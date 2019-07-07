«Локо» и «Зенит» выдали шоу. Трофей «красно-зеленым» принес Миранчук

В матче за Суперкубок России «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:2. Героем встречи стал Алексей Миранчук, оформивший дубль в концовке второго тайма в течение всего трех минут. Мы решили узнать, что об этой игре написали СМИ.

Отличный старт сезона

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин поблагодарил команды за то, что они действительно настроились на серьезную борьбу, а не отбывали номер на поле.

«Скажите честно, многие ли ожидали чего-то подобного? Все-таки Суперкубок — турнир со странным статусом. Вроде как и трофей, которым всегда можно козырнуть в конце сезона, а вроде как игра, предваряющая официальные.

Но "Зенит" и "Локомотив" рубились всерьез. И в стыках ноги не убирали, и судье Сергею Лапочкину пихали, если что-то не нравилось. Себастьян Дриусси и Дмитрий Живоглядов и вовсе потолкались в первом тайме, не поделив мяч после того, как тот ушел в аут. А Ярослав Ракицкий без зазрения совести срубил соперника, обидевшись на то, что Лапочкин, по его мнению, мгновением раньше просмотрел фол против него. Магомед Оздоев и вовсе "наработал" на удаление. С товарищеским настроем так себя не ведут.

Оно и понятно. Для "Локомотива" это был третий матч за Суперкубок подряд и четвертый за последние пять лет. И все их "железнодорожники" проиграли. Тут уж даже у самых равнодушных взыграет самолюбие и желание взять-таки заколдованный трофей, каким бы статусом тот ни обладал. Нынешний же "Зенит" еще голоден до побед — для многих прошлогоднее чемпионство стало первым большим успехом. Пресыщение еще не наступило.

Все вместе эти факторы подарили нам отличный футбол. До прошлосезонного шедевра "Краснодар" — "Зенит" он все же не дотянул, но настроение перед стартом чемпионата создал отличное», — подчеркивает Гирин.

Маленькое чудо от Миранчука

Автор «Советского спорта» Захар Мощенко выделил в составе «Локомотива» Алексея Миранчука, забившего столь важные два гола в концовке игры.

«Московский "Локомотив" сумел доказать, что и с Питером можно бороться и даже побеждать. Неким сигналом для "железнодорожников" послужила замена Азмуна на Луку Джорджевича: Семак решил гроссмейстерски удержать победный счет, но не учел того, что опыт Семина и его умение придать команде дополнительный эмоциональный заряд способны творить чудеса.

Именно такое маленькое чудо сотворили "красно-зеленые" в течение трех минут в концовке встречи, когда Алексей Миранчук заложил два классных гола в ворота Лунева. "Локо" на этом отрезке не на шутку раскочегарился и просто летел на всех парах, сметая соперника. Москвичи могли забить еще пару мячей, а самым ярким из этих эпизодов стало попадание Эдера в штангу.

В итоге именно подопечные Юрия Семина заслуженно подняли над головой первый трофей сезона. И впервые — с третьей попытки — одолели "Зенит" в матчах за Суперкубок», — считает Мощенко.

Дальние удары

Редакция «Чемпионата» после просмотра матча за Суперкубок обратила внимание на то, как часто в России бьют по воротам издали, что делает футбол более зрелищным.

«В чемпионате России за годы, пока в Европе средняя точка удара неумолимо приближалась к лицевой линии, стало действительно достаточно исполнителей, которые могут качественно пробить из-за пределов штрафной. Именно поэтому у нас достаточно зрелищных голов при не самом зрелищном качестве игры, именно поэтому, насколько мне известно, "Дальние удары" — одна из любимых инстатовских характеристик в наших клубах при поиске новичка выше оборонительной линии.

Победный мяч в матче за Суперкубок был забит ударом из-за пределов штрафной. Конечно, это подгонка под мой тезис, но вы понимаете, о чём я говорю. Когда во второй половине тайма вылезли наружу все объяснимые для этого времени сезона физические проблемы, дальние удары стали оружием.

А лучше всего об игре говорят как раз те отрезки, когда команда действует на пределе физических сил», — говорится в материале.

Все могло быть иначе

Станислав Горин в своем блоге на Soccer.ru провел аналогию между Деле Алли и участниками матча за Суперкубок.

«В актуальных аналогиях команды сегодня немного напоминали Деле Алли по динамике действий. Вчера хавбек "шпор" на праздновании дня рождения девушки перепил и на пляже потерял сознание от перегрева. А сегодня, чтобы показать Почеттино, что умеет пить, Деле опубликовал видео, где накручивает километры на беговой дорожке.

Гаскойн и компания понимающе улыбнутся, увидев фокус. В возрасте Деле можно гулять, проспаться и пахать дальше, этот бег не значит, что англичанин не хулиганил накануне. "Зенит" и "Локомотив" сегодня были как Алли. Сначала потеряли сознание первые — дебют был за командой Сёмина. Но потом его команда вырубилась, а Семака — проснулась. Но в концовке снова поменялись — "Зениту" не хватило сил на ровную концовку.

