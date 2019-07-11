Тихое лето «Ливерпуля». Трансферы — не в приоритете у Клоппа

Болельщикам «Ливерпуля» можно простить то, что в ходе текущего межсезонья они завидуют своим соперникам по АПЛ. «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» уже совершили рекордные для себя трансферы, «Манчестер Юнайтед» также тратит деньги. Даже «Челси» использовал лазейку в своем запрете на трансферы, чтобы выкупить у «Реала» контракт Матео Ковачича за 40 миллионов фунтов.

Но на «Энфилде» царит тишина. В прошлом месяце из «Зволле» в «Ливерпуль» перешел 17-летний нидерландский защитник Сепп ван ден Берг, но больше «красные» пока не подписали никого. До закрытия трансферного окна остается всего четыре недели, и все выглядит так, что «Ливерпуль» не будет щедро тратить деньги.

Отсутствие активности является источником разочарования для некоторых. «Ливерпуль» провел выдающийся прошлый сезон, выиграв Лигу чемпионов и добившись рекордного для клуба результата по набранным очкам в АПЛ. Но их успех во многом обязан предшествующим ему трансферам. Алиссон Беккер и Вирджил ван Дейк преобразили защиту, Фабиньо, Наби Кейта и Джердан Шакири усилили полузащиту.

Алиссон Беккер globallookpress.com

Искушение состоит в том, чтобы предполагать, что дальнейший прогресс команды требует дальнейших расходов. Однако в этом году обстоятельства складываются иначе. Во-первых, хотя на некоторых позициях и есть место для большей глубины, в стартовом составе «Ливерпуля» очень мало слабых мест. Проблемные позиции ранее уже были заполнены. И сейчас в составе только два игрока, которым за 30 лет.

Столь же значимой является важность «химии» между игроками в этом составе «Ливерпуля». Алиссон называл командный дух «самой сильной стороной» «красных» в прошлом сезоне. Клопп придерживается того же мнения.

«Те игроки, которые у нас есть — особенные. Отношения в команде становились все лучше, лучше и лучше благодаря нашему собственному опыту, тому, что мы делали вместе, тому, что мы хотели сделать, тому, как мы справляемся с моментами, когда все было не так красиво, как хотелось бы», — говорил Клопп в мае.

«Мы не смогли бы набрать 94 очка со случайной группой футболистов. У нас действительно особенные игроки, и именно поэтому мы находимся там, где мы есть», — добавил главный тренер «красных».

Юрген Клопп и игроки «Ливерпуля» globallookpress.com

Отношение Клоппа к тратам на трансферном рынке изменилось с тех пор, как в 2016 году он заявлял, что никогда не потратит на одного игрока столько, сколько было заплачено за Поля Погба. Однако он продолжает ставить силу коллектива выше отдельно взятых персоналий. Его любимая система контр-прессинга требует единения, понимания и непоколебимой приверженности со стороны каждого футболиста.

Клоппу потребовалось время и ему потребовалось много работы, чтобы выстроить это в «Ливерпуле». Новые трансферные подписания тщательно рассматривались не только с точки зрения их профпригодности на поле, но и с точки зрения их характера.

Именно поэтому «Ливерпуль» не стал отказываться от основных целей — таких, как ван Дейк и Кейта. Клопп является сторонником терпения. Он предпочтет подождать, нежели спешить с очередным трансфером, который может нарушить баланс и гармонию в его команде.

Такое благоразумие на трансферном рынке принесло свои плоды — количество успешных трансферов с первого полноценного сезона Клоппа в «Ливерпуле» значительно превышает число неудачных.

Но также это добавляет клубу трудностей в поисках запасного левого защитника или резервного форварда этим летом. Любой потенциальный новичок должен идеально подходить команде, не считая того, что ему придется принять ограниченное игровое время.

Поэтому неудивительно, что Клопп ищет решения внутренне. Немец всегда стремиться указать на то, что прогресс «Ливерпуля» в последние годы связан как с тем временем, которое игроки уже провели вместе на тренировочном поле, так и с новыми трансферами.

