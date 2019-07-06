Пустое кресло вместо владельца. «Арсенал» лег в дрейф, и это надолго

Кто-то может предположить, что в предложении «Арсенала» размером в 40 миллионов фунтов за Вилmфрида Заа могла быть какая-то логика. Может быть, это только первый этап переговоров, или, может, попытка продемонстрировать амбиции клуба для недовольных фанатов.

Но реальность такова, что «Арсенал» предложил примерно половину рыночной стоимости за игрока, который только в августе прошлого года подписал с «Кристал Пэлас» новый пятилетний контракт. И «Арсенал» предложил эти деньги клубу, который только что выручил 50 миллионов фунтов за Аарона Ван-Биссаку.

Кажется, что этим предложением «Арсенал» лишь раздражает «Кристал Пэлас», дает ложную надежду своим болельщикам и показывает Заа, что клуб не слишком-то серьезно относится к его подписанию.

Вильфрид Заа globallookpress.com

В то же время это кажется весьма уместной историей для «Арсенала» в его нынешнем положении. Такие торги за футболиста выглядят отчаянным шагом клуба, который делает предложение, заведомо понимая, что потерпит неудачу. А делает его, так как понимает, что должен хотя бы что-то сделать.

Это похоже на человека, который идет в ювелирный магазин, имея в кармане 500 фунтов стерлингов, и надеется купить кольцо за 5 тысяч фунтов, отчаянно пытаясь спасти свой брак.

«Арсенал» сам загнал себя в угол. Их поражение от «Челси» в финале Лиги Европы со счетом 1:4 было не просто поражением от принципиального соперника — оно стало отражением того, каким «Арсенал» был на протяжении последних лет: пассивным, обескровленным, неуверенным в себе и столкнувшимся с отсутствием лидерства.

«Челси» — «Арсенал» globallookpress.com

В чем-то можно обвинить Унаи Эмери, в чем-то — игроков, но на самом деле корни недомогания «канониров» уходят гораздо глубже, и ответственность лежит не только на тех, кто выходит на поле.

После того финала Эмери нашел нотку оптимизма, когда общался со СМИ. Он заявил, что без Лиги чемпионов клубу будет проще работать на трансферном рынке в летнее межсезонье. Он также утверждал, что молодежь приобрела необходимый опыт, и был непреклонен в том, что, несмотря на разочаровывающий конечный результат, команда, безусловно, движется в правильном направлении.

Унаи Эмери globallookpress.com

Но даже самый наивный фанат вряд ли поверит в то, что это на самом деле так. И изменится ли что-либо в сезоне 2019-2020?

Мягко говоря, «Арсенал» — команда без баланса. У этой команды есть два блестящих нападающих в лице Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта. Но при этом она умудрилась отпустить свободным агентом Аарона Рэмзи. У «Арсенала» есть Месут Озил и Генрих Мхитарян — сразу два больших игрока на позицию «десятки», что очень нелогично, учитывая их солидные зарплаты. У «канониров» также есть коллекция дорогих защитников, которые не умеют защищаться. Шкодран Мустафи — наиболее очевидный пример.

Ситуация на поле выглядит грустной, но это абсолютно ничто по сравнению с тем, что происходит за его пределами. «Арсенал» начинал готовиться к уходу легендарного Арсена Венгера еще до того, как это произошло. Но эти планы не имеют ничего общего с тем, что происходит на «Эмирейтс» сейчас.

Тот человек, который должен был следить за всем этим — Иван Газидис, ушел в «Милан», так и не сумев превратить «Арсенал» в финансово успешный проект. Как сообщают финансовые эксперты в Swiss Ramble — если вкратце, трансферный капитал «Арсенала» мал и продолжает уменьшаться.

Свен Мислинтат, которого нанимали в клуб главным скаутом, ушел чуть больше чем через год после своего назначения. Как сообщается, из-за того, что у него не было возможности выполнять свою работу так, как он того хотел.

Свен Мислинтат globallookpress.com

Ситуацией теперь управляют два человека — Винай Венкатешам и Рауль Санллехи. Первый является коммерческим директором клуба, а экс-спортивный директор «Барселоны» теперь занимает должность директора по футболу в «Арсенале». В теории это разумно, но в то же время есть ощущение, что никому непонятно, кто из этих двух в итоге должен нести ответственность.

Это не было бы серьезной проблемой, если бы над ними был настоящий владелец-лидер, а не Стэн Кронке. Если бы у «Арсенала» в этой роли был тот, кто хотел бы быть вовлеченным в процесс, заинтересованным в том, чтобы делать «Арсенал» лучше и лучше, то надежды на будущее было бы немного больше. Но сложно на что-то надеяться, когда клубом управляет пустое кресло.

«Тихий Стэн» иногда напоминает о себе, когда у него есть немного времени. Он отправляет своего сына на финал Лиги Европы в Азербайджан вместо того, чтобы поехать самому. Ну а клуб медленно гниет с тех пор, как Кронке оказался у руля. Из-за недостатка инвестиций и слабого интереса к делам клуба Кронке по сути является владельцем жилья, который запустил его до уровня необитаемости.

Надпись на баннер: «Кронке, убирайся из нашего клуба» globallookpress.com

Все это говорит о том, что путь обратно к конкурентоспособности будет очень долгим, и что ни сделай — у всего будут свои недостатки.

Возможно, вас не убедит Эмери, но его увольнение будет еще большей азартной игрой. Вы могли бы потратить много денег на одного или двух известных игроков — таких, как Заа. Но если они окажутся в этой команде, то попросту начнут топтаться на месте посреди пустыни посредственности. Вы могли бы пытаться заключать «умные» недорогие сделки, но это было бы рискованным и потребовало бы огромного количества слагаемых, чтобы в итоге все принесло плоды.

Привлекательным мог бы быть вариант с созданием команды из молодых игроков, возвращающихся из аренды — таких, как Рис Нелсон и Эмиль Смит-Роу. Можно было бы надеяться, что они смогут извлечь опыт из работы рядом с более опытными игроками — Обамеянгом, Ляказеттом, Лукасом Торрейрой, Эктором Бельерином.

Но пока нет никакой гарантии в том, что эти молодые футболисты достаточно хороши. А даже если так — клуб может рисковать оказать на них чрезмерное давление.

Еще один рискованный вариант — начать продавать всех, за кого могут дать более-менее нормальные деньги, и начинать все с нуля. Но тогда нужно сразу признаться, что в течение нескольких следующих лет все будет ужасно (ну то есть, еще хуже, чем сейчас). И, возможно, это приведет к тому, что «Арсенал» отстанет от остальных топ-клубов безвозвратно.

Перспективы «Арсенала» весьма унылы. Самое оптимистичное, что можно сказать о клубе — это то, что все их прямые конкуренты либо тоже не в порядке, либо сталкиваются с похожим периодом перемен. Но «Арсенал» — клуб, который дрейфует годами. И важно отметить, что все это объясняется хроническим отсутствием инвестиций в последние годы работы Венгера.

С владельцем, которому нет дела, с тренером, который, возможно, не подходит этой команде, есть ощущение, что дрейф может продолжиться еще на несколько лет.

Но никогда не знаешь, что произойдет на самом деле. А вдруг «Кристал Пэлас» пожалеет их и возьмет за Заа в два раза меньше его рыночной стоимости... 0