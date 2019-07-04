Перу шокировал Чили и покончил с 44-летним ожиданием финала

В полуфинале Кубка Америки сборная Перу сенсационно разгромила победителя двух предыдущих розыгрышей турнира, команду Чили, со счетом 3:0. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Видаль и Санчес не показали нужную игру

«Артуро Видаль провел очень слабый матч. Действуя хаотично, он так и не вошел в игру, и и хотя он прикладывал усилия, его выступление нельзя назвать качественным», — критикует ведущего полузащитника проигравшей сборной чилийская El Gráfico Chile.

«С другой стороны Алексис Санчес рыскал повсюду, однако беспорядок в его действиях не особо помогал команде, поэтому скорее он был проблемой, нежели помощником. Передерживая снаряд, мало поддерживая партнеров, он терял много мячей, стремясь стать спасителем коллектива. Его выступление было далеким от предыдущих матчей в его исполнении».

Перу впервые за 44 года сыграет в финале Кубка Америки

«Перу хочет стать чемпионом! Исторический триумф с голами Эдисона Флореса, Виктора Йотуна и Паоло Герреро, а также превосходное командное выступление, благодаря которым Перу победил Чили и будет бороться за континентальный титул спустя 44 года», — отмечает перуанская El Comercio.

«Сборная Перу провела свой лучший поединок на турнире и обыграла действующего победителя Копа Америка на "Арена ду Гремио" в Порту-Алегри».

«Это называется Перу! Наша команда возвращается в финал Кубка Америки после 44 лет отсутствия, разгромив Чили со счетом 3:0», — вторят им соотечественники из La República.

Перу удивили Чили своей агрессивной тактикой

«Перу бросил все силы для того, чтобы забить первый мяч, и с самого начала действовал на половине поля соперника. "Ла Роха" оказалась в некомфортной ситуации, ведь от "Инков" не ожидали, что они будут так сильно прессинговать», — анализирует игру перуанская El Líbero.

«Перу доминировало на поле, проведя хороший старт в смелой манере. Оба крайних защитника команды регулярно бегали в атаку на половину поля оппонентов. Прессинг подопечных Рикардо Гареки был аккуратным, тогда как после отбора мяча они спокойно комбинировали», — отмечает испанская AS América.

Чили слишком поздно включилась в игру

«То, что Перу вышла вперед, принесло ей плоды в дальнейшем, ведь у Чили возникли проблемы с поиском свободного пространства. После забитого мяча "Инки" отошли назад и хорошо обороняются. Между тем, второй гол в ворота "Ла Рохи" стал следствием грубой ошибки вратаря Габриэля Ариаса», — пишет испанская Marca.

«Во втором тайме перед нами предстала другая сборная Чили, куда более агрессивная. Она делала все то, чего не было в ее действиях до перерыва», — констатирует бразильская Globo Esporte.

«Перуанцы разгромили чилийцев со счетом 3:0 и оставили их без мечты выиграть три кряду Кубка Америки», - резюмирует аргентинская Olé. 0