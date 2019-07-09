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    Неразбериха и отсутствие конкретики. Неймар и ПСЖ затеяли войну

    Напряжение в отношениях бразильского форварда Неймара и «Пари Сен-Жермен» достигло предела

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    Неймар
    Неймар
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    Чемпион Франции опубликовал заявление, в котором сообщил об отказе Неймара прибыть в расположение клуба для начала подготовки к новому сезону. Отец футболиста при этом утверждает, что в клубе обо всем знали еще год назад. В ситуации разбирались журналисты Goal.

    Клуб vs отец

    Парижане заявили, что ранее договорились с Неймаром о том, когда и где Неймар начнет тренировки, но звездный форвард без разрешения клуба нарушил договоренность и отказался присоединиться к партнерам.

    В итоге 27-летний футболист, который пропустил Кубок Америки из-за травмы, был обвинен в нарушении обязательств и теперь может быть наказан руководством ПСЖ.

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    • Официальное заявление гласит:

    «ПСЖ обнаружил, что Неймар не явился в оговоренное время и место без предварительного разрешения клуба. Клуб сожалеет о сложившейся ситуации и примет соответствующие меры».

    Несколько часов спустя слово взял Неймар-старший в комментарии Fox Brazil:

    «Причина неявки Неймара была известна заранее и планировалась год назад. Он занят в рамках деятельности благотворительного фонда Instituto Neymar Jr.

    Мы не могли отложить мероприятие, он вернется к тренировкам в клубе 15 июля. Все просто, никакой драмы. ПСЖ знает об этом и принимает участие в деятельности фонда».

    Данная ситуация стала лишь очередной деталью в истории взаимоотношений игрока и клуба, которые бурно развиваются этим летом. Ранее было огромное количество слухов о грядущей продаже бразильца.

    Все началось с президента Аль-Хелаифи

    Нассер Аль-Хелаифи
    globallookpress.com

    В июне президент парижан Нассер Аль-Хелаифи четко показал свою позицию в отношении звезды, отметив, что «никто не заставлял его подписывать контракт» в 2017 году.

    Аль-Хелаифи добавил, что он хочет, чтобы «игроки были готовы отдать все за футболку и эмблему клуба». Все эти заявления только подогревали разговоры о том, что Неймар близок к переходу в другой клуб.

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    • Неймар, у которого на руках есть контракт до 2022 года, был тесно связан с возвращением в Испанию — либо в «Реал», либо в «Барселону». Для каталонцев он остается главной целью на трансферном рынке.

    Однако во время презентации Френци де Йонга президент «Барсы» Жозеп Бартомеу заявил, что клубу так и не удалось согласовать трансфер Неймара, потому что парижане не хотят его продавать.

    «Мы знаем, что Неймар хочет покинуть ПСЖ, но также знаем, что парижане не хотят его отпускать. Выхода здесь нет», — отметил Бартомеу.

    Если бы не травмы...

    Неймар пропустил Кубок Америки
    globallookpress.com

    В своей лучшей форме в двух минувших сезонах Неймар играл очень продуктивно, записав на свой счет 34 гола и 20 ассистов в 37 матчах Лиги 1.

    Однако травмы были проблемой. Из-за этого он пропустил длительное время, в том числе ключевые поединки Лиги чемпионов против «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

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    • В обоих случаях парижане проиграли и вылетели из еврокубков, а именно Лига чемпионов является главной целью руководства. Доминирование внутри Франции уже стало привычным.

    Неймар восстановился к Кубку Америки, но затем последовала еще одна травма голеностопа. Бразильцы без своего лидера вышли в финал, где обыграли Перу и завоевали титул. 0

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