Английский акцент. Как ВАР будет использоваться в АПЛ

Сезон АПЛ 2019/20 станет первым, в котором будут использованы технологии ВАР (Видео ассистент рефери), но внедрение системы видеоповторов в элитном английском дивизионе будет заметно отличаться от того, как она использовалась ранее.

После неоднозначно прошедших тестов на матчах Кубка Англии и Кубка Английской лиги в сезоне 2018/19, технология ВАР теперь будет доступна для матчей Премьер-лиги.

Этим летом видеоповторы использовали на различных международных турнирах, в том числе на Копа Америка и женском чемпионате мире, где ВАР критиковали за длительные задержки и чрезмерное использование повторов арбитрами.

Издание Times сообщает, что АПЛ установила правила использования ВАР в попытке уменьшить чрезмерную зависимость от технологии в следующем сезоне и уменьшить паузы во время матчей.

Бывший судья Премьер-лиги Майк Райли, который сейчас является главой Professional Game Match Officials Ltd (PGMOL), заявил в интервью газете, что использование ВАР в Премьер-лиге будет сведено к минимуму, чтобы избежать излишних прерываний игры.

«Нельзя использовать ВАР для постоянной повторной проверки судейства игры. Вы должны доверять судьям на поле, как это делают игроки.

Кроме того, особенно в нашей игре, нужно постараться не сбивать темп и интенсивность матча».

Автор издания FourFourTwo Пааван Мохиндру разбирает ключевые моменты.

Игра рукой

В последние месяцы решения ВАР по игре руками совершенно запутали игроков, тренеров и болельщиков. По ходу розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2018/19 был принят целый ряд громких решений по игре руками, вынесенных благодаря ВАР, в том числе по нарушениям защитника ПСЖ Преснеля Кимпембе в матче против «Манчестер Юнайтед», и защитника «Тоттенхэма» Денни Роуза в матче против «Манчестер Сити».

Однако интерпретация правил в Премьер-лиге не будет такой строгой, и вместо этого она вернется к более привычному трактованию, основанному на том, была ли умышленная попытка заблокировать мяч рукой.

Это будет означать, что голы, такие как забитый на женском ЧМ нападающей сборной Англии Эллен Уайт против Швеции, будут засчитаны, а пенальти, вроде того, каким был наказан за свой фол Мусса Сиссоко из «Тоттенхэма» в финале Лиги чемпионов, не будут назначаться.

Райли объяснил: «Есть еще области толкования того, как были прописаны новые правила по игре рукой — фактически то, что вы считаете неестественным положением рук и кистей.

В этой стране мы всегда говорили — и это игроки и тренеры говорят нам об этом — что руки являются частью игры. И если вы целенаправленно не пытаетесь вытянуть их, чтобы заблокировать удар, то шансы, что мы не накажем вас пенальти, весьма велики.

Мы не хотим создавать культуру игры, когда защитникам приходится защищаться с руками за спиной, или когда допустимо, чтобы атакующие игроки пытались отбить мяч в руку сопернику, чтобы заработать пенальти».

Пенальти

ВАР не будет использоваться для оценки того, вышел ли вратарь за линию ворот, если только рефери не допустил явную ошибку.

Об этом было объявлено в прошлом месяце, после того, как на женском чемпионате мира пришлось перебивать целый ряд пенальти. И все же это может спровоцировать спор с ФИФА.

Глава судейского комитета ФИФА и УЕФА Пьерлуиджи Коллина исключил возможность того, что разные страны будут принимать свои собственные решения по правилам, заявив:

«Правила игры одинаковы во всем мире. То, что написано в правилах игры, должно применяться в каждой стране, являющейся членом ФИФА, и в каждом турнире, организуемом региональными конфедерациями ФИФА».

Просмотры мониторов на бровках

Интересным ходом было то, что судьям на поле было рекомендовано не использовать мониторы, за исключением исключительных обстоятельств.

Просмотры повторов на бровке приводили к длительным задержкам и запутывали зрителей на трибунах, и Райли говорит, что к этому решению привели спорные моменты на женском чемпионате мира.

«Мы сказали, что рефери не должен идти к монитору на бровке, если решение ВАР не полностью соответствует его ожиданиям», — пояснил он.

«Были примеры на чемпионате мира среди женщин, действительно субъективные решения, когда это занимало три или четыре минуты.

Всего этого можно избежать тогда, когда совет, который дал вам ВАР совпадает с тем, чего ожидает рефери.

Нельзя использовать ВАР для постоянной повторной проверки судейства игры. Вы должны доверять судьям на поле, как это делают игроки.

Кроме того, особенно в нашей игре, нужно постараться не сбивать темп и интенсивность матча».

Офсайды

В соответствии с тем, как видеоповторы использовались в других случаях, офсайды будут фиксироваться даже при самых сложных моментах — если атакующий игрок хоть на палец впереди защитника, он будет считаться в положении вне игры.

Красные карточки

Эта технология будет использоваться только в том случае, если считается, что судья на поле допустил «явную и очевидную» ошибку или удалил не того игрока — вспомним, например, путаницу на «Стэмфорд Бридж» в 2014 году, в которой Киран Гиббс был удален вместо Алекса Окслейда-Чемберлена.

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Для судей на поле это может быть непросто, ведь игроки, окружающие его, будут требовать, чтобы рефери пересмотрели куда больше решений, чем они хотели бы. 0