Юрген Клопп globallookpress.com

«Задача заключается в том, чтобы улучшить команду, и есть много способов сделать это», — говорил Клопп в апреле.

Предсезонка неоценима в этом смысле, и в этом году в состав команды вернутся несколько игроков, которые значительную часть прошлого сезона провели в лазарете. В частности, Алекс Окслейд-Чемберлен.

Скорость и дриблинг игрока сборной Англии добавят полузащите «Ливерпуля» новое измерение. Он настолько универсален, что также может сыграть в атакующем трио. Вернувшись на поле после травмы колена в конце прошлого сезона, теперь Окслейд-Чемберлен должен набрать обороты к началу нового сезона.

Алекс Окслейд-Чемберлен globallookpress.com

Адам Лаллана также здоров после травматичного сезона. Плюс есть Джо Гомес. Защитник получил перелом ноги в декабре и пропустил несколько месяцев. Его возвращение очень важно для Клоппа. Кроме того, что Гомес может конкурировать в центре обороны с добившимся прогресса Джоэлем Матипом, он также может действовать на позиции фуллбэка.

«После проблем, которые были у них в прошлом году, если эти парни смогут оставаться здоровыми, для команды многое изменится в лучшую сторону, потому что это качественные футболисты», — сказал недавно Клопп.

Надежда заключается в том, что усиление конкуренции за места в составе поможет всем добиться прогресса, включая того же Кейта. 24-летний полузащитник провел не самый убедительный сезон в Англии, но не так давно его считали одним из лучших хавбеков Бундеслиги. Адаптация к АПЛ была непростой, но теперь он должен стать сильнее.

Наби Кейта globallookpress.com

Еще одно имя, которое упомянул Клопп — это Райан Брюстер. 19-летний нападающий впечатлил своей игрой за клубную академию и может похвастаться результативной игрой в юношеских командах сборной Англии. Он уже был немного вовлечен в основной состав, а теперь, после ухода Дэниэла Старриджа, получил возможность закрепиться там.

Клопп надеется, что Брюстеру удастся сделать это. И его недавние комментарии говорят о том, что он не собирается искать подкрепление для атаки где-то еще. «Брюстер — действительно большой талант. Мы с нетерпением ждем встречи с ним на тренировках и планируем для него важную роль», — сказал Клопп.

Райан Брюстер http://globallookpress.com

И Брюстер — не единственный игрок, который настроен сделать серьезный шаг вперед. В числе юношей, которые участвовали в предсезонных тренировках команды — защитники Андерсон Арройо и Ки-Яна Хувер, полузащитник Кертис Джонс, нападающие Гарри Уилсон и Бен Вудберн. Есть еще много тех, кто надеется произвести впечатление на Клоппа в ближайшие недели.

Для Клоппа молодежь — один из важнейших элементов в его тренерской философии. Трансферная дейятельность «Ливерпуля» подчеркивает акцент на долгосрочном планировании, а не краткосрочных решениях. Ван ден Берг пришел в «Ливерпуль», будучи неизвестным футболистом, но его считают одним из лучших защитников Европы своего возраста, он уже был вовлечен в первую команду.

Юрген Клопп и Сепп ван ден Берг twitter.com/LivEchoLFC

Согласно сообщениям, вскоре к ван ден Бергу может присоединиться Харви Эллиотт из «Фулхэма». Вингер, который в возрасте 16 лет и 30 дней стал самым молодым игроком в истории АПЛ, когда в мае вышел на замену в матче против «Вулверхэмптона». Он предпочел переход в «Ливерпуль» возможным трансферам в «Реал» или ПСЖ.

Как и от ван ден Берга, от него не будут ждать немедленного влияния на игру команды. Но «Ливерпуль» в настоящий момент уже является хорошо выстроенной командой. Их задача состоит в том, чтобы будущее было таким же светлым. 0