ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Погба, Неймар, Гризманн. Бренд — не всегда гарантия качества

    Звездные футболисты помогают клубам зарабатывать, но это не всегда оправданно

    Манчестер Юнайтед Футбол Англии Англия. Премьер-лига ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Барселона Примера Футбол Испании Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаПогба, Неймар, Гризманн. Бренд — не всегда гарантия качества Янис ХаджиНаследник «Карпатского Марадоны» Радость тульского «Арсенала»Старт дан. В Туле «Арсенал» ушел от поражения, проигрывая «Динамо»
  • 15:29
    • «Краснодар» подписал шведского форварда Берга
  • 11:17
    • Анюков вернулся в «Крылья Советов»
  • 10:03
    • «Шанхай Шеньхуа» готовит улучшенное предложение «Спартаку» по Фернандо
  • 08:00
    • Российские волейболисты разгромно уступили сборной США в Лиге наций
  • 21:59
    • «Арсенал» и «Динамо» не выявили сильнейшего в дебютном матче нового сезона РПЛ
  • 21:49
    • Федерер победил Надаля в полуфинале Уимблдона
  • 22:53
    • «Интер» купил у «Кальяри» полузащитника
    Все новости спорта
    Поль Погба
    Поль Погба
  • 30 000
    • Призы по промо WN2019Играть!
    Автор ESPN Марк Огден — о проблеме топ-клубов со звездами мирового футбола.
    В августе 2014 года «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с Анхелем Ди Марией, заплатив за его трансфер из «Реала» рекордные на тот момент для Великобритании 59,7 миллиона фунтов. Исследование, проведенное клубом показало, что активность пользователей в Google, связанная с аргентинским игроком, в день перехода Ди Марии увеличилась на 1111% по сравнению с трансфером игрока из «Бенфики» в «Реал» четырьмя годами ранее.

    По тем же данным, активность поиска в Google, связанного с Радамелем Фалькао, в день его перехода в «МЮ» из «Монако» увеличилась на 909% по сравнению с интересом к его трансферу из «Атлетико» в клуб Лиги 1 годом ранее.

    Радамель Фалькао
    globallookpress.com

    Эти цифры подчеркивали две вещи. Во-первых, «Манчестер Юнайтед» — это клуб, который может стать ракетным топливом для любого футболиста по части коммерции и популярности в соцсетях. Во-вторых, «МЮ» может позволить себе слишком часто поддаваться соблазну, при котором бренд игрока затмевает самый главный фактор — способность футболиста быть максимально эффективным на футбольном поле.

  • Продать нельзя оставить. Топ-клубы сами создали себе проблему
  • Большим клубам становится все сложнее избавляться от звезд, а топ-игрокам — переходить в другие команды
  • 26/06/2019

    • Спустя двенадцать месяцев после перехода в «МЮ» и всплеска в соцсетях Ди Мария и Фалькао покинули команду. Они так и не смогли продемонстрировать свою состоятельность, когда дело дошло до того, для чего их подписывали — голов и голевых передач. Уходили из клуба Фалькао и Ди Мария уже с меньшим числом поклонников, чем когда присоединялись к «МЮ».

    Анхель Ди Мария
    globallookpress.com

    Истории этих двух футболистов должны были предупредить «МЮ» и другие топ-клубы об опасности слишком большого веса бренда или репутации игрока. Через пять лет после этих трансферов футболисты с брендом стали еще большей проблемой. И этим летом страдает от этого не только «Манчестер Юнайтед».

    Поль Погба, который был признан SportsPro самым привлекательным для маркетинга спортсменом в 2018 году, теперь является игроком, из-за публичных высказываний которого покинуть команду, «МЮ» испытывает сильную изжогу.

    Поль Погба
    globallookpress.com

    ПСЖ пришлось иметь дело со своей суперзвездой — Неймаром. В начале недели бразилец не прибыл на тренировочный сбор команды — Неймар хочет вернуться в «Барселону». В то же время «Атлетико» заявлял о штрафе для неявившегося на тренировки Антуана Гризманна прежде чем тот наконец добился перехода в «Барселону».

    Погба, Неймар и Гризманн — игроки мирового класса с сопоставимым по уровню брендом. Многие в «МЮ» и ПСЖ могли бы сказать, что Погба и Неймар не выкладываются в матчах за свои команды на полную и не столь эффективны, как могли бы быть. Но если вы спросите сотрудников коммерческих департаментов, то там будут утверждать о том, что с каждым из этих футболистов связан большой успех.

