Погба, Неймар, Гризманн. Бренд — не всегда гарантия качества

В августе 2014 года «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с Анхелем Ди Марией, заплатив за его трансфер из «Реала» рекордные на тот момент для Великобритании 59,7 миллиона фунтов. Исследование, проведенное клубом показало, что активность пользователей в Google, связанная с аргентинским игроком, в день перехода Ди Марии увеличилась на 1111% по сравнению с трансфером игрока из «Бенфики» в «Реал» четырьмя годами ранее.

По тем же данным, активность поиска в Google, связанного с Радамелем Фалькао, в день его перехода в «МЮ» из «Монако» увеличилась на 909% по сравнению с интересом к его трансферу из «Атлетико» в клуб Лиги 1 годом ранее.

Радамель Фалькао globallookpress.com

Эти цифры подчеркивали две вещи. Во-первых, «Манчестер Юнайтед» — это клуб, который может стать ракетным топливом для любого футболиста по части коммерции и популярности в соцсетях. Во-вторых, «МЮ» может позволить себе слишком часто поддаваться соблазну, при котором бренд игрока затмевает самый главный фактор — способность футболиста быть максимально эффективным на футбольном поле.

Спустя двенадцать месяцев после перехода в «МЮ» и всплеска в соцсетях Ди Мария и Фалькао покинули команду. Они так и не смогли продемонстрировать свою состоятельность, когда дело дошло до того, для чего их подписывали — голов и голевых передач. Уходили из клуба Фалькао и Ди Мария уже с меньшим числом поклонников, чем когда присоединялись к «МЮ».

Анхель Ди Мария globallookpress.com

Истории этих двух футболистов должны были предупредить «МЮ» и другие топ-клубы об опасности слишком большого веса бренда или репутации игрока. Через пять лет после этих трансферов футболисты с брендом стали еще большей проблемой. И этим летом страдает от этого не только «Манчестер Юнайтед».

Поль Погба, который был признан SportsPro самым привлекательным для маркетинга спортсменом в 2018 году, теперь является игроком, из-за публичных высказываний которого покинуть команду, «МЮ» испытывает сильную изжогу.

Поль Погба globallookpress.com

ПСЖ пришлось иметь дело со своей суперзвездой — Неймаром. В начале недели бразилец не прибыл на тренировочный сбор команды — Неймар хочет вернуться в «Барселону». В то же время «Атлетико» заявлял о штрафе для неявившегося на тренировки Антуана Гризманна прежде чем тот наконец добился перехода в «Барселону».

Погба, Неймар и Гризманн — игроки мирового класса с сопоставимым по уровню брендом. Многие в «МЮ» и ПСЖ могли бы сказать, что Погба и Неймар не выкладываются в матчах за свои команды на полную и не столь эффективны, как могли бы быть. Но если вы спросите сотрудников коммерческих департаментов, то там будут утверждать о том, что с каждым из этих футболистов связан большой успех.

Гризманн обнародовал свое решение об уходе из «Атлетико» в социальных сетях еще в мае. Это возымело негативный эффект — за прошедшее между его объявлением и трансфером время он в значительной степени вынудил клуб и болельщиков отвернуться от себя.

Антуан Гризманн globallookpress.com

Погба ежедневно является предметом презрения со стороны болельщиков. Это результат его действий, связанных с его будущим на «Олд Траффорд» этим летом. В то же время в ПСЖ спортивный директор клуба Леонардо признал, что Неймар может уйти, если поступит подходящее предложение, так как у клуба уже заканчивается терпение.

Теперь у клубов есть необходимость пожинать то, что они посеяли, когда подписывали Погба или Неймара.

«МЮ» давно давал понять, что коммерческая составляющая при трансферах играет важную роль на «Олд Траффорд». Еще в 2012 году управляющий клуба Ричард Арнольд заявлял, что у «МЮ» есть «команда из двадцати пяти Джорджей Клуни». «Матчи нашей команды транслируются в 1,1 миллиарда домов по всему миру, и тогда думаешь — а какой фильм смотрят по 60 раз в год? Будь там хоть Джордж Клуни, хоть Бред Питт».

Когда ПСЖ в августе 2017 года за рекордную сумму подписывал Неймара, в клубе объясняли это желанием добиваться прогресса. Тогда в ПСЖ заявляли, что «приход Неймара в семью "Пари Сен-Жермен" больше, чем когда-либо, говорит о целях клуба подняться на вершину мирового футбола».

Неймар globallookpress.com

С чисто футбольной точки зрения можно задаться вопросом — действительно ли коммерческий подъем и узнаваемость бренда, которые вызывают трансферы Погба и Неймара, стоили того для «МЮ» и ПСЖ? И что выиграл «Атлетико» от того, что помог Гризманну развить собственный бренд до такой степени, что теперь преждевременные заявления игрока создают проблемы для всех, с кем он связан?

Есть невидимая нить от Ди Марии и Фалькао до Неймара и Погба, которая приводит нас к выводу, что там, где бренд отдельного игрока становится чрезмерно важным, футбол отходит на второй план или вообще заканчивается. Другими словами — краткосрочная выгода не означает долгосрочный успех там, где она важнее всего — на поле. 0