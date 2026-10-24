25 октября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА и «Спартак». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 7.90.

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ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА явно поборется за чемпионство. На текущий момент команда пребывает на 4-м месте турнирной таблицы.

При этом ЦСКА всего на три очка отстает от лидера. Команда отличилась 19 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив столичному «Динамо» — 1:3.

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До того ЦСКА в Кубке страны уверенно переиграл «Ростов» — 4:0, да и поединок с «Родиной» завершился успехом — 3:0. Команда Дмитрия Игдисамова только в минувшем туре потерпела свое первое поражение в сезоне.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: ЦСКА в семи домашних матчах в рамках РПЛ добыл четыре виктории, трижды подписав мирные соглашения.

При этом ЦСКА в среднем забивает меньше двух мячей за матч. К тому же команда в двух последних дерби всея Руси уступила спартаковцам. А вот в родных стенах «армейцы» уже два года не проигрывают «красно-белым». Плюс яркий отрезок выдает Иван Обляков, отличившийся 7 голами в чемпионате России.

Команда Игдисамова явно постарается подтянуться к лидеру. Вот только досадное поражение от динамовцев явно ударило по психологии «армейцев».

«Спартак»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы высшего российского дивизиона.

При этом «Спартак» на два зачетных пункта отстает от лидера. А вот забить удалось 21 мяч при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда по всем статьям переиграла «Рубин» — 4:0.

До того «Спартак» в Кубке уверенно расправился с «Родиной» — 4:2, а вот чуть раньше расписал мировую с «Крыльями Советов» — 1:1. «Красно-белые» в четырех гостевых поединках чемпионата добыли две победы.

Состояние команды: «Спартак» постепенно прибавляет, да и Мирлинд Даку постепенно находит себя в игре «красно-белых». Албанец отличился дублем в ворота своего бывшего клуба «Рубина».

При этом «Спартак» в кадровом плане выглядит привычно выгодно. Манфред Угальде настрелял 5 мячей в ворота соперников. Полезен в созидании Пабло Солари, да и на битву с «армейцами» настрой будет близким к запредельному. Тем паче, хочется побороться за чемпионство.

И уж точно команда будет максимально активно атаковать. «Красно-белые» не пропускали от ЦСКА в двух последних очных поединках.

На что ставят в матче ЦСКА — Спартак Букмекерские коэффициенты на матч ЦСКА — Спартак: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Спартак» фаворитом с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.69, а победа ЦСКА — в 3.12.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.77 и 2.22.

Прогноз: «Армейцев» может подкосить поражение от земляков «Динамо» в минувшем туре, тогда как «красно-белые» шикарно выглядят в атаке.

7.90 Фора «Спартака» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 7.90 на матч ЦСКА — «Спартак» позволит вывести на карту выигрыш 6900₽, общая выплата — 7900₽

Ставка: Фора «Спартака» -2.5 за 7.90.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше пяти мячей.

8.45 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 8.45 на матч ЦСКА — «Спартак» принесёт прибыль 7450₽, общая выплата — 8450₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 8.45.

Пять причин, почему ставка зайдёт

ЦСКА в минувшем туре потерпел свое первое поражение в сезоне

«Спартак» победил в двух своих последних матчах

«Красно-белые» в среднем забивают 2 мяча за матч

«Спартак» в двух последних очных поединках одолел «армейцев»

ЦСКА слишком зависим от формы Облякова, плюс в последних матчах неубедительно выглядел голкипер Владислав Тороп

Еще прогноз

Не пропустите базовый прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом для ставки за 1.72.