РПЛ. «Динамо» упустил победу в Туле, «Спартак» принимает «Сочи»

«Арсенал» — «Динамо» М 1:1
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с московским «Динамо» в домашнем матче первого тура российской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 1:1.
«Бело-голубые» вышли вперед на 16-й минуте, когда Заурбек Плиев прострелил в штрафную, мяч от ноги Игоря Горбатенко отскочил к Мигелу Кардозу, который нанес точный удар в верхний угол.
«Оружейники» отыгрались за шесть минут до конца основного времени. Игорь Горбатенко сделал скидку, а Гиа Григалава из-за пределов штрафной мощно зарядил в нижний угол ворот.
Во втором туре «Арсенал» отправится в гости к «Крыльям Советов», а «Динамо» на своем поле примет «Рубин».
«Урал» — Уфа« 3:2
Екатеринбургский "Урал" одержал домашнюю победу над "Уфой" (3:2) в матче 1-го тура чемпионата России.
Счет в матче открыли на 14-й минуте хозяева. Эль-Кабир выполнил подачу с углового, Эрик Бикфалви оторвался от соперника и пробил головой под перекладину ворот "Уфы" — Чернов не дотянулся.
На 49-й минуте уральцы удвоили преимущество. Аугустыняк разогнал атаку, дошёл до штрафной "Уфы", пробил и попал в защитника. Кулаков подкараулил отскок и выполнил подачу, а Бикфалви головой переправил мяч в сетку ворот.
На 76-й минуте гости отквитали один мяч. Тилл пробил из-за пределов штрафной, Андрей Козлов опередил защитника, подставил ногу и переправил мяч в сетку ворот.
На 82-й минуте ошиблись уфимцы, Ильин тут же сделал передачу вразрез, Юрий Бавин выскочил на ворота, убрал голкипера и поразил пустые ворота.
На 86-й минуте в ворота "Урала" был назначен пенальти за фол Егорычева против Игбуна. Даниил Фомин с "точки" пробил точно в нижний угол, Годзюр не угадал направление удара.
"Урал" набрал 3 очка и временно возглавил таблицу РПЛ, а "Уфа" осталась на последней строчке с 0 очков.
«Спартак» М — «Сочи»
«Ростов» — «Оренбург»
13 июля, 21:30 мск
«Крылья Советов» — ЦСКА
14 июля, 16:30 мск
«Зенит» — «Тамбов»
14 июля, 19:00 мск
«Ахмат» — «Краснодар»
14 июля, 21:30 мск