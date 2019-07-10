Поворотный момент. Этим летом Сульшеру не позавидуешь

Уле-Гуннар Сульшер достаточно долго знаком с футболом топ-уровня, поэтому наверняка способен предвидеть поворотный момент. Сейчас у главного тренера «МЮ» не должно быть никаких сомнений в том, что в ближайшее время ему придется столкнуться с определенными трудностями. Норвежец борется за доверие — как в раздевалке команды, так и среди болельщиков. И речь идет не только о ситуации с Полем Погба.

Для «Манчестер Юнайтед» теперь стало нормой то, что их предсезонная подготовка проходит на фоне какой-либо бесконечной саги. В понедельник команда Сульшера приземлилась в Перте, где проведет первый этап подготовки к новому сезону, в рамках которой их ждет тур по Австралии, Сингапуру и Китаю. И этим летом центральной фигурой в мыльной опере «МЮ» гарантированно будет Поль Погба.

Полузащитник сборной Франции, на выходных размевший в соцсетях видео, на котором занимается бегом в центральном парке Нью-Йорка, ранее уже говорил о стремлении к «новому вызову» в летнее межсезонье. А агент француза Мино Райола на прошлой неделе подтвердил, что его клиент хотел бы покинуть «МЮ» до начала сезона 2019-2020.

Поль Погба globallookpress.com

«МЮ» настаивал на том, что Погба не продается. Но источники сообщили ESPN о том, что Сульшер и его тренерский штаб были готовы к публичной «войне» между клубом и игроком, понимая, что каждое решение и каждый комментарий для СМИ должны быть тщательно взвешены и должны выглядеть так, что клуб сохраняет какой-то элемент контроля над ситуацией.

Но сага имени Погба, возможно, станет легкой частью этого лета для Сульшера. Если тренер убедит француза остаться, то ему удастся сохранить своего лучшего игрока. Но если Погба решит уйти, то тренер «МЮ» мгновенно получит поддержку фанатов, которые уже устали от 26-летнего полузащитника и его периодически невыразительных выступлений на поле, а также приводящего в ярость поведения за его пределами.

Источники сообщили ESPN, что Погба также не пользуется всеобщей популярностью среди игроков команды. Некоторых футболистов раздражает то, что футболист, за которого заплатили 89 миллионов фунтов, неспособен оправдать репутацию одного из лучших полузащитников мира.

Но наряду со скептицизмом в отношении неспособности или нежелания Погба проявлять себя лучше, определенная группа игрока также хочет видеть больше от Сульшера и его тренерского штаба. Футболистам важно понимать, что команда движется в правильном направлении.

Один из знакомых с ситуацией источников рассказал ESPN, что в феврале, когда Сульшер еще был непобежденным у руля «МЮ», среди легионеров команды были опасения, что подход норвежского тренера был «слишком британским».

Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

Тот же источник утверждает, что на прошлой неделе тренировочный режим команды был в стиле «беги, беги и еще раз беги». Игрокам пришлось тренироваться по два раза в день на первой неделе предсезонной подготовки после решения Сульшера начать ее 1 июля.

Жалобы на тяжелую нагрузку на тренировках вряд ли получат отклик у Сульшера и его тренеров. В мае ESPN стало известно, что норвежец и его ассистент Майк Фелан были встревожены плохой физической готовностью команды, когда приняли ее после увольнения Жозе Моуринью в декабре.

Сульшер и Фелан полны решимости улучшить физическую готовность игроков и сделать этот элемент подготовки приоритетным, поэтому, вероятно, на протяжении первой недели турне по Австралии к игрокам будут предъявляться повышенные требования.

Однако стоит напомнить, что одной из первых ошибок, допущенных Дэвидом Мойесом во время его десятимесячного правления в «Юнайтед» в сезоне 2013-2014, было слишком повышенное внимание к физической форме команды, а не к той же работе над техникой. И шотландцу так и не удалось убедить игроков в необходимости делать упор на физику.

Кроме этого, Сульшер отправился в Австралию, понимая, что Погба — не единственный игрок команды, который хочет уйти. Ромелу Лукаку стремиться перебраться в «Интер», Давид Де Хеа продолжает сопротивляться попыткам «МЮ» заключить с вратарем новый контракт, а Неманья Матич осведомлен об интересе «Интера» и «Милана» и готов покинуть «Олд Траффорд» в случае подходящего предложения.

Неманья Матич globallookpress.com

В январе «МЮ» позволил Маруану Феллаини уехать в Китай, а летом команду в статусе свободных агентов покинули Антонио Валенсия и Андер Эррера. И прямо сейчас команда Сульшера, возможно, даже слабее, чем в тот момент, когда норвежец возглавил ее. Пока что «МЮ» усилился только юношей из «Суонси» Дэниелом Джеймсом, а также правым защитником «Кристал Пэлас» Аароном Ван-Биссакой.

Попытки подписать полузащитника оборонительного плана после того, как в прошлом сезоне «МЮ» показал худший результат по пропущенным голам в АПЛ в истории, пока что не увенчалась успехом. Интерес к игроку «Ньюкасла» Шону Лонгстаффу пока не увенчался предложением, несмотря на то, что после ухода Рафы Бенитеса «сороки» находятся в состоянии перемен.

После печального завершения сезона 2018-2019, когда «МЮ» выиграл всего два из двух последних двенадцати матчей во всех турнирах, Сульшер не мог избежать давления в летнее межсезонье. Он уже находится в невыгодном положении из-за Погба, а также сомнений некоторых игроков «МЮ» и отсутствия возможности внести более существенные изменения в состав команды.

То, что произойдет в Австралии, Сингапуре и Китае в течение следующих двух недель, будет иметь решающее значение для Сульшера и его надежд на достижение успеха на «Олд Траффорд». 0