Кубок Америки-2019. Прекрасная работа Тите, чудеса от Гареки и оптимизм Аргентины

Кубок Америки-2019 завершился триумфом сборной Бразилии. Габриэле Маркотти из ESPN подводит итоги турнира.

Кубок Америки — старейший международный футбольный турнир. Его корни уходят в далекий 1916 год, и он не только старше чемпионата мира, но даже старше, чем КОНМЕБОЛ. Это, а также тот факт, что в Копа Америка участвуют такие титулованные сборные, как Бразилия, Аргентина и Уругвай, говорит о том, что он должен быть ведущим соревнованием сборных.

Если бы можно было охарактеризовать Кубок Америки только лишь как соревнование с конкурентными играми, многовековым соперничеством и участием некоторых из лучших игроков мира — это было бы здорово. Увы, Копа Америка-2019 проявила некоторые другие моменты, которые говорят о том, что КОНМЕБОЛ мог бы добиться большего.

Места проведения турнира были великолепны (мой фаворит — «Арена Гремио» в Порту-Аллегри). Но это и логично — только пять лет назад Бразилия принимала чемпионат мира. Но ценовая политика на билеты продумана плохо — самые дешевые билеты на Копа Америка-2019 стоили в два раза больше средней цены на матчи национального чемпионата Бразилии.

«Арена Гремио» globallookpress.com

На некоторых матчах средняя цена превышала 100 долларов. Именно поэтому на матче-открытии турнира с участием бразильской сборной было более 20 тысяч свободных мест. А на матче Перу — Венесуэла было всего 11 тысяч фанатов.

Конечно, Кубок Америки — дойная корова КОНМЕБОЛа. Но любой, кто понимает структуру ценообразования, должен знать, что в первую очередь вам должны быть интересны заполненные трибуны. Они хорошо смотрятся на ТВ-картинке, приносят дополнительный доход за счет той же парковки, делают фанатов счастливыми и вовлеченными. Если продать 60 тысяч билетов по 20 долларов, вы заработаете больше, чем если продадите 10 тысяч билетов по 100 долларов каждый.

Сами поля могли быть лучше. Сейчас в Бразилии зима и, как правило, в это время в стране идеальная футбольная погода. Когда у вас есть высокотехничные игроки, которыми обладают многие южноамериканские сборные, почему бы не создать для них условия показать себя?

И наконец VAR. И даже не то, как он использовался на Кубке Америки, а то, как КОНМЕБОЛ реагировал на спорные ситуации. Молчание, и официальное, и неофициальное, после игры Бразилии против Аргентины, было оглушительным и ненужным. КОНМЕБОЛ не помог сам себе. Бренд Кубка Америки слишком силен, а главные действующие лица турнира слишком узнаваемы, чтобы наносить ему такой ущерб.

Аргентина — Бразилия globallookpress.com

Мастерская работа Тите

Тите и «селесао» сделали то, чего от них и ожидали — подняли трофей над головами на домашнем турнире (Бразилия, к слову, побеждает каждый раз, когда Кубок Америки проходит у них дома).

Когда от вас и так ожидают победы, то единственный способ получить одобрение фанатов — выиграть стильно и продемонстрировать прогресс. Безусловно, он есть. И они добились успеха без Неймара.

Но что поразило больше всего — Бразилия выглядела как клубная команда. Футболисты действовали с тем взаимопониманием и с той тактической организацией, которой зачастую не хватает в футболе сборных.

Сборная Бразилии globallookpress.com

Конечно, им помогает тот факт, что три из четырех защитников (Дани Алвес, Маркиньос и Тьяго Силва) играли в одной команде, как и наличие умных нападающих, которые могут быстро обучаться (Роберто Фирмино и Габриэла Жезуса). Плюс в атаку команды прекрасно вписался Эвертон.

Полузащита команды по-прежнему находится в стадии разработки. И хотя Филиппе Коутиньо не был той тенью самого себя, которую мы часто видели в «Барселоне», он всегда делал достаточно много для того, чтобы вручить ему ключ для управления командой.

