РПЛ. «Динамо» упустил победу в Туле, «Спартак» принимает «Сочи»

Фрибет для всех

С 12 по 15 июля в российской Премьер-лиге пройдут матчи 1-го тура сезона 2019/20.

«Арсенал» — «Динамо» М 1:1

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с московским «Динамо» в домашнем матче первого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 1:1.

«Бело-голубые» вышли вперед на 16-й минуте, когда Заурбек Плиев прострелил в штрафную, мяч от ноги Игоря Горбатенко отскочил к Мигелу Кардозу, который нанес точный удар в верхний угол.

«Оружейники» отыгрались за шесть минут до конца основного времени. Игорь Горбатенко сделал скидку, а Гиа Григалава из-за пределов штрафной мощно зарядил в нижний угол ворот.

РПЛ. 1-й тур «Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Москва) — 1:1 (0:1) Голы: Кардозу, 16 (0:1). Григалава, 84 (1:1)«Арсенал» (Тула): Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Ткачев, Костадинов, Лесовой, Банда (Тудорие, 73), Горбатенко, Э.Кангва«Динамо» (Москва): Шунин, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Плиев, Кардозу (Панченко, 71), Тетте, Юсупов (Соу, 80), Шиманьски, Жоаузинью, Шейдаев (Грулев, 88)Предупреждения: Кардозу, 41. Плиев, 58. Евгеньев, 61

Во втором туре «Арсенал» отправится в гости к «Крыльям Советов», а «Динамо» на своем поле примет «Рубин».

«Урал» — Уфа« 3:2

Екатеринбургский "Урал" одержал домашнюю победу над "Уфой" (3:2) в матче 1-го тура чемпионата России.

Счет в матче открыли на 14-й минуте хозяева. Эль-Кабир выполнил подачу с углового, Эрик Бикфалви оторвался от соперника и пробил головой под перекладину ворот "Уфы" — Чернов не дотянулся.

На 49-й минуте уральцы удвоили преимущество. Аугустыняк разогнал атаку, дошёл до штрафной "Уфы", пробил и попал в защитника. Кулаков подкараулил отскок и выполнил подачу, а Бикфалви головой переправил мяч в сетку ворот.

На 76-й минуте гости отквитали один мяч. Тилл пробил из-за пределов штрафной, Андрей Козлов опередил защитника, подставил ногу и переправил мяч в сетку ворот.

На 82-й минуте ошиблись уфимцы, Ильин тут же сделал передачу вразрез, Юрий Бавин выскочил на ворота, убрал голкипера и поразил пустые ворота.

На 86-й минуте в ворота "Урала" был назначен пенальти за фол Егорычева против Игбуна. Даниил Фомин с "точки" пробил точно в нижний угол, Годзюр не угадал направление удара.

"Урал" набрал 3 очка и временно возглавил таблицу РПЛ, а "Уфа" осталась на последней строчке с 0 очков.

РПЛ. 1-й тур «Урал» (Екатеринбург) — «Уфа» — 3:2 (1:0) Голы: Бикфалви, 14 (1:0). Бикфалви, 49 (2:0). Козлов, 76 (2:1). Бавин, 81 (3:1). Фомин, 86 — с пенальти (3:2)«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Р.Емельянов, Меркулов, Егорычев (Фидлер, 90), Бумаль, Аугустыняк, Бикфалви, Эль-Кабир (Бавин, 80), Панюков (Ильин, 69)«Уфа»: Чернов, Сухов, Йокич, Табидзе, Аликин, Алиев (Гиоргобиани, 80), Сысуев (Д.С.Емельянов, 66), Фомин, Карп (Тилль, 72), Игбун, КозловПредупреждение: Сысуев, 58

«Спартак» М — «Сочи»

«Ростов» — «Оренбург»

13 июля, 21:30 мск

«Крылья Советов» — ЦСКА

14 июля, 16:30 мск

«Зенит» — «Тамбов»

14 июля, 19:00 мск

«Ахмат» — «Краснодар»

14 июля, 21:30 мск

«Локомотив» М — «Рубин»

15 июля, 20:00 мск