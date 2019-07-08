Справились и без Неймара. Бразилия выиграла Кубок Америки на родной земле

Сборная Бразилии в девятый раз в своей истории стала победителем Кубка Америки. В финальном матче «селесао» на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро обыграла Перу со счетом 3:1. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Хороший эмоциональный подъем

Обозреватель ESPN Тим Викери убежден, что победа на Кубке Америки подымет моральный дух бразильцев перед ЧМ-2022 в Катаре.

«Бразилия продолжает побеждать на всех Кубках Америки, которые она принимает на своей земле. Нынешнее поколение и вовсе сыграло дома на Кубке Конфедераций-2013, чемпионате мира-2014, Олимпийских играх-2016 и теперь на Кубке Америки. Победить удалось во всех турнирах, кроме самого престижного. Новый триумф как раз и важен в контексте подготовки к следующему мировому первенству 2022 года.

Бразильские болельщики могут радоваться не только самому титулу. Баланс в защите сборной Бразилии, например, выглядит лучше, чем в прошлом году. В этом плане важно появление Артура, который порой выдавал превосходные матчи.

В то же время Дани Алвес, вероятно, не может играть вечно, а достойной замены для него пока нет. Больше вариантов нужно пересмотреть и в центре атаки, где у команды не всегда все получается.

Как показали последние годы, сборной Бразилии тяжело даются матчи против западноевропейских команд в решающих матчах чемпионата мира. Этот тест, безусловно, вновь придется пройти в Катаре. Но выигрыш Кубка Америки-2019 — в любом случае хороший моральный подъем», — пишет Викери.

Слезы и радость Жезуса

Редакция Globo выделила в составе сборной Бразилии нападающего Габриэла Жезуса, отметившегося в финале результативной передачей и голом.

«Габриэл Жезус — один из ключевых игроков полуфинального матча против Аргентины — вновь предстал перед нами в лучшем счете. Девятый номер сборной Бразилии продемонстрировал отличную игру, когда помог Эвертону открыть счет в финальной встрече.

Затем, в конце первого тайма, он повторно вывел "селесао" вперед. Однако в середине второй половины встречи во время верховой борьбы он заработал вторую желтую карточку и был удален с поля.

Чувствуя несправедливость, он пробовал спорить с судьями, что-то объяснял запасным, а затем разрыдался в подтрибунном помещении "Мараканы".

Впрочем, он в любом случае стал одним из главных героев победоносной кампании бразильской сборной», — говорится в материале.

Бразильцы могут играть без Неймара

Корреспондент Estadao Киро Кампос рад, что сборная Бразилии сплотилась в боеспособный коллектив, потеряв Неймара.

«Бразилия завоевала Кубок Америки, обыграв в финальном матче сборную Перу. Непревзойденный турнир, хорошие матчи и убедительные победы оставляют нам важное сообщение о том, что можно играть в отличный футбол и без основного нападающего Неймара, сохраняя при этом сильный коллективный дух.

Серьезная травма вывела игрока "Пари Сен-Жемрен" из строя всего за неделю до начала турнира. Подобное Бразилия уже переживала на чемпионате мира 2014 года, когда десятый номер серьезно травмировал спину. Впрочем, основное отличие между этими случаями заключалось в том, что в этот раз у "селесао" оказалось больше времени на подготовку к созданию более прочной коллективной структуры.

В дебютном матче очень пригодился Филиппе Коутиньо, который умело руководил партнерами и дважды расписался в воротах Боливии. Вскоре после этого другие игроки также доказали свою значимость. Габриэл Жезус, Фирмино и Эвертон, например, стали основными фигурами на Кубке Америки и сформировали новое атакующее трио.

Бразилия вновь открыла себя без Неймара. Она стала более сплоченной командой. Кубок Америки показал, что "селесао" больше не нужно бояться травм ведущих игроков», — убежден Кампос.

Чемодан без ручки

Журналист Super Esportes Фред Мело и вовсе заявил, что сборная Бразилии смотрится лучше, когда в ее составе нет Неймара.

«Да, Бразилия играет лучше без Неймара, во многом потому, что футбол — коллективная игра как на поле, так и за его пределами. Проблема в том, что форвард "Пари Сен-Жермен" постоянно требует привилегий и исключений. Его отец посещает раздевалку, вокруг него все остальные становятся соучастниками, его личные проблемы затрагивают каждого в коллективе.

Неймар может быть полезен для одурачивания судей. Его подростковый стиль заводит противников, которые чувствуют за собой моральное обязательство ударить форварда.

Неймар отнюдь не объединяет, он разделяет сборную. Его спонсоры, исчезнувшие после чемпионата мира по футболу в Бразилии, поняли его сущность. Он — чемодан без ручки и колес.

Бразилия без Неймара — это работоспособная команда, имеющая достаточное количество игроков мирового уровня, конкурентоспособная команда, дающая возможность любому доказать силу», — отмечает Мело.

Бразилия — больше не страна футбола

Колумнист Folha Хосе Энрике Марианте не слишком обрадовался победе на Кубке Америки, заявив, что Бразилия, к сожалению, уже давно не доминирует на мировом уровне.

«Бразилия — чемпион Кубка Америки. Это лучшее футбольное достижение страны за последние шесть лет. Да, в 2016 году мы выиграли олимпийское золото в Рио, но, давайте признаем, нам помогли родные стены и тот факт, что большинству игроков в командах не было и 23 лет.

На чемпионатах мира мы не побеждаем уже 17 лет. С 2006 года там правят европейцы. Германия и Франция, победившие последними, являются передовыми футбольными державами, где сама игра стала сложным механизмом, отраслью, включенной в государственную политику.

Ведущие страны рассматривают спорт не только как бизнес, но и как основополагающий процесс социального благополучия своих граждан: здоровье, образование, инклюзивность и так далее. Трудно найти область, где физическая активность не играла бы никакой роли, притом преобладающей.

На родине Пеле этого никто не видит. Спорт здесь — лишний аргумент для депутатов привести в какой-то район города немного денег и заработать на спорте дополнительные баллы для себя.

Обвинять правительство легко, хотя многое также зависит от нас, общества, которое сморит на спорт под другим углом. Джинга, талант, благословение Бога — мы слишком долго верили в чудеса, в то время как Бразилия перестала быть страной футбола», — считает Марианте. 0