Возможно, если копнуть глубже, у Бразилии есть проблема с талантами. Наиболее одаренные игроки нынешней бразильской сборной либо уже в возрасте (Дани Алвес, Тьяго Силва), либо отсутствовали (Неймар), либо несчастные (Коутиньо). Артур, Роберто Фирмино и Алекс Сандро отлично справляются со своими задачами, но имеют свои специфические роли.

Очевидными исключением является Алиссон — возможно, лучший вратарь в мире прямо сейчас, и Маркиньос, которого давно недооценивают. Кроме того, Габриэл Жезус и Эвертон выглядят так, как будто у них потенциально есть другой уровень, на который они могут выйти.

По сравнению с прошлыми сборными Бразилии у Тите недостаточно кадров. Именно поэтому ему так много пришлось работать над тактической сплоченностью команды.

Признаки жизни от Аргентины

У Аргентины есть Лео Месси, но также у них есть и масса сопутствующих проблем: от тренера до хаоса в Аргентинской футбольной ассоциации. Конечно, за три года может произойти многое, и очевидно, что многое должно произойти, если аргентинцы собираются бороться за титул в Катаре. Но сейчас они продемонстрировали несколько проблесков.

Правый защитник Хуан Фойт продемонстрировал, что его будущее — в центре защиты. Лаутаро Мартинес также проявил себя. Эти двое будут частью команды будущего, но им нужна помощь.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Гарека — главная звезда турнира

Длинноволосый, с морщинистыми лицом и глубоко посаженными глазами Рикардо Гарека уже был культовым персонажем в Перу. Теперь же, когда перуанцы добрались до финала, по пути разгромив со счетом 3:0 сборную Чили, он закрепил свой статус героя.

Рикардо Гарека globallookpress.com

Гарека творил чудеса с командой, у которой очень ограничены кадровые ресурсы. Тот факт, что он предпочитает играть в атакующий футбол даже тогда, когда кажется, что лучше припарковать автобус, лишь добавляет романтических ноток.

Но также он излучает невероятную гордость, что нечасто встретишь среди тренеров:

«Хочу ли я, чтобы КОНМЕБОЛ развивался? Конечно. Хочу ли я, чтобы сборная Перу прогрессировала? Конечно. Но также я думаю, что мы должны осознавать, кто мы — южноамериканцы и потомки тех, кто был до нас. Нам не нужно подражать Европе или кому-то еще, чтобы развиваться. Мы знаем, кто мы, и мы должны работать над своим стилем и своей культурой».

Табарес — король послематчевых высказываний

Статус главного южноамериканского культового героя, полубога остается за Оскаром Табаресом. «Эль-Маесто» высказался в своем фирменном стиле после того, как сборная Уругвая доминировала против Перу, но три гола команды были отменены из-за VAR, а затем уругвайцы проиграли по пенальти.

Оскар Табарес globallookpress.com

«Наши соперники замедляли игру, они весь второй тайм дожидались серии пенальти. Это все, что их интересовало. Есть ли у меня с этим проблемы? Нет. В их положении мы бы сделали то же самое. На самом деле мы уже много раз делали то же самое», — сказал Табарес.

Многим тренерам есть, чему у него поучиться.

Япония и Катар показали себя

Две приглашенные из Азии сборные показали себя довольно неплохо. Решение Японии отправить на турнир молодой экспериментальный состав имело смысл за три года до чемпионата мира.

Они были деклассированы в первом матче на турнире против Чили (0:4), но затем смогли сыграть вничью с Уругваем и Эквадором. Учитывая, что в их составе не было Хироки Сакаи, Юто Нагатомо, Синдзи Кагавы и многих других, этот турнир можно занести японцам в актив.

То же самое можно сказать и про чемпиона Азии сборную Катара, который попал, возможно, в более тяжелую группу. Они отыгрались с 0:2 и набрали очко в матче против Парагвая, а затем лишь в концовке минимально проиграли Колумбии. После быстрого гола в игре с Аргентиной Катар имел шансы сравнять счет, но в итоге пропустил второй мяч. 0