Топ-5 звезд, которые обязаны перезапустить карьеру

Ряд топ-футболистов переживает не лучшие времена в своей карьере. Называем пятерку звездных игроков, которым кровь из носу нужно вернуться на былой уровень.

5. Паулу Дибала («Ювентус»)

Паулу Дибала переходил в «Ювентус» с уже давно заезженным ярлыком «нового Месси» — при большом таланте, левша похож на того стилем игры. Но если в первых трех сезонах аргентинец, в целом, оправдывал эти авансы, то минувшую кампанию провел откровенно слабо. Лишь пять голов в Серии А и лишь пять мячей в Лиге чемпионов, забитых на групповой стадии, тому красноречивое свидетельство.

Закономерно, что еще по ходу прошедшего сезона появились слухи о возможном уходе Дибалы в другой клуб. Если разобраться, то это действительно хорошая возможность для футболиста обрести себя заново, поскольку во многом на позиции игрока в «Старой Синьоре» повлияло появление в команде Криштиану Роналду, из-за чего его функции стали более ограниченными. Если новый коллектив позволит ему раскрепоститься, как в былые годы, то мы наверняка увидим старого-доброго Пауло.

4. Мауро Икарди («Интер»)

Еще в начале минувшего сезона Мауро Икарди имел статус безоговорочного лидера «Интера» — не зря капитанская повязка была именно у него. Однако, с учетом своего большого эго, это сыграло с ним плохую шутку, поскольку тот начал «качать свои права» клубу по поводу нового контракта. Как результат, обстановка в раздевалке разладилась, у форварда отобрали повязку, а «нерадзурри», по данным медиа, решили с ним расстаться.

Как сообщают СМИ, не видит нападающего в своем проекте и новый наставник команды Антонио Конте, который хочет заполучить на его место Ромелу Лукаку. В такой ситуации Икарди стоит сменить прописку, но без того, чтобы вести себя скромнее и поумерить аппетиты аргентинцу трудно найти действительно стоящий коллектив. Скорее всего, для этого на первых порах Мауро нужно согласиться даже с менее выгодным соглашением, но зато потом при былой игре новый работодатель не останется в долгу.

3. Филиппе Коутиньо («Барселона»)

Потеряв Неймара, «Барселона» считала, что именно Филиппе Коутиньо сможет его равноценно заменить. По слухам, летом 2017-го года «Ливерпуль» запросил за него 200 млн фунтов, поэтому трансфер состоялся только спустя полгода и за 105 млн фунтов. Тем не менее, за полтора года на «Камп Ноу» бразилец редко проявлял себя на былом уровне, где он чаще всего попросту растворяется на поле.

К счастью для него (и тут боссы каталонцев наверняка вспоминают круглую сумму перехода), в него продолжают верить в клубе. Правда, то тут, то там появляются слухи о том, что Коутиньо могут включить в сделку по возвращению Неймара. В случае ухода в ПСЖ, там он действительно может заиграть, как раньше, но если останется в «Барселоне» и при этом продолжит выступать так же, как и в минувшем сезоне, то следующим летом его точно продадут.

2. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед»)

Алексис Санчес был самым востребованным активом среди английских грандов летом 2017-го года и в январе 2018-го, когда главными претендентами на него выступили «МЮ» и «Манчестер Сити». Запрошенная его тогдашним клубом, «Арсеналом», сумма, а также высокая зарплата чилийца, отпугнула «Горожан», тогда как «Красные Дьяволы» сумели обойтись без денег при подписании форварда, отдав взамен Генриха Мхитаряна. Но на «Олд Траффорд» бомбардир в основном лечится, а когда играет, выглядит бледно, забив за полтора года всего пять голов.

Закономерно, что теперь, как пишут медиа, руководство «Юнайтед» жалеет об этом трансфере, тогда как «Сити» может лишь злорадствовать по поводу неудачи заклятых соседей. С учетом того, что в декабре этого года Санчесу будет 31 год, следующий сезон обещает стать для него сезоном истины, ведь с такой формой вряд ли какой-то большой клуб рискнет иметь дело с резко сдавшим форвардом по его завершении. Большой оклад южноамериканца отпугивает потенциальных работодателей, поэтому Алексису придется доказывать свой класс на «Олд Траффорд».

1. Гарет Бейл («Реал»)

Когда «Реал» покупал Гарета Бейла за баснословные в 2013 году 100 млн евро, его видели в качестве принца при «короле Криштиану Роналду». Поначалу валлиец оправдывал ожидания, но постепенно частые травмы и падение результативности поставили под вопрос его будущее на «Сантьяго Бернабеу». Не помог нападающему и уход Роналду, ведь были надежды, что герой финала Лиги чемпионов-2018 станет играть главную скрипку в Мадриде.

По данным медиа, сам Бейл не желает менять команду, особенно с учетом хорошей зарплаты в нынешнем клубе. Это само собой отпугивает потенциальных работодателей, однако в «Реале» ему в лучшем случае светит запас, ведь Гарет не всегда попадал в заявку и раньше — что уж говорить теперь, когда его новыми партнерами стали Эден Азар, Лука Йович и Родриго Гоэс. Посему для валлийца лучше пойти на снижение оклада для перехода в другой коллектив, иначе он продолжит деградировать без игровой практики. 0