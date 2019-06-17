Лето «Краснодара»: Подготовка к дебюту в Лиге чемпионов

По итогам сезона 2018/19 «Краснодар» завоевал вторые в своей истории бронзовые медали РПЛ и получил шанс пробиться в Лигу Чемпионов сквозь сито квалификации. Мурад Мусаев начал подготовку команды к первому выступлению в главном еврокубке.

Двухнедельный отпуск и домашний сбор

27 мая, на следующий день после заключительного матча РПЛ-2018/2019 против «Рубина», футболисты и тренеры ФК «Краснодар» ушли в отпуск

Отдыхали черно-зеленые всего две недели, да и то лишь те немногие, кто не получил вызова в различные национальные сборные.

Что касается 15 «сборников», то они получат небольшой отпуск по возвращении из своих команд — кто-то присоединился к «Краснодару» уже по ходу первого сбора, а кто-то начнет тренироваться со второго.

Невеселым итогом летней игровой сессии национальных сборных для «Краснодара» стали травмы двух ведущих игроков команды — россиянина Юрия Газинского и шведа Виктора Классона.

10 июня команда собралась на «Четуке» — своей тренировочной базе. Два первых дня по традиции были посвящены медицинскому обследованию, а затем «Краснодар» приступил к планомерной работе на базе.

Отметим, что тренер «Краснодара» Мурад Мусаев начал сборы в новом качестве — он сдал экзамен для получения тренерской категории А и официально стал главным тренером команды.

По ходу первого сбора в команду вернулся Роман Шишкин, который весеннюю часть сезона провел в аренде в «Крыльях Советов» и принимал участие в стыковых матчах с «Нижним Новгородом», по итогам которых самарцам удалось сохранить место в Премьер-Лиге.

Первый сбор завершится 20 июня, 21 и 22 числа черно-зеленые получат выходные, 23 и 24 дня вновь потренируются на «Четуке».

Кубок «Матч Премьер»

25 июня «Краснодар» отправится в Австрию, где во время второго подготовительного сбора примет участие в турнире на Кубок «Матч Премьер».

Помимо кубанской команды, за трофей, учрежденный популярным российским телеканалом, и призовой фонд поборются «Ростов» и два столичных коллектива — ЦСКА и «Спартак».

Игры турнира пройдут в австрийском городе Пёллау на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау». По регламенту соперники сыграют каждый с каждым в один круг.

В случае ничейного результата по итогам 90 минут победителя в матче определит серия пенальти. За победу в основное время команда получит 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1 очко.

Все матчи турнира будут показаны в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

Предварительный календарь игр черно-зеленых в рамках Кубка Матч Премьер лета 2019 года:

27 июня. «Краснодар» — ЦСКА

30 июня. «Краснодар» — «Ростов»

4 июля. «Спартак» — «Краснодар»

Завершение сборов

7 июля в расписании «Краснодара» запланирован еще один спарринг, соперник по которому будет определен позже.

Сразу после его окончания команда вернется в Краснодар и заключительный этап подготовки к старту нового сезона проведет на своей базе.

Матчи 1-го тура РПЛ-2019/2020 состоятся 14 июля 2019 года. «Краснодар» свой первый матч сезона проведет в Грозном против местного «Ахмата», во втором туре черно-зеленые в гостях сыграют с «Уфой», а в третьем примут на своем поле дебютанта лиги ФК «Сочи».

Расставания

Заключительный матч сезона-2018/2019 против «Рубина» стал последним в рядах «Краснодара» сразу для двух футболистов — полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе.

После финального свистка состоялись тожественные проводы — игроки в сопровождении партнеров по команде сделали круг почета по стадиону, а болельщики приветствовали их громкой овацией.

В завершение церемонии генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг поблагодарил 33 и 77 номера команды за их многолетний плодотворный труд и вручил памятные футболки с номерами, символизирующими количество официальных матчей, которые они провели в составе команды: 201 — Маурисио Перейре и 124 — Шарлю Каборе.

Новички

Усиливаться к еврокубкам кубанцы начали еще на финише прошлого сезона. 20 мая ФК «Краснодар» и ФК «Санта-Клара» (Португалия) согласовали детали трансфера в ряды российского клуба бразильского опорного полузащитника Кайо.

Бразилец помог «Санта-Кларе» пробиться в сильнейший дивизион страны по итогам сезона-2017/2018, а в прошедшем сезоне поспособствовал тому, что клуб закрепился в высшем классе Португалии, финишировав на 10-м месте.

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«Краснодар» пописал с футболистом долгосрочный личный контракт сроком на 5 лет. К своей новой команде хавбек присоединился в июне, когда черно-зеленые далит старт подготовке к новому сезону.

Вторым новичком стал 24-летний атакующий полузащитник Юнес Намли, датчанин марокканского происхождения.

Перед началом сезона-2016/2017 Намли в статусе свободного агента перебрался из «Херенвена» в другой голландский клуб, «ПЕК Зволле».

Обладающий хорошим дриблингом, умеющий как отдать тонкий пас, так и самостоятельно завершить атаку игрок за два сезона забил 11 мячей и стал автором 18 результативных передач партнерам.

Полузащитник подписал с черно-зелеными личное соглашение, срок действия которого истекает летом 2023 года.

Последним, на данный момент новичком, стал полузащитник «Рубина» Руслан Камболов. Сумма сделки составила 400 тысяч евро.

В прошлом сезоне 29-летний россиянин провел за казанцев 29 матчей. Камболов стал лучшим игроком РПЛ по отборам в сезоне-2018/19.

Трансферные слухи

По информации Grupo La Provincia, потенциальным новичком кубанского клуба может стать защитник «Индепендьенте» Гастон Сильва.

К 25-летнему уругвайцу проявляют интерес «Гранада» и «Краснодар». «Гранада» близка к возвращению в примеру, Сильва выступал за нее в сезоне-2016/17.

Защитник сборной Израиля и тель-авивского «Маккаби» Эли Даса также попал в сферу интересов «Краснодара», сообщает «Спорт-Экспресс».

Представители российского клуба наблюдали за игрой 26-летнего футболиста во время последнего матча израильской сборной с командой Латвии.

Скауты «Вердера» также следят за Дасой. Бременцам игрока рекомендовал главный тренер сборной Израиля Андреас Херцог.

Даса в прошлом сезоне в составе «Маккаби» провел 23 матча в чемпионате Израиля, забив два мяча.

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