«Спартак» отскочил. Помогли судья и Жиго

Московский «Спартак» переиграл «Сочи» в матче 1-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в компенсированное время после подачи углового забил защитник Самюэль Жиго. Для «Сочи» эта встреча стала первой в рамках элитного дивизиона российских чемпионатов.

Сюрприз для Кононова

Редакция Sport24 справедливо критикует игру «Спартака» и тренерские решения наставника красно-белых.

«К "Спартаку" было слишком много вопросов после игр в Кубке Париматч Премьер. Слабый выход из обороны в атаку, огромный перекос на фланг Бакаева, провалы в опорной зоне. В товарищеских матчах можно списывать многое на нагрузки или еще не отработанные связи, но с первого матча сезона команда должна показывать результат. Тем более когда в соперниках новичок РПЛ.

Но первый тайм матча с "Сочи" стал для "Спартака" продолжением австрийских мучений. Олег Кононов точно не мог пожаловаться на отсутствие наигранных связей. Среди новичков — только вернувшиеся из аренд Бакаев и Джано.

Тем страннее было видеть, как "Сочи" раскатывал спартаковскую оборону в первые 25-30 минут. Составом, который на 80% был обновлен летом.

Для Кононова как будто стали откровением функции игроков соперника. Особенно высокий прессинг, который организовывался на флангах. Набиуллин прессовал Рассказова, Песегов и Полоз накрывали центральных защитников, а Фернандо с Зобниным не давали нужного движения под передачи и проваливались в обороне.

В итоге "Спартак" сваливался к банальным выносам вперед, а без Зе Луиша и Понсе цепляться за такие передачи было просто некому. "Сочи" же очень грамотно прессинговал и разыгрывал мяч через полуфланги, откуда вскрывал оборону "Спартака". Уже на 6-й минуте Никита Бурмистров должен был открывать счет, когда бил в пустые ворота — в последний момент спас Джикия. К 20-й минуте счет по ударам был 4:0. А свой первый полумомент хозяева создали только на 40-й минуте — после первого заработанного углового».

Неназначенный пенальти

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов удивляется инертности красно-белых и приятно удивлен игрой «Сочи» в первом тайме.

«Иллюзии по поводу красивой игры рухнули в самом начале. Собранный на коленке "Сочи", где люди провели друг с другом всего несколько тренировок, выглядел лучше "Спартака". Причем, делал то, что вроде бы следовало ждать от хозяев. Накрывал высоким прессингом, проводил быстрые атаки, много бил по воротам.

Стартовое волнение москвичей, от которых так много ждут в этом сезоне? Да нет. Прошло уже сорок минут, а статистика оставалась убийственной — ноль ударов, проигранная территория, и, возможно, несправедливо неназначенный в ворота Максименко пенальти.

Это был один из ключевых эпизодов тайма. На 21-й минуте арбитр Владимир Москалев, пожалуй, имел основания для того, чтобы указать на точку, но вместо этого предложил сочинцам выполнить угловой удар. После повтора стало понятно, что судья, по всей видимости, пожалел "Спартак". Рассказов, зачищая пространство после того, как Максименко отбил удар, вынес и мяч, и соперника.

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Только перед самым перерывом красно-белые создали пару моментов — и то после стандартов. До этого острота возникала только после индивидуальных действий Айртона и Бакаева»

Ломовицкий и Ананидзе — худшие среди худших

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров не щадит провалившихся игроков красно-белых.

«Это унижение должно было закончиться для "Спартака" логичным пропущенным голом, но фарт в этот вечер упорно принимал сторону красно-белых. Сами они при этом долго не показывали абсолютно ничего: допускали кошмарные десятиметровые разрывы между линиями, проваливались раз за разом в опорной зоне и отвратительно двигали мяч. Когда минуте на 25-й, во время очередного владения "Сочи", трибуны засвистели, с ними хотелось полностью согласиться.

