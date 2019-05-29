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    Год Эмери в «Арсенале». Прогресс и большие вызовы лета

    «Арсенал» завершит сезон финалом Лиги Европы

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    Унаи Эмери
    Унаи Эмери
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    Итог финального матча Лиги Европы, в котором «Арсенал» встретится с «Челси», подведет итог первого года работы Унаи Эмери на посту наставника «канониров». Автор Sky Sports Ник Райт сделал выводы по работе специалиста без учета еврокубкового финала.

    «Арсенал» стал лучше в больших матчах

    Один из самых больших плюсов начала эпохи Эмери — прогресс в результатах больших поединков. В общей сложности команда набрала 12 очков в 10 поединках Премьер-лиги против представителей «большой шестерки». Это были великолепные матчи против «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

    Это в два раза больше очков, чем удалось добыть «Арсеналу» в последний год под руководством Арсенал Венгера. Кроме того, показатель превосходит все три предыдущие кампании. Провал случился только против «Ливерпуля» (1:5) в декабре, но это скорее было исключение, чем норма.

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    • Домашние победы над «Тоттенхэмом», «МЮ» и «Челси» были очень обнадеживающими, а в ноябре почти удалось сломить «Ливерпуль» — 1:1. «Арсенал» набрал больше очков в домашних играх с грандами, чем в любом из прошлых десяти сезонов.

    Эмери сумел внушить игрокам свою веру в то, что авторитетов не существует. Но это не волшебство. Многое зависит от тактической подготовки, которой не хватало команде при венгере. «Канониры» больше не подстраиваются под соперника, а стараются использовать его слабые стороны.

    Это было видно в домашней игре со «шпорами», когда команда проигрывала 1:2, но в итоге победила — 4:2. Своевременные замены, агрессия и четкое выполнение тактических замыслов — отличительные черты нынешнего «Арсенала».

    «Арсенал» научился действовать от обороны, что демонстрирует победа над «Челси» (2:0) при владении мячом 35%.

    У команды так и не появилось лицо

    Тактическая гибкость — преимущество и недостаток «Арсенала»
    globallookpress.com

    Многие победы «Арсенал» добыл благодаря классному прессингу и контратакам, многим болельщикам все еще кажется, что Эмери не удалось создать команде фирменный стиль. В эпоху философий и идентичностей не совсем понятно, что из себя представляет футбол Эмери.

    Правда в том, что ответа на этот вопрос нет. Было заметно повышение уровня физической подготовки и интенсивности, но тактика и схемы варьировались от игры к игре.

    Именно так привык работать экс-наставник «Севильи», «Валенсии» и ПСЖ, но не всем это нравится.

    Эмери говорил во время своего назначения, что хочет сделать «команду героев», но на самом деле это реактивный тренер, который ставит тактическую гибкость в центр своей работы. Будь то «Манчестер Сити» или «Хаддерсфилд», Эмери всегда старается сводить на нет сильные стороны противника и бить по его слабостям.

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    • Гибкость Эмери сделала «Арсенал» более изощренным и готовым к большим матчам, но против «маленьких» клубов часто возникают трудности — Эмери порой не знает, как против них действовать. Стоило ли играть с «Кристал Пэлас» и «Хаддерсфилдом» в три центральных защитника и два опорника?

    Болельщики ждут, что в следующем сезоне «Арсенал» будет выступать с позиции силы в таких матчах, но глупо ожидать кардинальных изменений. Тренерский штаб не отойдет от своих взглядов.

    «Арсенал» не избавился от проблем в защите

    Альтернативы Косельни у «Арсенала» нет
    globallookpress.com

    «Канониры» набрали в этом сезоне на семь очков больше, чем в прошлом, а победа в финале Лиги Европы может принести клубу не только трофей, но и путевку в Лигу чемпионов. Однако в плане защиты никакого прогресса не последовало — команда пропустила 51 гол, столько же было в прошлом розыгрыше АПЛ.

    Более глубокий взгляд на статистику еще более ужасен. В этом сезоне «Арсенал» опустился с шестого на 15-е место среди клубов Премьер-лиги по количеству ударов по собственным воротам.

    Только «Хаддерсфилд», «Вест Хэм», «Бернли», «Кардифф» и «Фулхэм» позволяли соперникам чаще пробивать точно в рамку своих ворот.

    Откровенно говоря, без успешной игры вратарей ситуация могла выглядеть гораздо хуже. Эмери говорил в январе, что надо обрести стабильность в защите, а серия из шести чистых поединков с марта по апрель намекала на прогресс, но далее последовали поражения от «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптона» и «Лестера».

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    • У «канониров» есть системные проблеы в защите. Также они страдают от грубых ошибок отдельных игроков. Клуб лидирует в АПЛ по ошибкам, приводящим к ударам по воротам (28), а также по ошибкам, приводящим к голам (12).

    Особенно это бросалось в глаза на выезде. «Арсенал» провел всего одну «сухую» игру в гостях за весь сезон, одолев «Уотфорд» (1:0) в апреле.

    Стоит оправдать Эмери тем, что он был вынужден обходиться без Лорана Косельни в первой половине кампании, а также были травмы у Роба Холдинга и Эктора Бельерина.

    Очевидно, что «Арсеналу» необходима реорганизация действий в защите, а также серьезное усиление этим летом, чтобы в будущем травмы не ставили тренерский штаб в тупик.

    Следующие шаги

    Аарон Рэмзи сменит «Арсенал» на «Ювентус»
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    Пока все сосредоточены на Лиге Европы, остается понимание, что «Арсенал» должен готовиться к активной работе на трансферном рынке. В прошлом году клуб совершил ряд успешных сделок (Торрейра, Лено, Гендузи, Сократис), но надо еще больше сильных исполнителей.

    Руководство уже заявило, что у клуба есть серьезный план по укреплению ключевых позиций, особенно в защите. Ожидается, что «канониры» подпишут левого и центрального защитников.

    Тем не менее, не стоит забывать и про атаку. Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг создают один из самых смертоносных дуэтов форвардов в мире, но их партнеры забивают не слишком часто, а порой команде не хватало творческого подхода к делу.

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    • Эти проблемы могут стать боле серьезными после ухода Аарона Рэмзи в «Ювентус». Есть вопросы и по будущему еще одного плеймейкера Месута Озила, который не входит в планы Унаи Эмери. Немец часто оставался в запасе и отдал всего две результативные передачи.

    Лондонцам явно не хватает темпа и проникающих передач, что объясняет стремление клуба прошлой зимой подписать Ивана Перишича и Янника Карраско. Впереди финал, но решающим для Эмери станет трансферное лето. 0

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