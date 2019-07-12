Неожиданный сценарий для Мбаппе. Француз может перевернуть игру

Уникальное явление

Согласно данным TruMedia, 33 года Мбаппе в Лиге 1 прошлого сезона — лучший показатель всех игровой до 20 лет в пятерке лучших чемпионатов Европы. На том же этапе Месси забивал 14 голов, а Роналду не преодолел отметку в девять результативных ударов.

Ромелу Лукаку с «Вест Бромвичем» в сезоне 2012/13 и Кай Хаверц в прошлом году с «Байером» идут вторыми после Мбаппе, забив в этом же возрасте по 17 мячей. Таким образом, Килиан обошел остальных сверстников почти в два раза, а его влияние уже давно выходит за рамки компании молодых талантов.

После восьми ассистов в сезоне-2017/18 у него было еще семь в прошлом году. Средний показатель вингера по «голам не с пенальти и передачам в среднем за 90 минут» — 1.50, у Месси — 1.49, а остальные далеко позади. Третий — Дрис Мертенс, у которого 1.04. Да, забивать во Франции проще, чем в Испании или Англии, но Мбаппе очень хорош (1.16) и в Лиге чемпионов.

Таким образом, Килиан — исключительный талант и один из лучших атакующих игроков мира уже сейчас. Зимой ему исполнится 21 год. Если травмы обойдут его стороной, то легко представить мир, в котором ближайшие десять лет он будет доминировать в футболе. Даже без дальнейшего прогресса Мбаппе останется номером один.

Что будет, если никто не выкупит звезду ПСЖ?

Учитывая все это, он, безусловно, является самым ценным игроком планеты. Transfermarkt оценивает его в 200 миллионов евро, а CIES Football Observatory — в 252. Каким бы ни было это число, «Пари Сен-Жермен» ждет очень большие деньги за свою главную звезду. Это будет мировой рекорд.

Но что, если сделка не состоится? Контракт Мбаппе истекает в конце сезона 2021/22. К тому моменту ему будет 23 года и он может бесплатно покинуть парижский куб, после чего вести переговоры с командами на свой вкус. Клубы будут готовы отдать французу все деньги, чтобы его заполучить. Данный сценарий все-таки маловероятен, но просто представьте себе, что будет, если подобное случится. Начнется настоящая война.

С точки зрения американского спорта развитие рынка футбольного труда в Европе трудно понять. В середине 20-го века у игроков истекали контракты, но клубы сохраняли на них права. Если клуб не давал добро разрешение на выезд, то футболист не мог совершить трансфер и при этом оставался без зарплаты.

Проблема была решена через суд. Клубы обязали платить деньги тем, кого они удерживают без контрактов.

По стопам Босмана

Жан-Марк Босман Sky Sports

В 1995 году бельгийский полузащитник Жан-Марк Босман бросил вызов системе, когда его клуб «Льеж» сократил ему зарплату на 75 процентов после истечения срока контракта и не позволял перейти в другую команду. Европейский суд вынес решение в пользу Босмана и футболистам разрешили уходить куда угодно после истечения срока контракта. Без платы за трансфер.

Тот же «Ювентус» подписал таких свободных агентов, как Андреа Пирло и Аарон Рэмзи, но команды в основном все равно строятся путем обычных трансферов, поэтому закон имени Босмана не разрушил систему отношений между клубами. Клубы и агенты чаще все-таки зарабатывают на продаже футболистов.

Даже если клуб получает хорошего свободного агента, то приходится вкладываться в его зарплату, которая выше, чем была бы при трансфере. При этом клуб может получить огромный доход, если в будущем продаст игрока, который достался ранее бесплатно.

Проще говоря, «бесплатный трансфер» — лишь название. Прошлым летом «Ювентус» подписал свободного агента Эмре Джана и заплатил самому футболисту 16 миллионов евро. Когда такие игроки остаются без клуба, то обычно требуют дополнительный бонус за подписание контракта и зарабатывают очень большие деньги лишь на самом факте заключения сделки.

Во многом эту систему продвигают агенты. В футболе они являются посредниками между клубами и игроками. Они могут получать комиссию от клубов и зарабатывают на большинстве переходов своих клиентов.

По данным УЕФА, средняя комиссия агента от сделки составляет 12,6 процента, но может быть и выше. Агент Мино Райола заработал 24 миллиона фунтов на трансфере Поля Погба из «Юве» в «Манчестер Юнайтед». Судя по всему, клубы все устраивает, иначе нынешний рынок выглядел бы иначе.

Кто защитит слабых?

Килиан Мбаппе может изменить правила рынка twitter.com/psg_inside

Согласно отчету FIFPro 2016 года, почти 75 процентов рабочей силы, занимающейся игрой в футбол, зарабатывает менее 4000 долларов в месяц. В среднем игровая карьера длится восемь лет.

Эти игроки не в состоянии пойти против клубов и отказаться от трансфера или расторгнуть контракт, потому что их могут отправить в резервную команду терять драгоценное время и деньги. Кроме того, из-за этой ситуации футболист может потерять место в национальной сборной.

За пределами Испании, где в каждом контракте должен быть пункт о выкупе, игроки могут обсуждать и включать в контракт условия, по которым они могут автоматически прекратить сотрудничество или начать переговоры с другими клубами.

В отличие от НФЛ или НБА, в футболе нет коллективного договора между игроками и лигами, отчасти потому, что по всему миру очень много профессиональных команд и игроков, в разных странах с разными законами о труде. По разным причинам, у футболистов никогда не будет той силы в переговорах, которая есть в НБА, когда баскетболист становится свободным агентом.

Почему? Все просто. В НБА есть горстка звезд, которая является лицом лиги. Если эти парни уйдут и создадут свое первенство, то НБА просто рухнет. В футболе все иначе. Есть сотни клубов, большинство из которых переживут любую забастовку звезд.

Футболист не играет ключевую роль в переговорном процессе. Именно такая громкая звезда, как Мбаппе, может перевернуть рынок и его условия. Или кто-то еще. Например, один год контракта остался у Давида Де Хеа, Кристиана Эриксена и Тимо Вернера. 0