«Интер» рискует поплатиться за свою новую политику

«Интер» не желает церемониться со своими главными звездами, которые не показывают былой игры. Разбираемся, что из этого выйдет.

«Интер» хочет избавиться от Икарди и Наингголана

Наставник «Интера» Антонио Конте и его исполнительный директор Беппе Маротта едины и ясны в своих планах по поводу команды. Тяжелая работа и дисциплина — самые важные ценности в этом новом проекте клуба, и только после этого идут победы. Все очевидно и для нападающего Мауро Икарди, а также полузащитника Раджи Наингголана, которые выставлены на продажу.

Такой жесткий подход может показаться радикальным и особенно для «нерадзурри». Этому есть причины, но может ли это решение в итоге обернуться против них самих?

Конте заявил о полной поддержке решения, уже принятого клубом, что оба игрока должны искать себе других работодателей. Здесь можно ссылаться на экс-форварда Самюэля Это'О и его способность жертвовать собой ради команды, из-за чего, скорее всего, уйти должен и Иван Перишич. Эта характеристика востребована новой эрой «Интера», где нет места для тех, кто думают только о себе.

Икарди и Наингголан показали себя непрофессионалами

Эгоизм — это то обвинение, которое можно предъявить как аргентинцу, так и бельгийцу, где первый, как известно всей Европе, договорился о своем контракте через Instagram (трудно представить, как это смог бы терпеть Конте), в то время как второй показал себя непрофессионалом, когда речь идет о его образе жизни и старательности. Поэтому все должно быть просто — продать обоих и вложить эти деньги в новичков. Однако на деле не все так легко.

Оба игрока представляют собой разные головоломки, хотя с Наингголаном все, возможно, проще. Бельгиец не оказал влияния на команду с тех пор, как перешел из «Ромы» год назад. Сделка, в результате которой «Интер» потерял более 33 млн фунтов, заплатив 21 млн фунтов, включая защитника Давиде Сантона и полузащитника Николо Дзаньоло, вошла в историю как ужасный прокол.

«Интеру» тяжело продать обоих за нужные суммы

Полузащитник, который не хотел покидать Рим, теперь должен быть предложен потенциальным покупателям. С его непрофессиональным отношением к делу непонятно, кто потратит 30 миллионов фунтов на 31-летнего игрока, у которого был плохой сезон? Это правда, что миланцы могли бы использовать его в качестве разменной монеты на трансферном рынке, но в конечном итоге это нанесет урон исполнителю, которого не слишком сложно заменить.

Что касается аргентинца, то тут непонятно, что делать. «Интер» уже решился его продавать, и с этим, похоже, согласны и фанаты, поэтому почему бы не продать? В прошлом сезоне была катастрофа: плохой пиар, плохие переговоры и отсутствие уважения к клубу и капитанству привели к тому, что теперь он пожинает плоды лишь того, что посеял он сам и его агент/жена.

Однако проблема здесь в том, куда он уходит и за сколько? С учетом сообщения о том, что «Манчестер Юнайтед» в нем не заинтересован, то остаются варианты с «Ювентусом», «Наполи» и «Атлетико».

«Интер» рискует пострадать из-за продажи Икарди

Несмотря на то, что «Интер» думает о нем, его показатель голов был феноменальным. 26-летний футболист забил 111 раз в 188 играх за «нерадзурри», и у него впереди еще много лет. Когда Конте и Маротта говорят о преодолении отставания от «Ювентуса» и «Наполи», кажется безумным, что они готов слушать предложения от любого, кто захочет договориться с ними. Одни только неаполитанцы будут серьезным образом усилены приходом Икарди вплоть до того, что в следующем сезоне с помощью такой огневой мощи Карло Анчелотти потенциально может бросить вызов «Старой Синьоре».

С учетом того, сколько у него осталось по контракту, может ли «Интер» заменить эти голы суммой в 60 млн фунтов, которые он может за него получить? Это дилемма, поскольку, хотя все аргументы о том, что он плохо влияет на раздевалку, вполне могут быть верными, нельзя спорить, что форвард был бесценным для команды в последние сезоны, и его будет трудно заменить. Продажа его прямому конкуренту кажется самоубийством, и если он должен уйти, то, конечно, было бы предпочтительнее, чтобы его подтолкнули в направлении Испании.

«Интер» сделал свой выбор, и за ним, безусловно, стоит логика. Если клуб сможет быстро избавится от обоих игроков, это поможет заключить сделку с Николо Бареллой и Ромелу Лукаку. Если Икарди можно будет продать в Испании, несмотря на его желание остаться в Италии, то он справится со своей задачей, хотя предупреждающие признаки состоят в том, что это менее вероятно. Если Икарди в конечном итоге окажется в Неаполе или Турине на следующий сезон, то жесткий подход «Интера», возможно, просто приведет к тому, что он только ухудшит свое положение еще сильнее. 0