А вот Алексей Миранчук выступил отрезвителем для "железнодорожников". Чемпиону навредила замена Азмуна — мог из ничего придумать гол. А вот "Локомотив" отработал правильно, и красная Оздоева служит символом того, что "Зенит" напортачил после 75-й минуты. А ведь сам "Локомотив" был близок к поражению — могли пропустить третий, вспомните сэйвы Гильерме, был близок к ничьей в основное.

Но Алексей Миранчук полновесно ответил на дубль Азмуна. Если так продолжат — оба в ближайшем будущем сменял клубы на иностранные. Обе команды порадовали голевыми решениями и атаками, финал Суперкубка получился сказочным с точки зрения сценария и зрелищности. Поздравляем "Локомотив" — впервые с 2005 года выиграли этот трофей, после четырех поражений подряд», — отмечает Горин.

Зависимость «Зенита»

Обозреватель Rusfootball.info Иван Долинин убежден, что «Зенит» не смог выиграть во многом из-за того, что сильно зависит от игры Сердара Азмуна и Вильмара Барриоса.

«Как мы уже сказали, "питерцы" и с Сердаром на поле не всегда были восхитительны. Но нельзя не отметить, что именно с участием иранского нападающего были связаны самые опасные моменты у ворот Гильерме. Практически в каждой атаке "Зенит" нацелен на то, чтобы найти в чужой штрафной или рядом с ней своего главного на данный момент форварда. Безусловно, хорошо, что сегодня команде Семака удалось дважды помочь Азмуну забить, но должен быть и какой-то иной план действий. В какой-то день у Сердара может не пойти игра, а в какой-то момент он может оказаться на скамейке запасных. И матч за суперкубок показал, что на данный момент у "Зенита" есть большая зависимость от иранца — без него футболисты словно не знают, что делать.

Впрочем, не менее важной является и другая зависимость, о признаках которой мы можем сегодня поговорить. Новичок зимнего трансферного окна Барриос не смог сыграть против "Локо" из-за занятости на Копа Америка. И это сильно сказалось на "Зените". Ни Нобоа, ни Ерохин даже близко не смогли заменить колумбийца по качеству игры при обороне. У "Локомотива" было очень много пространства в центре поля, чем он активно пользовался. Собственно говоря, все три гола в ворота Лунева так или иначе пришли при попустительстве опорников. В первом — Нобоа не смог помешать Жемалетдинову, во втором — Крыховяк спокойно управлял атакой без прессинга со стороны соперника, в третьем — Миранчук и Смолов вновь без особого труда разыграли стеночку и приблизились к чужой штрафной через самый центр.

Весной при Барриосе такой свободы действий "Зенит" своим оппонентам не позволял. После того, как Вильмар вернется в клуб, посмотрим, будет ли он так же хорош в новом сезоне. Впрочем, не стоит исключать, что колумбиец может сменить команду. По крайней мере, сам Семак признавался, что игрок будет отпущен в случае, если поступит предложение, которое устроит все стороны», — замечает Долинин.

Сонные мухи Семака

Редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков считает, что поражение в Суперкубке может негативно отразиться на петербургском клубе.

«Нельзя сказать, что "Зенит" наплевательски отнесся к Суперкубку России. Напротив, старался поддержать реноме чемпиона, хотел выиграть трофей, но команда банально не готова. Тот случай, когда домохозяйки, посмотрев матч, скажут: "Что-то они как сонные мухи". Семак все прекрасно видел — и разрывы, и отсутствие прессинга, и низкие скорости, и отсутствие комбинаций в последней трети матча. Тут надо разобраться, как они договаривались играть и как команда может играть. Вернее, могла. Потому что Суперкубок уже проигран. И шут бы с ним. Просто Суперкубок хорош тем, что его можно выиграть за один матч. Взять — и положить трофей в копилку. Никто не хотел его проиграть: зачем готовиться, ехать в Москву, ночевать в гостинице, бегать по полю два тайма — чтобы проиграть, что ли?

И вот в этом плане настроя, заряженности, бешеного желания выиграть не хватило. "Физики" не хватило — это понятно. Но и концентрации, дисциплины, самоотдачи тоже не хватило. Все это вместе с проигранным трофеем ляжет на негативный фон, сложившийся вокруг клуба в истории с Алексеем Суторминым. Хотя "Зенит" в ней не больше других виноват, если виноват, тут разбираться надо. Но болельщики других клубов злорадствуют, не особо разбирая, в чем тут дело. Сейчас поводов для зубоскальства еще больше.

А так-то ничего страшного, да. Ну, мухи. Ну проиграли. Всего лишь Суперкубок. Трофей не самый важный. Осадочек остался», — говорит Легков. 0