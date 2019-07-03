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    Без паники. Три поражения ЦСКА ничего не значат

    Обзор СМИ после поражения «армейцев» от «Ростова» на предсезонном турнире в Австрии

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    ЦСКА — «Ростов»
    ЦСКА — «Ростов»
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    В рамках Кубка Матч Премьер «Ростов» со счетом 2:1 обыграл ЦСКА, одержав свою вторую победу на турнире. ЦСКА же потерпел третье поражение кряду.

    Фернандес вернулся

    Марио Фернандес не уходит из ЦСКА, отмечает Анатолий Романов из «Чемпионата».

    По сравнению с матчем со «Спартаком» Виктор Гончаренко сделал три изменения в стартовом составе. Игорь Акинфеев вернулся в ворота, кроме того, впервые сыграли Марио Фернандес и Кристиян Бистрович. Президент ЦСКА Евгений Гинер ещё неделю назад сказал, что правый защитник сборной России не покинет команду. Натурализованный бразилец остался красно-синим.

    «Ростов» реализовал оба момента

    Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов рассказывает о первом тайме, в ходе которого были забиты все три гола в матче:

    «Защита ЦСКА с атакой "Ростова" справлялась совсем не идеально. Уже на 10-й минуте Шомуродов замкнул передачу Ионова с правого фланга и открыл счет.

    Игру сложно назвать зрелищной, но темп явно был выше, чем в стартовом матче турнира между "Ростовом" и "Спартаком". И до завершения получаса игры лучший бомбардир чемпионата России-2018/19 Федор Чалов забил. Гол сделал Обляков — хавбек просочился в штрафную, пробил в Песьякова, и от него мяч отскочил к Чалову.

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    • Но перед перерывом "Ростов" снова вышел вперед — Ахметов ошибся при передаче, и атака южан с перепасовкой вновь завершилась тем, что Шомуродов поразил цель с передачи Ионова.

    В первом тайме ЦСКА выглядел хорошо, но мяч слишком медленно доходил до атаки. "Ростову" же банально больше везло — команда Карпина реализовала оба хороших момента».

    ЦСКА — «Ростов»
    twitter.com/pfc_cska

    Шарлия вновь ошибся

    Обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов — о втором тайме матча:

    «В перерыве Гончаренко поменял лишь Акинфеева на Илью Помазуна, тогда как Карпин сделал четыре перестановки. Только на исходе часа матча у "армейцев" появился свежий полевой игрок — Арнор Сигурдссон, вместо малоэффективного Нисимуры. Сегодня футболистам полегче было выдерживать большие куски игры, поскольку жара в Австрии спала.0

    В начале второго тайма ЦСКА и "Ростов" обменялись голевыми моментам. Бийол направил мяч в перекладину в единоборстве с Евгением Черновым, а ростовчане загубили "стопроцентный" момент после "привоза" Шарлии. Хорошо сыграл Помазун, помешавший свободно забить. Хорватский новичок "армейцев", разозлившись на самого себя, ударил ногой по штанге».

    ЦСКА — «Ростов»
    twitter.com/pfc_cska

    Шомуродов — игрок матча

    Глеб Калинин в своей статье на football.kulichki.net называет Элдора Шомуродова лучшим игроком встречи:

    «Шомуродов, вне всякого сомнения, был самой заметной фигурой на поле. Элдор активно проявлял себя в атаке в обоих таймах, с завидной периодичностью уходил от защитников ЦСКА и ещё до перерыва успел оформить дубль. Обе голевые атаки "Ростова" Шомуродов завершал ударами в касание. И этими мячами он мог и не ограничиться. После перерыва Шомуродов имел ещё один верный момент, но переиграть Помазуна не сумел».

  • Валерий Карпин
  • Главный тренер «Ростова»
  • Почему вы только сейчас спрашиваете о Шомуродове? После матча с «Краснодаром» почему не спрашивали? Вы сами могли сказать, что он становится лидером. Но он не становится лидером, он играет, выполняет то, что должен делать нападающий.

