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    Справились и без Неймара. Бразилия выиграла Кубок Америки на родной земле

    В финале подопечные Тите расправились с командой Перу

    Кубок Америки-2019 Латинская Америка Сборная Бразилии Сборная Перу Календарь Кубка Америки-2019
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    Сборная Бразилии в девятый раз в своей истории стала победителем Кубка Америки. В финальном матче «селесао» на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро обыграла Перу со счетом 3:1. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

    Хороший эмоциональный подъем

    Обозреватель ESPN Тим Викери убежден, что победа на Кубке Америки подымет моральный дух бразильцев перед ЧМ-2022 в Катаре.

    «Бразилия продолжает побеждать на всех Кубках Америки, которые она принимает на своей земле. Нынешнее поколение и вовсе сыграло дома на Кубке Конфедераций-2013, чемпионате мира-2014, Олимпийских играх-2016 и теперь на Кубке Америки. Победить удалось во всех турнирах, кроме самого престижного. Новый триумф как раз и важен в контексте подготовки к следующему мировому первенству 2022 года.

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    • Бразильские болельщики могут радоваться не только самому титулу. Баланс в защите сборной Бразилии, например, выглядит лучше, чем в прошлом году. В этом плане важно появление Артура, который порой выдавал превосходные матчи.

    В то же время Дани Алвес, вероятно, не может играть вечно, а достойной замены для него пока нет. Больше вариантов нужно пересмотреть и в центре атаки, где у команды не всегда все получается.

    Как показали последние годы, сборной Бразилии тяжело даются матчи против западноевропейских команд в решающих матчах чемпионата мира. Этот тест, безусловно, вновь придется пройти в Катаре. Но выигрыш Кубка Америки-2019 — в любом случае хороший моральный подъем», — пишет Викери.

    Слезы и радость Жезуса

    Редакция Globo выделила в составе сборной Бразилии нападающего Габриэла Жезуса, отметившегося в финале результативной передачей и голом.

    «Габриэл Жезус — один из ключевых игроков полуфинального матча против Аргентины — вновь предстал перед нами в лучшем счете. Девятый номер сборной Бразилии продемонстрировал отличную игру, когда помог Эвертону открыть счет в финальной встрече.

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    • Затем, в конце первого тайма, он повторно вывел "селесао" вперед. Однако в середине второй половины встречи во время верховой борьбы он заработал вторую желтую карточку и был удален с поля.

    Чувствуя несправедливость, он пробовал спорить с судьями, что-то объяснял запасным, а затем разрыдался в подтрибунном помещении "Мараканы".

    Впрочем, он в любом случае стал одним из главных героев победоносной кампании бразильской сборной», — говорится в материале.

    Бразильцы могут играть без Неймара

    Корреспондент Estadao Киро Кампос рад, что сборная Бразилии сплотилась в боеспособный коллектив, потеряв Неймара.

    «Бразилия завоевала Кубок Америки, обыграв в финальном матче сборную Перу. Непревзойденный турнир, хорошие матчи и убедительные победы оставляют нам важное сообщение о том, что можно играть в отличный футбол и без основного нападающего Неймара, сохраняя при этом сильный коллективный дух.

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    • Серьезная травма вывела игрока "Пари Сен-Жемрен" из строя всего за неделю до начала турнира. Подобное Бразилия уже переживала на чемпионате мира 2014 года, когда десятый номер серьезно травмировал спину. Впрочем, основное отличие между этими случаями заключалось в том, что в этот раз у "селесао" оказалось больше времени на подготовку к созданию более прочной коллективной структуры.

    В дебютном матче очень пригодился Филиппе Коутиньо, который умело руководил партнерами и дважды расписался в воротах Боливии. Вскоре после этого другие игроки также доказали свою значимость. Габриэл Жезус, Фирмино и Эвертон, например, стали основными фигурами на Кубке Америки и сформировали новое атакующее трио.

    Бразилия вновь открыла себя без Неймара. Она стала более сплоченной командой. Кубок Америки показал, что "селесао" больше не нужно бояться травм ведущих игроков», — убежден Кампос.

    Чемодан без ручки

    Журналист Super Esportes Фред Мело и вовсе заявил, что сборная Бразилии смотрится лучше, когда в ее составе нет Неймара.

    «Да, Бразилия играет лучше без Неймара, во многом потому, что футбол — коллективная игра как на поле, так и за его пределами. Проблема в том, что форвард "Пари Сен-Жермен" постоянно требует привилегий и исключений. Его отец посещает раздевалку, вокруг него все остальные становятся соучастниками, его личные проблемы затрагивают каждого в коллективе.

    Неймар может быть полезен для одурачивания судей. Его подростковый стиль заводит противников, которые чувствуют за собой моральное обязательство ударить форварда.

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    • Неймар отнюдь не объединяет, он разделяет сборную. Его спонсоры, исчезнувшие после чемпионата мира по футболу в Бразилии, поняли его сущность. Он — чемодан без ручки и колес.

    Бразилия без Неймара — это работоспособная команда, имеющая достаточное количество игроков мирового уровня, конкурентоспособная команда, дающая возможность любому доказать силу», — отмечает Мело.

    Бразилия — больше не страна футбола

    Колумнист Folha Хосе Энрике Марианте не слишком обрадовался победе на Кубке Америки, заявив, что Бразилия, к сожалению, уже давно не доминирует на мировом уровне.

    «Бразилия — чемпион Кубка Америки. Это лучшее футбольное достижение страны за последние шесть лет. Да, в 2016 году мы выиграли олимпийское золото в Рио, но, давайте признаем, нам помогли родные стены и тот факт, что большинству игроков в командах не было и 23 лет.

    На чемпионатах мира мы не побеждаем уже 17 лет. С 2006 года там правят европейцы. Германия и Франция, победившие последними, являются передовыми футбольными державами, где сама игра стала сложным механизмом, отраслью, включенной в государственную политику.

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    • Ведущие страны рассматривают спорт не только как бизнес, но и как основополагающий процесс социального благополучия своих граждан: здоровье, образование, инклюзивность и так далее. Трудно найти область, где физическая активность не играла бы никакой роли, притом преобладающей.

    На родине Пеле этого никто не видит. Спорт здесь — лишний аргумент для депутатов привести в какой-то район города немного денег и заработать на спорте дополнительные баллы для себя.

    Обвинять правительство легко, хотя многое также зависит от нас, общества, которое сморит на спорт под другим углом. Джинга, талант, благословение Бога — мы слишком долго верили в чудеса, в то время как Бразилия перестала быть страной футбола», — считает Марианте. 0

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