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    Шок Бекхэма, 13 голов за матч и шпионы

    Итоги женского ЧМ-2019

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    Меган Рапино стала лучшим игроком и бомбардиром турнира
    Меган Рапино стала лучшим игроком и бомбардиром турнира
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    На днях завершился женский чемпионат мира по футболу. Подводим итоги турнира.

    Команда турнира

    Безусловно, это сборная США. Фаворит и самая титулованная команда мировых форумов доказала свой статус, выиграв свой четвертый трофей. Американки выиграли все свои матчи на турнире, пропустив только три мяча.

    Что примечательно, каждая победа в плей-офф была одержана «звездно-полосатыми» в основное время. Соперницы подопечных Джилл Эллис пропустили впечатляющие 26 голов.

    Матч турнира

    Англия — США 1:2. В этом матче Англия проиграла, и в итоге она заслуживала поражения, но игра выдалась напряженной с равными шансами на успех. Это была прекрасная реклама женского футбола.

    Впрочем, победу в этом поединке одержали и многие из тех, кто долгое время ему покровительствовал, при этом даже самые упрямые оппозиционеры должны были признать, что это все-таки была классная игра.

    Игрок турнира

    Меган Рапино (США). Множество исполнительниц провели отличные турниры на Кубках мира, но никто не сравнится с универсальными игроками как на поле, так и вне его.

    Используя самую большую сцену в мире, чтобы высказаться по вопросам равенства, которые ее тревожат, своей игрой она одновременно демонстрировала, что готова делом отвечать за свои слова. И то, что именно 34-летняя нападающая завоевала «Золотую бутсу» чемпионата (шесть голов) и приз лучшему игроку — лучшее тому подтверждение.

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    • Гол турнира

    Люси Бронз (Англия) в ворота Норвегии. Величественный, безошибочный, разящий удар с 25-ти метров. Выражение лица Дэвида Бекхэма после того, как он восхитился его неумолимой траекторией на пути в верхнему угол ворот соперника, говорит о многом.

    Наибольшее разочарование турнира

    Германия. По поводу состава этой сборной были вопросы, и травма плеймейкера Дженифер Марожан только усугубила ситуацию. Удача в первом матче против быстрой команды Китая, которая должна была отыгрываться, должна была стать предупреждением для немок. Но затем было то оборонительное выступление против Швеции, приведшее к вылету в четвертьфинале.

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    • Рекорд турнира

    Сборная США одержала крупнейшую победу за всю историю Кубка мира, когда уверенно победила Таиланд со счетом 13:0. В активе Германии предыдущий рекорд — Аргентина была повержена 11:0 в 2007 году.

    Звезда американок Алекс Морган забила шесть мячей, тогда как остальные голы в активе шести других игроков, включая Роуз Лавелль и Меган Рапино.

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    • Скандал турнира

    Эмоциональному матчу Англия — США предшествовал шпионский скандал, когда в отеле британской команды были замечены представители американской сборной, пока их соперники тренировались перед игрой.

    Менеджер «Львиц» Фил Невилл подверг сомнению «этикет» США, но также заявил, что это «не проблема» и не будет «иметь никакого отношения к игре». Тем временем американский тренер Джилл Эллис сказала, что представители команды были там только для того, чтобы проверить гостиницу — как часть «нормального» планирования и подготовки. 0

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