    • Поражения ЦСКА в межсезонье никого не волнуют

    Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов отмечает, что, несмотря на провал на Кубке Матч Премьер, ЦСКА будет в порядке к началу сезона, а также сравнивает «армейцев» со «Спартаком».

    «Три поражения из трех. Для "Спартака" это был бы приговор. Для ЦСКА — тактический маневр.

    Звучит жестко, но такова правда жизни русского футбола. Удивительно, насколько наше отношение зависит от сложившейся репутации. У "Спартака" она такая, что каждый матч может стать началом новой революции. А у ЦСКА — мощнейшая "гарантия от производителя". Поражение, два, три, пять. Если они случаются в межсезонье, это вообще никого не волнует. Потому что начнется чемпионат, и армейцы снова будут в порядке».

  • Виктор Гончаренко
  • Главный тренер ЦСКА
  • Могу сказать, что нашей команде было важно получить новый опыт на этом турнире. Нам еще есть над чем работать, нужно улучшить взаимодействия в обороне и атаке. Если улучшим, то можно с оптимизмом смотреть в будущее. В этом же матче были ошибки и потери, которые привели к пропущенным мячам. Успех — это путь от неудачи к неудаче, потом что-то должно получиться. Мы верим в ребят, у них копится энергия для следующих матчей.

    • Нет повода для паники

    Обозреватель Sport24.ru Данила Игнатов объясняет, почему болельщикам ЦСКА не стоит огорчаться:

    «ЦСКА занял последнее место на австрийском предсезонном турнире с 0 очков. Но это не повод для паники для армейских фанатов.

    Во-первых, состав ЦСКА ни разу не был оптимальным. К рестарту РПЛ уже неделю будет тренироваться Никола Влашич. Арнор Сигурдссон наберет форму после микротравмы, в конце июля ожидается возвращения Алана Дзагоева. И трансферная кампания армейцев еще не закончена — должны купить опытного форварда.

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    • Во-вторых, в Австрии некоторые футболисты серьезно спрогрессировали: высокий и мощный Бийол, как и в конце прошлого сезона, здорово показывает себя в атаке. Потенциально основной игрок ЦСКА — Нисимура. Много забивать японец не будет, но полезным благодаря высокой скорости и грамотным открываниям точно будет. Шарлия, который вчера дал свое первое интервью в новой команде, тоже выглядит уверенно и может заменить потерянного Бекао».

    ЦСКА — «Ростов»
    twitter.com/pfc_cska

    Из-за чего переживать?

    У «армейцев» все же есть поводы беспокоиться, у «Ростова» — только один, считает автор Rusfootball.info Григорий Каленов.

    «Отдельные моменты в игре "армейцев" должны настораживать. Например, странный Ахметов, во многом из-за которого провисал центр. Или ошибки Магнуссона и хорватского новичка Шарлии. С другой стороны, лучше им ошибаться в искусственном дерби, чем в том, которое состоится в августе.

    А "Ростову" по итогам встречи вообще не из-за чего переживать. Хотя нет, есть — как бы уберечь Шомуродова от внимания больших клубов, если он будет продолжать в таком духе и дальше».

  • Федор Чалов
  • Нападающий ЦСКА
  • Это товарищеский турнир, где мы смотрим игровые связи, налаживаем взаимодействия. Конечно, всегда неприятно проигрывать, тем более три игры подряд. Я думаю, мы сделаем выводы из этих матчей, чтобы подойти к чемпионату в оптимальной форме и показывать тот футбол, который мы хотим. Мы допустили ошибки, которые нужно убирать в будущем. Я думаю, что это даже хорошо, что сейчас мы увидели свои слабые стороны

    • «Ростов» может бороться за еврокубки

    Автор «Советского спорта» Александр Федоровский — о перспективах ростовчан:

    «Команда выиграла два матча из трех и оставила на полях Австрии приятное впечатление. В отличной форме находится Элдор Шомуродов и если парень продолжит в таком духе, то вопрос с позицией ударного нападающего в команде будет закрыт. Хорош на раздаче Ивелин Попов, полезно действует Алексей Ионов, должен набрать форму Роман Еременко. У команды Валерия Карпина есть все, чтобы постараться побороться за зону еврокубков в новом сезоне». 0

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