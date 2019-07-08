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    Трансферный дайджест. 2-8 июля

    Где окажется Погба, кто выиграет борьбу за хавбека «Реала», кому нужен скандальный форвард «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней

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    Поль Погба
    Поль Погба
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Поль Погба

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 26 лет

    Хавбек сборной Франции попал в заявку «МЮ» на предсезонное турне в Австралии, но команду этим летом покинуть может.

    По информации Marca, игрок заявил руководству «МЮ» и главному тренеру Оле-Гуннару Сульшеру о желании покинуть команду. «Манчестер Юнайтед» готов продать Погба и попросил у него время на поиск замены.

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    • «Реал» дважды связывался с «Манчестер Юнайтед» по поводу Погба и ожидает начала переговоров, но не намерен портить отношения с «МЮ». Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан хочет видеть своего соотечественника в команде и настаивает на его подписании.

    По информации The Times, туринский «Ювентус» предложит 120 миллионов фунтов за 26-летнего футболиста. «Бьянконери» рассчитывают, что трансфер француза поможет клубу победить в Лиге чемпионов.

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить за Погба 60-70 млн евро и Пауло Дибалу.

    Наш прогноз: «Реал»

    Стивен Нзонзи

    «Рома», полузащитник, 30 лет

    Стивен Нзонзи

    Полузащитник «Ромы» Стивен Нзонзи может продолжить карьеру в французской Лиге 1.

    По информации журналиста Николы Скира, «Лион» согласовал контракт с 30-летним футболистом и достиг договоренности с римлянами о трансфере за 20 миллионов евро.

    В начале июля итальянская пресса запустила новость о том, что «Рома» и «Марсель», могут обменяться игроками: Кевином Стротманом и Нзонзи.

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    • Нзонзи перешел в «Рому» прошлым летом из «Севильи» за 30 миллионов евро, теперь же римляне надеются выручить за игрока не менее 20 миллионов.

    По информации mercato365, кроме «Лиона» и «Марселя» на француза претендует и «Монако».

    А Besoccer.com сообщает об интересе к игроку турецкого «Галатасарая».

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    В минувшем сезоне Серии А Нзонзи провел 30 матчей, забил 1 гол и сделал две результативные передачи.

    Наш прогноз: «Рома»

    Евгений Коноплянка

    «Шальке», полузащитник, 29 лет

    Евгений Коноплянка

    Украинский полузащитник покинет немецкий клуб этим летом. «Коноплянка будет искать новый вызов», — информировал на официальной странице «Шальке» в твиттере спортивный директор клуба Йохан Шнайдер.

    По информации Bild, «Фенербахче» готов заплатить за игрока три миллиона евро и уже согласовал предварительный контракт с украинским хавбеком, согласно которому Коноплянка будет получать 2,7 миллиона евро в год. Соглашение будет рассчитано на три года.

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    • Коноплянка выступал за гельзенкирхенский клуб с 2017 года. Его контракт с «Шальке» рассчитан до июня 2020 года.

    В минувшем сезоне чемпионата Германии он провел 13 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Наш прогноз: «Фенербахче»

    Дани Себальос

    «Реал», полузащитник, 22 года

    Дани Себальос

    Хавбек «Реала» в составе молодежной сборной Испании стал этим летом чемпионом Европы и вошел в символическую сборную турнира, но наставник мадридцев Зинедин Зидан все равно не видит его в составе своей команды.

    Зато Себальоса с распростертыми объятиями ждут в АПЛ. По информации Marca, хавбека не прочь приобрести «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм», при этом последний является фаворитом.

    Как сообщает Estadio Deportivo, «шпоры» обсуждают трансфер 22-летнего игрока молодежной сборной Испании с мадридским клубом в течение месяца, у них наиболее предпочтительные шансы на заключение сделки.

    По информации As.com, главный тренер «Тоттенхэм» Маурисио Поччетино позвонил полузащитнику «Реала» Дани Себальосу. Стороны обсудили возможное сотрудничество.

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    • Аргентинец заверил футболиста, что в случае перехода он будет играть ключевую роль в английской команде.

    «Реал» готов продать 22-летнего испанца за 50 миллионов евро, но предпочел бы отдать его в аренду или по крайней мере включить в сделку опцию об обратном выкупе.

    Ранее сообщалось, что арендовать хавбека планирует «Милан». «Россонери» хотят взять 22-летнего испанца в аренду на два года, которая обойдется в 5-8 млн евро, и правом выкупа за 32-35 млн.

    Все футбольные трансферы

    «Реал» хочет включить в контракт также право обратного выкупа, ориентировочно, за сумму около 40 млн.

    Наш прогноз: «Тоттенхэм»

    Макси Гомес

    «Сельта», нападающий, 22 года

    Макси Гомес

    Уругвайский нападающий «Сельты» Макси Гомес может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

    По информации Sky Sports, «Вест Хэм» предложил испанскому клубу за форварда 44,85 миллиона фунтов — это сумма отступных за футболиста.

    «Молотобойцы», которые хотели приобрести игрока еще прошлым летом и этой зимой, рассчитывают провести переговоры с «Сельтой» о разделении суммы трансфера на несколько платежей.

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    • Интерес к Гомесу также проявляет «Валенсия», однако их предложение куда меньше, чем у английского клуба — 29 миллионов фунтов.

    Уругваец уже согласовал личный контракт с «Вест Хэмом». Лондонцы рассчитывают оформить сделку на следующей неделе.

    Макси Гомес за два сезона в Ла Лиге забил 30 голов и отдал 11 передач в 71 матче.

    Наш прогноз: «Вест Хэм»

    Диего Лаксальт

    «Милан», защитник, 26 лет

    Диего Лаксальт

    Уругвайский защитник Диего Лаксальт покинет «Милан», информирует CalcioMercato. По информации издания, руководство клуба сообщило агенту Красовскому, что его клиент выставлен на трансфер.

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    • «Россонери» установили ценник на крайнего защитника в 15 миллионов евро. На данный момент среди интересующихся числятся три клуба — «Торино», «Зенит» и «Ньюкасл».

    В прошлом месяце Красовский заявлял о желании Лаксальта остаться на «Сан-Сиро», но Диего, вероятно, покинет Италию этим летом.

    Наш прогноз: «Торино»

    Диего Коста

    «Атлетико», нападающий, 30 лет

    Диего Коста

    Владелец «Эвертона» Фархад Мошири поручил клубу изучить возможность подписания нападающего «Атлетико» Диего Косты, сообщает Daily Mail.

    Хотя «Эвертон» израсходовал свой бюджет за последние три года, а перед спортивным директором Марселем Брандсом стоит задача по разгрузке зарплатной ведомости, Мошири заявил, что готов оплатить действительно «значимый трансфер».

    В 2017 году 30-летний испанец уже был близок к переходу в «Эвертон», что делает его трансфер еще более вероятным.

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    • В прошедшем сезоне Коста провел за «Атлетико» 16 матчей в чемпионате, забив 2 мяча.

    Сообщалось, что у игрока конфликт с клубом после 8-матчевой дисквалификации, кроме того, у футболиста возникли проблемы с испанской налоговой. Косту обвиняют в неуплате налогов на 1 миллион евро в 2014 финансовом году.

    При этом Диего Симеоне хотел бы сохранить игрока, а сам Коста хочет остаться в «Атлетико».

    Наш прогноз: «Атлетико» 0

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