Выделить со знаком плюс по такой игре можно было разве что Бакаева, настырно пытавшегося придумать хоть что-то на своём правом фланге, да Айртона, носившегося по противоположной бровке вперёд-назад за двоих. Именно бразилец создал первый момент для своей команды — пробежал с мячом метров 70 и навесил на дальнюю штангу, где в пустой угол не попал Луис Адриано.

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Обо всех остальных сказать ничего хорошего было нельзя. Но двоих футболистов "Спартака" — Ломовицкого и Ананидзе — стоит упомянуть отдельно. Оба показывали даже не нулевой, а минусовой уровень. Первый за свой отрезок не сделал ничего полезного, пару раз обрезал команду поперечным пасом и заработал жёлтую за грубость. Второй проигрывал большинство единоборств, плохо распоряжался с мячом и запорол в дебюте очень опасную быструю атаку неточным острым пасом».

Команда Точилина сама виновата в своем поражении

Автор Rusfootball.info Иван Долинин считает, что гостям некого винить в поражении кроме самих себя.

«В этой связи, конечно, очень обидно за дебютанта, который в конечном итоге проиграл. Но здесь он и сам в известной степени виноват. Примерно минуты после 65-й "Сочи" стал значительно больше внимания уделять обороне. Возможно, этому поспособствовал и "Спартак", который провел пару опасных атак и нанес столько же неприятных ударов. Однажды Заболотному, прямо скажем, повезло, что мяч после удара Адриано и рикошета от Новосельцева прошел мимо ворот.

Во второй половине второго тайма "Сочи" постарался сделать все, чтобы не дать сопернику подобных шансов. Но в этом, как мы уже сказали, крылась его ошибка. Вместо того, чтобы постараться дожать не чувствовавший себя в комфорте и спокойствии "Спартак", команда Точилина решила прижаться к своим воротам и использовать любую возможность для затяжки времени. В итоге никто не удивился, когда Москалев добавил целых 7 минут.

Впрочем, "красно-белым" понадобилось всего лишь 3 из них. Вышедший на замену в составе "Сочи" Кудряшов допустил ошибку на своем фланге и, исправляя ее, вынужден был выбивать мяч на угловой. Именно с него и пришел победный гол "Спартака". Фернандо на протяжении всего матча выполнял хорошие подачи со стандартных положений, и случай в добавленное время не стал исключением. Жиго откликнулся на удобный навес и вырвал для своей команды победу.

Да, "Спартак" по игре не заслуживал 3 очка. Но и в чемпионском сезоне 2016-2017 он далеко не всегда был лучше своего соперника. Одним из слагаемых успеха тогда были победы, добытые вопреки обстоятельствам и на самых последних минутах. Сегодня случилось нечто похожее. И, возможно, именно в этом найдут повод для оптимизма "спартаковские" болельщики. Но это, конечно, больше попытка пошутить. "Красно-белые" должны быть сильно обеспокоены уровнем игры, который сегодня продемонстрировала их любимая команда — "Сочи" на протяжении большей части встречи был лучше Спартака».

Гол с нарушением?

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли считает, что победный гол красно-белыми был забит не без помощи судьи и нарушения правил.

«Пожалуй, гости подсели в последние полчаса, подогнать "физику" Точилин просто не успел. Никаких выгод "Спартак" из этого не извлек. У хозяев что-то конструктивное пытался изобрести лишь Фернандо. Вышедший на замену Эсекьель Понсе активничал, но с партнерами взаимодействовал очень слабо. "Сочи" уступил инициативу и пространство, а "Спартак" все так же продолжал катать мяч по полю, греша мелким поперечным пасом, который Олег Кононов, видимо, и считает футболом Константина Бескова.

Тут вновь взял на себя ответственность за исход матча судья Москалев, насчитавший семь (!) минут компенсированного времени. Уставшие сочинцы, скорее всего, не выдержали. Самюэль Жиго забил после подачи углового с грубым нарушением правил, оперевшись на Песегова и для верности прижав его голову руками. к плечам.

Болельщики больше полутора часов нещадно освистывали "Спартак". Их можно понять. Они же точно знали, стоит продавить уход Дениса Глушакова, и любимая команда начнет рвать всех соперников, как Тузик грелку, а вот поди ж ты. Вот с такой победой и поздравлял Федун болельщиков.

Поздравим "Сочи", очень симпатичная команда, и в этом поздравлении проигравших ни намека на издевку. Слухи о возможном приходе в команду Курбана Бердыева все сильнее, и они небеспочвенны. Мэтр в минувшем сезоне чудотворцем в Казани уже не выглядел. А вот сейчас им смотрится Точилин.

Кононов, словно предчувствуя, как будет выглядеть его команда, был одет во все черное. А раньше говорили, что похороны — это Глушаков».

Багаж Аленичева

Обозреватель «Советского Спорта» Юрий Цыбанев по итогам стартового матча чемпионата проводит неожиданные параллели.

«Весь матч с "Сочи" — в котором на игру красно-белых смотреть было мучительно, а на ловкость гостей в обязательной тактической программе местами просто приятно — меня неотвязно преследовала одна параллель.

Вот скажите, какая разница перед этим "Спартаком", работы Олега Кононова, — и предкарреровским, ведомым Дмитрием Аленичевым?

И тогда, и сейчас — заверения в том, что "Спартак" будет свято следовать комбинационным заветам предков. И там, и здесь — никакого совпадения реалий с обещаниями. То, что Кононов выразил желание вернуть из аренды Джано — это же, если вдуматься, жест отчаяния… Если ни прицельно купленный Ханни, ни молодой Игнатов не потянули стать носителями вожделенной комбинационной идеи — то авось хоть этот былой ее символ отыщет жемчужное зерно в куче несообразностей, отличающих спартаковские взаимодействия…

Вспомнилось: а ведь именно Джано голевыми залпами проводил три года назад Аленичева из красно-белого лагеря. В матче открытия дело как раз было, и тоже с новичком — "Арсеналом". Сколько там, 4:0 в итоге получилось? Сложно представить, что "Спартак" Кононова наиграл на такой бравурный счет хоть с кем-то (собственно, если не с "Сочи" — то с кем еще?)».

С Кононовым лучше не будет

Автор Soccer.ru Станислав Горин не надеется на качественное улучшение игры «Спартака».

«Будут более успешные матчи, будут проблески, но вот этот "Спартак" вот этого Кононова в целом почти всегда — футбольная печаль. Падали низко, падали позорно, падали несправедливо — и так бывало, а теперь уныло сползают и скучно отскакивают. Жаль парочку нормальных игроков, что дерутся в красных футболках, тратят время впустую. Но разве им поможет жалость?

Помогло бы назначение сильного наставника с умением принимать решения самостоятельно и доказывать позицию руководству. Такого нет, так что фанатам "Спартака" стоит готовиться к сезону, который вряд ли завершится успехом. Пусть Жиго забил на 93-й, использовав для прыжка оппонента, но команда Маргасова, Миладиновича, Новосельцева, Набиуллина, Песегова и Точилина — герои вечера, а "красно-белым" повезло.

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Москвичи часто выигрывали по 1:0 в чемпионском сезоне, но с футболом такого качества, как при Кононове, вряд ли получится вернуть те времена. Двух мнений тут быть не может. "Спартак" сыграл ужасно, семь минут добавленного времени смотрелись странно. А если бы фаворит получил до перерыва пенальти в свои ворота — все могло завершиться первым и не последним поражением.

Результатом заслуженным, в отличие от победы "Спартака". Но теперь вам расскажут, что так и было задумано. Забудут про сэйв Джикии в первом тайме. Напомнят, что входить в сезон сложно, что крутой футбол вот-вот появится, что пустые места на 45-тысячной арене в Москве в первой домашней игре сезона — норма. Стандартная пресная лапша на уши, ничего нового. Даже победы такие бывали, но ничего в итоге не меняли». 0