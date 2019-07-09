Шок Бекхэма, 13 голов за матч и шпионы

На днях завершился женский чемпионат мира по футболу. Подводим итоги турнира.

Команда турнира

Безусловно, это сборная США. Фаворит и самая титулованная команда мировых форумов доказала свой статус, выиграв свой четвертый трофей. Американки выиграли все свои матчи на турнире, пропустив только три мяча.

Что примечательно, каждая победа в плей-офф была одержана «звездно-полосатыми» в основное время. Соперницы подопечных Джилл Эллис пропустили впечатляющие 26 голов.

Матч турнира

Англия — США 1:2. В этом матче Англия проиграла, и в итоге она заслуживала поражения, но игра выдалась напряженной с равными шансами на успех. Это была прекрасная реклама женского футбола.

Впрочем, победу в этом поединке одержали и многие из тех, кто долгое время ему покровительствовал, при этом даже самые упрямые оппозиционеры должны были признать, что это все-таки была классная игра.

Игрок турнира

Меган Рапино (США). Множество исполнительниц провели отличные турниры на Кубках мира, но никто не сравнится с универсальными игроками как на поле, так и вне его.

Используя самую большую сцену в мире, чтобы высказаться по вопросам равенства, которые ее тревожат, своей игрой она одновременно демонстрировала, что готова делом отвечать за свои слова. И то, что именно 34-летняя нападающая завоевала «Золотую бутсу» чемпионата (шесть голов) и приз лучшему игроку — лучшее тому подтверждение.

Гол турнира

Люси Бронз (Англия) в ворота Норвегии. Величественный, безошибочный, разящий удар с 25-ти метров. Выражение лица Дэвида Бекхэма после того, как он восхитился его неумолимой траекторией на пути в верхнему угол ворот соперника, говорит о многом.

Наибольшее разочарование турнира

Германия. По поводу состава этой сборной были вопросы, и травма плеймейкера Дженифер Марожан только усугубила ситуацию. Удача в первом матче против быстрой команды Китая, которая должна была отыгрываться, должна была стать предупреждением для немок. Но затем было то оборонительное выступление против Швеции, приведшее к вылету в четвертьфинале.

Рекорд турнира

Сборная США одержала крупнейшую победу за всю историю Кубка мира, когда уверенно победила Таиланд со счетом 13:0. В активе Германии предыдущий рекорд — Аргентина была повержена 11:0 в 2007 году.

Звезда американок Алекс Морган забила шесть мячей, тогда как остальные голы в активе шести других игроков, включая Роуз Лавелль и Меган Рапино.

Скандал турнира

Эмоциональному матчу Англия — США предшествовал шпионский скандал, когда в отеле британской команды были замечены представители американской сборной, пока их соперники тренировались перед игрой.

Менеджер «Львиц» Фил Невилл подверг сомнению «этикет» США, но также заявил, что это «не проблема» и не будет «иметь никакого отношения к игре». Тем временем американский тренер Джилл Эллис сказала, что представители команды были там только для того, чтобы проверить гостиницу — как часть «нормального» планирования и подготовки. 0