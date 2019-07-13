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    Наследник «Карпатского Марадоны»

    Кто такой Янис Хаджи?

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    Янис Хаджи
    Янис Хаджи
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    Яниса Хаджи называют одним из самых многообещающих талантов в Европе. Рассказываем о новом имени в футболе.

    Его отец — тот самый Хаджи

    Начнем с того, что вам не просто так показалась эта фамилия знакомой, ведь его отец — легендарный Георге Хаджи. Янису, безусловно, есть, чему соответствовать, поскольку его отец считался одним из лучших игроков в Европе в 1980-х и 1990-х годах, а также величайшим игроком Румынии всех времен. Он играл как за «Реал», так и за «Барселону», а также за «Галатасарай», занимая то же амплуа, что и Янис с культовым номером «десять» на футболке.

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    • Более того, отец и сын в настоящее время работают вместе — поскольку Георге в настоящее время управляет и тренирует «Вииторул» из Констанцы, основателем которого он стал в 2009 году. В 2014 году Янис присоединился к нему там же, и его стиль схож на манеру игры отца — особенно в том, что ему комфортно использовать обе ноги.

    Он не заиграл в «Фиорентине»

    В сезоне 2016/17 Хаджи перешел в «Фиорентину» за 2 млн евро, но в Италии все сложилось не так, как он надеялся. Полузащитник сыграл только в двух матчах, прежде чем вернулся домой в «Вииторул» за аналогичную плату, где он восстановил свою уверенность и форму. Тогдашний наставник «Фиалок» Стефано Пьоли никогда не сомневался в технике проспекта — это был скорее вопрос физических данных.

    Не удивительно, что Георге всегда находил такие проблемы в его сыне смешными, утверждая, что игра его чада — как и его собственная — основана на мозгах, а не на мускулах. И таковым было его возрождение на родине, что плеймейкер был номинирован на награду лучшему молодому игроку Европы «Golden Boy» в том сезоне, что является отличной пометкой для его пока небольшого резюме.

    Он отличается лидерскими качествами

    Георге, очевидно, очень верит в своего сына — «Карпатский Марадона» наградил его капитанской повязкой в юном возрасте 20 лет. В прошлом сезоне Хаджи привел свою команду к победе в Кубке Ромынии, заработав квалификацию во второй квалифайраунд Лиги Европы следующего сезона. Команда также участвовала в данном турнире и в этом году — Янис забил один мяч в четырех матчах.

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    • Подобная ответственность, похоже, не повлияла на общую форму Хажи-футболиста — он отличился десятью голами и шестью результативными передачами в 31 поединке в прошлом сезоне, доказав, что у него есть все, что нужно, чтобы вести за собой партнеров.

    Он стал одним из героев Евро-2019 U21

    Молодежная сборная Румынии с сыном «Карпатского Марадоны» в составе удачно провела недавний чемпионат Европы U21. В стартовом поединке группы против Хорватии тот помог выиграть 4:1, забив один из мячей. Во втором туре команде удалось шокировать Англию, где Янис снова отличился взятием ворот, а его коллектив победил 4:2.

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    • После ничьей с Францией (0:0) сборная сумела пробиться в полуфинал турнира, оставив за бортом тех же британцев и хорватов. Тем не менее, уже в плей-офф ей суждено было проиграть Германии с результатом 2:4, хотя по ходу матча румыны вели 2:1.

    Он имеет потенциал для игры на топ-уровне

    Хаджи, безусловно, весьма талантлив и уже начал раскрывать свой потенциал. Помимо того, что он двуногий, он умен, у него отличное видение поля и при этом силен ментально. Ведь все время, что он в футболе, Янис борется с ожиданиями, которые всегда связаны с наличием знаменитого отца.

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    • Логично, что на румынского проспекта быстро нашлись претенденты. Говорили про лондонский «Арсенал» и московский «Спартак», чье предложение называлось наиболее выгодным. Тем не менее, его успел подписать бельгийский «Генк», где новичок, скорее всего, заменит украинца Руслана Малиновского.

    Похоже, что пройдет совсем немного времени, и Хаджи снова пойдет на повышение, после чего имеет все шансы добиться большого успеха. Для этого у него есть талант, характер и неизменная поддержка отца с опытом выступлений на топ-уровне. 0

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