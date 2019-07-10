Таланты на экспорт. Как Франция стала производителем юных звезд

Только 4436 болельщиков наблюдали за игрой высокого и элегантного нападающего по имени Оливье Жиру, который в марте 2006 года впервые провел матч за «Гренобль», в то время как едва ли 5000 зрителей посетили дебютную игру Килиана Мбаппе за «Монако» в декабре 2015 года.

Конвейер по производству талантов

Когда вы начинаете профессиональную карьеру футболиста во Франции, то практически не сталкиваетесь с гламуром. Внутренние французские соревнования зачастую остаются непривлекательными для широкой публики, но игроки, воспитанные там, заставляют болельщиков по всему мира восторгаться.

Победа сборной Франции на прошлогоднем чемпионате мира показала, что конвейер по производству талантов в этой стране отлично налажен, хотя первые признаки этого появились еще до того, как Уго Льорис поднял золотой трофей над головой на фоне московского дождя.

На турнире в России присутствовало 52 игрока, рожденных во Франции. Таким образом, на четвертом мундиале кряду футболистов французского происхождения было больше, чем представителей любой другой страны.

Более четверти игроков, достигших стадии полуфинала, завершили французские молодежные академии, в том время как исследование компании CIES в мае этого года показало, что Франция является вторым по величине мировым экспортером профессиональных футболистов после Бразилии.

В свою очередь французская Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) даже не скрывает, что молодые звезды являются ее маркетинговой стратегией. В прошлом году она объявила, что новым слоганом Лиги 1 будет «Лига талантов».

Двигатель прогресса — Париж

Все чаще двигателем французского футбола служит парижский регион. Восемь из 23 игроков в триумфальном составе Дидье Дешама выросли в столице или ее пригородах. И это при том, что такие известные парижане, как Адриан Рабьо, Кингсли Коман и Антони Марсьяль остались вне заявки.

Многокультурные, густонаселенные парижские пригороды имеют все необходимое для того, чтобы быть идеальным местом для развития футбола: чрезвычайно высокая концентрация молодых игроков, обилие муниципальных спортивных площадок и количество неформальных матчей на маленьких площадках, где техника и индивидуальные качества позволяют выделяться.

«Здесь можно найти много игроков с высокими техническими качествами, в том числе с точки зрения дриблинга, различных трюков и единоборств. В большинстве случаев, чтобы найти талантов, не нужно идти дольше десяти минут», — заявил Ив Жерго, тренер и скаут, который помог «Пари Сен-Жермен» отыскать Комана, Преснеля Кимпембе и Ферлана Менди.

Подобные скопления талантов можно найти, пусть и в меньших масштабах, в пригородах других крупных городов, как Лион и Марсель. Хотя Франция не одинока в производстве большого количества футбольных талантов, этой стране помогает тщательно слаженная система развития молодежи.

В 1973 году вступила в силу французская профессиональная хартия, обязавшая все профессиональные клубы страны создать молодежные академии. На данный момент действуют 37 таких академий, обслуживающих около 2000 игроков в возрасте от 15 до 20 лет.

Кроме того, имеется 22 центра предварительной подготовки — 15 для мальчиков и семь для девочек, в которых тренируются игроки в возрасте от 13 до 15 лет. Самый известный из них — легендарный «Клэрфонтен», расположенный в лесу Рамбуйе к юго-западу от Парижа.

Один из таких центров также действует в Гваделупе, на юге Карибского бассейна, еще один — на острове Реюньон в Индийском океане, то есть на заморских территориях Франции.

Ставка на технику и коллективизм

Отражая опыт других ведущих футбольных стран Европы, Франция теперь тоже особенно ценит технические возможности футболистов, когда дело доходит до набора молодежи и ее обучения. Бывший главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье уделял большое внимание работе с мячом, когда пребывал на посту технического директора сборной Франции и занимался подготовкой юных кадров. Этот акцент только усилился после того, как испанский футбол достиг своего совершенства в период с 2008 по 2012 год.

Жерар Бонно, бывший скаут «Лиона», заметивший, Марсьяля, Самюэля Умтити, Карима Бензема, Хатема Бен-Арфа, Александра Ляказетта и Набиля Фекира, говорит, что опытный французский игрок — это смесь атлетизма и технического совершенства.

«Основой является игрок, который способен адаптироваться к любой игровой схеме и использовать обе ноги. Французские футболисты сильны технически и, естественно, атлетичны. Я думаю, что смог бы распознать французского игрока только по игре, даже не зная его лично», — заявил Бонно.

Резкий взлет футбола в Испании и печально известная забастовка в сборной Франции на ЧМ-2010 в Южной Африке (инцидент, известный просто как «Книсна») послужили ускорению движения к более коллективному стилю футбола.

«Одновременно с появлением сборной Испании возникла "Книсна". После этого во Франции появилось еще большее желание развивать коллективный аспект. Если вы сосредоточены только на спортивной составляющей, то оставляете слишком много места для индивидуализма, а вы должны ставить коллективную игру в центр всего», — заявил бывший главный тренер молодежной сборной Франции U21 Эрик Момбертс.

Академия — способ выживания

Во французской федерации футбола опасаются, что хорошая репутация страны в области производства талантов приведет к тому, что все больше молодых игроков будут уезжать, прежде чем местные футбольные фанаты получат возможность насладиться ими. Поль Погба присоединился к «Манчестер Юнайтед» до того, как дебютировал в основной команде «Гавра», а, например, Рафаэль Варан, Умтити, Марсьяль, Коман и Усман Дембеле переехали за границу до наступления 20-летнего возраста.

Но одна из причин, по которой Франция стала таким всемирно известным экспортером талантов, заключается в том, что для многих клубов развитие молодежи — единственный способ выжить. Помимо владельцев «Пари Сен-Жермен», инвесторы, как правило, неохотно вкладывают деньги в клубы Лиги 1, а в условиях жестких требований финансовых регуляторов средства, полученные от трансферов, приобретают особую важность.

Жерго приводит в пример «Сошо», в котором до недавнего времени он работал в качестве главы скаутского отдела. Клуб Лиги 2 был близок к переводу в третий по силе дивизион, но его спасла молодежь.

«Посмотрите на ситуацию с "Сошо", который, к счастью, был спасен за счет своей академии. Если бы Агуме не перешел в "Интер", если бы не было средств от продажи Тюрама, если бы Жандо Фюш не уехал бы в "Алавес", клуб не смог бы соответствовать всем правилам и был бы понижен в классе», — подчеркнул Жерго.

Новые методы работы

Будущее развития французской молодежи связано с принятием дополнительных мер для удовлетворения психологических потребностей юных футболистов. «Лион», чья академия является одной из лучших в Европы, уже предпринял шаги в этом направлении, создав программу психологического оздоровления, которая предлагает занятия йогой, гипнотерапию и доступ к специалистам по психологии для футболистов старше 12 лет.

«Нам все еще нужно работать над ментальным подходом к молодым игрокам, которые не вписываются в академии. Речь идет о том, чтобы мы не сдавались в случаях с трудными подростками. В клубах научились грамотно выстраивать тренировочный процесс, но мы менее хороши в понимании того, почему отдельные личности не прогрессируют», — отметил Бонно.

Победа на чемпионате мира только увеличила количество скаутов и агентов, штурмующих пригороды, а Жерго назвал нынешнюю ситуацию в Париже «безумием». Едва ли не каждый европейский клуб ищет здесь будущую звезду.

Такие перспективные игроки, как Райан Шерки из «Лиона», Адиль Аушич из «Пари Сен-Жермен» и Исаак Лихаджи из «Марселя» не жалуются на отсутствие внимания. А ведь количество таких юных звезд будет только увеличиваться. 0