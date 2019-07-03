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    Лучшая Бразилия за много лет

    Реакция прессы на матч Бразилия — Аргентина

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    В полуфинале Кубка Америки сборная Бразилии победила Аргентину со счетом 2:0. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Хорошей игры Аргентины оказалось недостаточно

    «Аргентина сделала все, что должна была и с ее настроем казалось, что она может создать проблемы для Бразилии. Лионель Месси угодил в стойку, были и другие шансы для взятия ворот хозяев турнира. Поэтому не было поводов думать, что результат будет именно таким, пока "Селесао" не поймали соперника на контратаке, в завершение которой после передачи Габриэла Жезуса отличился Роберто Фирмино», — пишет в материале с заголовком: «Мы оставили все силы» аргентинская Olé.

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    • «С Месси или без него сценарий поединка проходил под диктовку Бразилии. Именно в этом поединке "Альбиселестес" наконец показали содержательную игру, со всеми ресурсами в атаке, которую демонстрировали лишь иногда. Но самое главное — выступление Месси, капитана команды, который адаптировался к полю, мячу и своим партнерам», — отмечают их соотечественники из La Nación.

    Аргентина все никак не избавится от комплекса Бразилии

    «Национальная сборная Аргентины уступила Бразилии 0:2 и осталась без путевки выхода в финал Кубка Америки. Матч прошел в Белу-Оризонти, и теперь подопечные Лионеля Скалони сыграют против Перу или Чили в поединке за третье место», — констатирует аргентинская TyC Sports.

    «Карма Аргентины: она по-прежнему не в состоянии победить Бразилию в официальных матчах. Ей не удалось переписать историю, ведь в 11 матчах она дважды сыграла вничью и девять раз потерпела поражение. Новый шанс представится в квалификации на ЧМ-2022 в Катар», — сетуют их соотечественники из Clarín.

    Игра Аргентины позволяет сохранять ей оптимизм

    «Мечта "Альбиселестес" умерла. Не за что упрекать себя, поскольку это было достойное поражение, которое сборная потерпела с высоко поднятой головой. Конечно, больно проигрывать Бразилии, это правда, но, демонстрируя подобную игру, как во вторник в Белу-Оризонти, мы можем с нетерпением ждать будущих матчей», — сохраняет оптимизм аргентинская Crónica.

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    • «Аргентина двигалась лучше с точки зрения комбинационной игры. Было больше коммуникации между Леандро Паредесом и Месси, но необходимую разницу не обеспечил Родриго де Пауль, который часто был без мяча. Дружина Скалони хорошо показала себя в начале второго тайма», — анализирует игру в Twitter аргентинский журналист DirecTV Пабло Варски.

    Бразилия впервые за 12 лет в финале Кубка Америки

    «Габриэл Жезус делает разницу, участвует в обоих голах победного матча сборной Бразилии в полуфинале и помогает выйти в воскресный финал Кубка Америки», — констатирует бразильская Lance.

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    • «Привет, "Маракана"! В этот вечер Жезуса "пентакампеоны" взял верх над Аргентиной и вернулись в финал Копа Америка. Форвард забивает первый мяч и эффектно играет в эпизоде с голом Фирмино. Команда Тите возвращается в финал впервые за 12 лет», — напоминают их соотечественники из Globoesporte.

    Бразилия, наконец, имеет единую команду

    «Аргентине не повезло в этом матче. Бразилия создала два шанса и оба их использовала. Во втором тайме "Альбиселестес" выглядели куда лучше соперника, но если ты позволяешь себе не реализовывать моменты, то в итоге за это больно расплачиваешься. "Селесао" оказались сильнее, как единая команда», — убеждена испанская Diario Sport.

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    • «Начиная с тыла и заканчивая атакой, все у этой сборной Бразилии в порядке, и менталитет тоже правильный. У нее есть самоотверженность и уверенность в себе, которые позволяют пробираться через все испытания на пути в финал. Это не самая одаренная бразильская команда в истории, хотя она все равно превосходит в этом большинство сборных, но это, возможно, самая эффективная, умная и целеустремленная "Селесао", которую мы видели за долгое время», — считает в материале ESPN Габриэле Маркотти. 0

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