  • Поворотный момент. Этим летом Сульшеру не позавидуешь
  • Возможный уход Погба — не самая большая проблема норвежского тренера
  • 10/07/2019

    • Гризманн обнародовал свое решение об уходе из «Атлетико» в социальных сетях еще в мае. Это возымело негативный эффект — за прошедшее между его объявлением и трансфером время он в значительной степени вынудил клуб и болельщиков отвернуться от себя.

    Антуан Гризманн
    globallookpress.com

    Погба ежедневно является предметом презрения со стороны болельщиков. Это результат его действий, связанных с его будущим на «Олд Траффорд» этим летом. В то же время в ПСЖ спортивный директор клуба Леонардо признал, что Неймар может уйти, если поступит подходящее предложение, так как у клуба уже заканчивается терпение.

    Теперь у клубов есть необходимость пожинать то, что они посеяли, когда подписывали Погба или Неймара.

  • Хитрые страсти по Гризманну
  • Почему разразился скандал вокруг его перехода в «Барселону»?
  • 06/07/2019

    • «МЮ» давно давал понять, что коммерческая составляющая при трансферах играет важную роль на «Олд Траффорд». Еще в 2012 году управляющий клуба Ричард Арнольд заявлял, что у «МЮ» есть «команда из двадцати пяти Джорджей Клуни». «Матчи нашей команды транслируются в 1,1 миллиарда домов по всему миру, и тогда думаешь — а какой фильм смотрят по 60 раз в год? Будь там хоть Джордж Клуни, хоть Бред Питт».

    Когда ПСЖ в августе 2017 года за рекордную сумму подписывал Неймара, в клубе объясняли это желанием добиваться прогресса. Тогда в ПСЖ заявляли, что «приход Неймара в семью "Пари Сен-Жермен" больше, чем когда-либо, говорит о целях клуба подняться на вершину мирового футбола».

    Неймар
    globallookpress.com

    С чисто футбольной точки зрения можно задаться вопросом — действительно ли коммерческий подъем и узнаваемость бренда, которые вызывают трансферы Погба и Неймара, стоили того для «МЮ» и ПСЖ? И что выиграл «Атлетико» от того, что помог Гризманну развить собственный бренд до такой степени, что теперь преждевременные заявления игрока создают проблемы для всех, с кем он связан?

  • Хитрые страсти по Гризманну
  • Почему разразился скандал вокруг его перехода в «Барселону»?
  • 06/07/2019

    • Есть невидимая нить от Ди Марии и Фалькао до Неймара и Погба, которая приводит нас к выводу, что там, где бренд отдельного игрока становится чрезмерно важным, футбол отходит на второй план или вообще заканчивается. Другими словами — краткосрочная выгода не означает долгосрочный успех там, где она важнее всего — на поле. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 2-8 июля
  • 08/07/2019 в 20:14
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Сочи»
  • 1.70
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Неожиданный сценарий для Мбаппе. Француз может изменить футбол
    • Вчера в 13:34     Лионель Месси
  • Удаление Месси затмило все. Аргентина нашла себя, Чили прощается с эпохой
    • 13:02 07/07/2019     Поль Погба
  • Трансферный дайджест. 2-8 июля
    • 20:14 08/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Килиан Мбаппе Футбол Неожиданный сценарий для Мбаппе. Француз может изменить футболКилиан Мбаппе является одной из главных звезд мирового футбола всего в 20 лет, а теоретически он может сильно повлиять на условия переходов игроков Вчера в 13:340
  • 16:30
    • Де Лигт станет самым высокооплачиваемым защитником чемпионата Италии
  • 16:14
    • Защитник «Ливерпуля» перенес операцию на руке
  • 15:57
    • Синхронистка Колесниченко завоевала золотую медаль на ЧМ по водным видам спорта
    Рафаэль Надаль и Роджер Федерер Теннис Уимблдон. Федерер оказался сильнее Надаля, в финале швейцарца ждет ДжоковичОбзор 11-го соревновательного дня на травяном турнире «Большого шлема» Вчера в 22:180
  • Экспресс дня

  • Начнет ли «Спартак» победой новый сезон РПЛ?
  • 2.76
    •
  • 15:44
    • «Урал» и «Уфа» назвали стартовые составы
  • 15:16
    • «СКА-Хабаровск» вдевятером удержал вничью в матче со «Спартаком-2»
  • 13:47
    • Кин может покинуть «Ювентус»
    Уход Икарди рискует навредить «Интеру» Футбол «Интер» рискует поплатиться за свою новую политикуЧем завершится межсезонье для клуба? Вчера в 05:280
  • 13:29
    • Влашич: ЦСКА сильнее, чем год назад
  • 13:15
    • Войнов подписал однолетний контракт с «Авангардом»
  • 11:51
    • «Барселона» готовит новое предложение по Неймару
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие