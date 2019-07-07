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    Родина Салаха. Нагриг держит связь с одним из лучших футболистов мира

    Форвард «Ливерпуля» не забывает о месте, в котором родился и вырос

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    Фреска с изображением Мохамеда Салаха
    Фреска с изображением Мохамеда Салаха
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    Госпожа Амене сидит на ступеньках возле молодежного центра в Нагриге. Глядя на пыльное футбольное поле перед собой, она вспоминает одного конкретного футболиста, игравшего там два десятилетия назад, пишет журналист ESPN Ник Эймс.
    «Конечно, я видела, как он играл здесь. Он был воспитанным мальчиком. Не могу сказать ничего плохого о Мохамеде Салахе», — говорит она.

    В наши дни молодежный центр носит имя Салаха. На стене, обращенной к полю, красуется фреска с его изображением, на которой он одет в красную футбольную форму.

    Небольшой поселок на севере Египта

    Население Нагрига не достигает и девяти тысяч человек. Чтобы добраться сюда, нужно проехать из Каира около 80 миль на север вглубь дельты Нила на мощном автомобиле, и эта дорога явно не для слабонервных. Те, кто решился проехаться по этому пути, совершают что-то похожее на паломничество: Нагриг — место, где один из лучших футболистов мира сделал свои первые шаги. В стране, где его культ пронизывает все слои общества, это, по сути, священное место.

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    • Впрочем, вы об этом даже не узнаете, когда будет колесить между рисовыми полями и животноводческими фермами. По мере приближения к отдаленной части северного Египта дороги будут становиться все более коварными.

    Люди здесь полагаются на сельское хозяйство, позволяющее заработать на жизнь, и это хорошо чувствуется после шумной столицы. В этих местах население обходится простотой. И все же Нагриг получил необыкновенную выгоду за счет того, что местный мальчишка на местных камнях и гравии начал свое большое путешествии в мир футбола.

    Вечером воскресного дня в конце июня улицы Нагрига почти пустынны. Здесь есть лишь одна крупная магистраль, вдоль которой есть несколько кафе, которые открыты для всех, кто вдруг случайно остановится. Группа подростков неподалеку бьет по мячу, и есть лишь один способ преодолеть языковой барьер. «Мохамед Салах!» — лучший девиз для любого иностранца, способный мгновенно сделать тебя своим в этой небольшой коммуне.

    Помощь от фонда Салаха

    На площади рядом со скромной больницей идут приготовления к свадьбе. В медицинском учреждении находятся два аппарата для диализа почек, приобретенные Салахом, а также ряд другого оборудования, покупку которого он профинансировал.

    Рядом находится школа для девочек, строительство которой он инициировал. Тут же религиозный институт, возведенный в 2017 году при участии Салаха. Он руководит специальным благотворительным фондом, призванным влить новую жизнь в то место, где он вырос.

    Прямо за углом пустует громоздкий четырехэтажный дом. Когда-то в нем и жила семья Салах.

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    • «Он был моим соседом, его дом находился рядом с моим, так что я его хорошо знаю», — говорит госпожа Амене, которая работает в молодежном центре и наблюдает за тем, как новое поколение Нагрига, преимущественно играющее в футболках «Ливерпуля», идет по стопам своего кумира.

    Футбольное поле в Нагриге

    Около 20 из них в какой-то момент собрались на поле, но не потому, что хотели играть в футбол, а больше из любопытства к зарубежным гостям. Однако госпожа Амене держит их под контролем: малейший намек на то, что может походить на наглость встречается щелчком пальцев, который приводит ребят в чувство. Дисциплина в этом месте является краеугольным камнем, и у жителей есть идеальный пример для подражания.

    Тернистый путь к успеху

    Любой, кто пытается вернуться отсюда в Каир, с большим уважением относится к Салаху. История сейчас хорошо известна: обычно он уходил из школы в 9:00 после двух уроков, а затем ехал в столицу на пяти автобусах, чтобы потренироваться с командой «Аль-Мукавилюн», к которой он присоединился в подростковом возрасте. Эта поездка утомляет с первого раза, а он преодолевал эти неровные дороги и стоял в пробках Каира пять дней в неделю. Как рассказал один из его бывших тренеров, эти жертвы могли не окупиться.

    Саид Эль-Шишини тренировал Салаха в командах U16 и U17. Первоначально ему было трудно поддерживать игрока, который фактически был пятым выбором на позиции левого защитника.

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    • «Многие тренеры говорят, что именно они сделали его знаменитым, но таковым был я, поскольку перевел его на другую позицию», — сказал Эль-Шишини в интервью ESPN.

    «Он не был игроком основного состава, поэтому я, видя его скорость, перевел его на позицию правого вингера. Вскоре после этого у нас состоялся матч против ЕНППИ, в котором мы победили 4:0. У Салаха было три шанса забить, но он ими не воспользовался. После игры я зашел в раздевалку и заметил, что он плачет. Я спросил причину, а он сказал, что это из-за того, что не смог забить ни одного гола. Я сказал ему, что в следующем сезоне он станет лучшим бомбардиром, и он действительно забил сразу 30 мячей», — подчеркнул Эль-Шишини.

    Надежда на будущее

    Салах старается не оглядываться назад, но не забывает о Нагриге, являясь постоянным гостем поселка. Здесь нет пятизвездочных отелей, закрытых сообществ или эксклюзивного пригорода для богачей. Он просто ежегодно возвращается сюда на Рамадан, хотя в начале лета все же пожаловался на «неуважение», когда масса местных журналистов и фанатов по позволила ему поехать в местную мечеть на Ид-аль-Фитр в конце священного месяца.

    В населенном пункте такого размера каждый имеет какую-то связь с Салахом. Когда я готовился покинуть Нагриг, высокий пожилой мужчина пригласил меня в свой дом на чай. Оказывается, это дядя Салаха по браку по имени Мустафа. «Мохамед очень добр к нам», — говорит он. Некоторые суперзвезды забывают о родных местах, но Салах старается всегда быть рядом с Нагригом.

    Это означает, что у детей, бегающих по полю под бдительным взглядом госпожи Амене, есть надежа на успешную и здоровую жизнь, даже если они не добьются того же ошеломляющего спортивного успеха.

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    • На прошлой неделе здесь все смотрели по телевизору, как Салах наслаждался отличным финишем группового этапа домашнего Кубка африканских наций после матча против ДР Конго.

    Несколько часов спустя Салах спровоцировал волну дискуссий, публично призвав дать второй шанс полузащитнику сборной Египта Амру Варду, который был исключен из состава из-за сексуальных домогательств. Он добился своего, но у футбольных фанатов мнения разделились.

    В любом случае Салах держит всю страну на ладони до такой степени, что не имеет аналогов в современном футболе. Главное, что жители Нагрига имеют дополнительное чувство, что его успех частично принадлежит им. 0

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