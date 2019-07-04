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    Страдания продолжаются. Месси потерпел очередную неудачу в сборной Аргентины

    «Бело-голубые» уступили Бразилии в полуфинале Кубка Америки

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    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    Как только прозвучал финальный свисток, зафиксировавший победу Бразилии над Аргентиной со счетом 2:0 в полуфинале Кубка Америки, все взоры обратились на Лионеля Месси. Глядя на форварда «Барселоны», на ум приходило лишь одно слово: уныние. Об этом пишет журналист SkySports Льюис Джонс.

    Череда неудач на взрослом уровне

    Мрачный Месси в футболке сборной Аргентины? Где-то мы уже видели подобное, не так ли? Провал на Кубке Америки в 2019 году — лишь очередная порция всех бед игрока «Барселоны» в национальной команде.

    32-летний нападающий в составе сборной Аргентины выиграл титул чемпиона мира до 20 лет и золотую олимпийскую медаль, но это скромные достижения для «бело-голубых», которые имели в своем распоряжении одного из величайших футболистов за всю историю.

    Голы Габриэла Жезуса и Роберто Фирмино положили конец турнирному продвижению аргентинцев и, возможно, лишили Месси последнего шанса выиграть со взрослой национальной командой хоть какой-то трофей.

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    • Лео было всего пять лет, когда Аргентина в последний раз выигрывала крупный титул. За это время было сразу пять поражений в финалах — четыре на Кубке Америки и еще один на чемпионате мира, в котором Месси и компания проиграли Германии 0:1. За продуктивную игру на мундиале нападающего наградили «Золотым мячом», но он заявил: «Этот приз меня совсем не интересует». А все потому, что он осознавал упущенную возможность завоевать признание на международном уровне.

    Вне зоны комфорта

    Спортсмены часто говорят о «попадании в зону комфорта» — месте, где с ментальной и физической точки зрения ты стремишься к совершенству и достигаешь невероятно высокого уровня продуктивности.

    Звезды спорта могут войти в эту зону всего один или два раза в своей карьере, но в случае с Месси все не так — он способен демонстрировать сверхчеловеческие навыки гораздо чаще. Еженедельно, надевая футболку «Барселоны», аргентинец творит чудеса.

    Попасть в эту зону, представляя свою страну, оказалось сложнее. Вес нации взял свое. Месси предстал перед нами в двух обличиях. Зачастую путь к успеху ведет через усердие, но неудача может прийти, если перестараться.

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    • В матче против Бразилии язык тела Месси поведал нам эту историю с самого начала. Он выглядел слишком взволнованным, особенно во взаимодействии с арбитром, все действия которого подвергал сомнению. Размахивая перед рефери воображаемыми карточками, он вредил сам себе. Со стороны это выглядело не очень хорошо, тем более для одного из величайших игроков.

    Конечно, в его игре были проблески, но Месси делал слишком много касаний около чужих ворот и скорее выжимал все из своих моментов, чем наслаждался футболом. В четырех матчах турнира его действия оказались нехарактерно скудными.

    Бразильский вратарь Алиссон, которому Месси забивал со штрафного в Лиге чемпионов, в этот раз легко справился с двумя слабыми ударами из-за пределов штрафной площади. Волшебства мы так и не дождались.

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    • Свой лучший момент Месси создал на 57-й минуте, когда его удар с полулета пришелся в штангу. Он тут же подобрал мяч и выполнил умный прострел, но никто из его партнеров не прочитал этот замысел.

    После этого Бразилия ни разу не позволила себя побеспокоить, поскольку Каземиро и его партнеры по полузащите грамотно оттесняли Месси от мяча. В то же время у Аргентины в очередной раз не оказалось запасного плана.

    Что дальше?

    Итог встречи оказался волнительным, поскольку этот турнир может стать для Месси последним на международном уровне. Разве что Кубок Америки-2020, который Аргентина проведет совместно с Колумбией, побудит Лео к продолжению своего пути в составе «бело-голубых».

    «На горизонте нас ждет что-то новое. Я надеюсь, что нас будут уважать, а не критиковать. Болельщики должны позволить команде расти и развиваться. Я хорошо ладил со всеми игроками, и если потребуется моя помощь, я помогу», — заявил Месси.

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    • Сложно делать какие-то выводы, но шансы на то, что 35-летний Месси выступит на чемпионате мира 2022 года, кажутся призрачными.

    Сейчас Аргентина должна думать о матче за третье место, который состоится на выходных. Если Лео сыграет в нем, то у него будет хорошая возможность попрощаться.

    У маленького маэстро нет шансов проститься в сиянии славы. Скорее всего, последний шанс был окончательно упущен. 0

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