ранее хавбек привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии.

Также в СМИ появлялась информация, что «Спартак» интересуется форвардом Амаду Санья, полузащитниками Янисом Хаджи, Арминду Брума, Резиуаном Мирзовым, Исмаэлем Беннасером и защитником Лукой Кальдиролой, но об их переходах говорить еще рано.

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